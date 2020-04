Hrvatski treneri u doba korone: 'Online trening je osvježenje'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Nije svaka isprika iskrena, evo što biste trebali imati na umu

Zbog nemogućnosti održavanja treninga s klijentima uživo većina se osobnih trenera prebacila na online treninge.

Marijana Pašalić (43), diplomirana trenerica fitnessa i pilatesa, morala je zatvoriti dva studija.

- Nije bilo lako sve preko noći organizirati i prilagoditi se svima, a najveće promjene su dočekale vježbače na Reformerima, koji su se sa specifičnih treninga na spravama morali prebaciti na skroz drugačiji stil treninga u kući i s rekvizitima - objasnila je Marijana. No ona im se iskupila kreativnošću, raznolikim vježbama i osvježenjem njihove vježbačke rutine. Njezini online treninzi se naplaćuju manje, no zahtijevaju jednaki trud. U nastavku pogledajte video, primjer vježbi koje preporučuje trenerica Marijana za efikasan treneri kod kuće.

- Većini se svidjela ideja i uključili su se, dobar dio žena radi od kuće pa se ne mogu organizirati. Svakodnevno primam poruke i zahvale jer sam ženicama uljepšala dan i kako im je trening najdraži dio izolacije. To me pokreće da budem još bolji motivator i animator. Sjajne su reakcije i povratne informacije - opisala je.

Sada njeni online treninzi funkcioniraju tako da je rasporedila svoje klijente u manje i veće grupe, pa sve uspješno drži pod kontrolom i ispravlja za vrijeme online treninga, jer je navikla na individualiziran pristup vježbaču.

Što se tiče motivacije, Marijana ne dopušta da se gubi motivacija jer postoji gomila načina kako žene motivirati.

Osim dobre fotografije na Instagramu, kaže, “upali” i najava slična onoj “ljeto stiže, danas radimo guze”. Tako se svi odmah nacrtaju ispred ekrana veseleći se novim izazovima i onom nezamjenjivu osjećaju zadovoljstva nakon treninga, istaknula je.

Marijani je, kao i svima nama, jako teško pala karantena, a još teže i organizacija posla u kući.

- Online uključenje zahtijeva vise puta dnevno organizirati djecu, obitelj, sebe, srediti kuću i istovremeno biti učitelj, roditelj, domaćica. Sto bi se reklo, jedva čekam natrag na posao odmoriti se. Uz sve, u kući nije lako ostati fit i poštivati razmak između obroka, stalno grickamo, kuhamo i jedemo - opisuje Marijana i nastavlja da je u karanteni češće ponesu slatki zalogaji nego inače, a nedostaje joj i njena rutina i disciplina. Ali, njen posao ipak podrazumijeva dozu odgovornosti prema sebi i drugima, a pozitiva i sinergija je vuče zdravom lifestyleu i zato se dobro drži dijeleći savjete, podrške i recepte.

- Sve gori od vježbica i recepata. To nam u ovoj situaciji treba. Pametna zabava, druženje i razbibriga - naglašava.

Nadalje, Marijana smatra kako je prednost vježbanja u kući ušteda vremena. Njene klijentice su izuzetno zadovoljne online treninzima, a Marijana je naglasila kako je to upravo zbog toga jer se uz adekvatnu opremu, u kući se može napraviti jednako dobar rezultat kao u gymu.

- Nema sređivanja, može i pidžama, samo idemo. Vježbanje u kući je psihofizičko osvježenje između svih rutinskih poslova. Tvoja tajna misija između 4 zida kuće iz koje imaš priliku uskoro izaći u boljem izdanju, idealan kućni makeover. Izbaciš stres, obnoviš energiju i preuzmeš zadovoljstvo, jer gegice već bolje stoje - čvrsto tvrdi.

U ovim teškim vremenima energija i snaga uma i tijela je ono što nam danas treba, rekla je Marijana. Tko vježba, neće biti depresivan.

- Nema bolje aplikacije od vježbanja. Instaliraš dobru volju i preuzmeš recept za osmijeh. Puls i znoj sve liječe. Svi krenu vježbati radi guze, nastave radi 'glave'. U početku se prisiljavaš, a kasnije postaneš ovisan o najslađoj tabletici protiv svega, zvanoj tjelovježba... Želim svima da uđu u taj ritam i da nadjačavajući sami sebe pobijedimo i sve viruse - zaključuje Marijana ovom motivirajućom porukom.

Tomislav Gustin

Tomislav Gustin (28) instruktor je individualnog fitnesa, a njegov rad prepoznao je velik broj ljudi s obzirom na to da ima 59 tisuća pratitelja na Instagramu. Pošto radi i uživo i online s klijentima, opisao je kako trenutno vodi posao otkada se pojavila pandemija.

- Svoje klijente kroz trenažni proces vodim na daljinu kroz takozvani 'online trening'. Takvi treninzi su postali traženi i prije ove situacije, najviše od pojave društvenih mreža. Klijenti s kojima sam dosad surađivao, a trenirali su u udobnosti vlastitog doma, najmanje su osjetili promjene i ova situacija ih nije izbacila iz rutine - ispričao je Gustin i nastavio da se iznenadna promjena dogodila se klijentima s kojima radi privatne treninge 1 na 1.

S obzirom na to da ovaj način poslovanja Tomislav provodi već dugi niz godina, promjena nije drastična, već se promijenio omjer fizičkih treninga u teretani i online treninga. Klijenti s kojima već dugo vremena surađuje u online obliku treninga lako prihvaćaju takve treninge, dok s ostalim klijentima koji su ipak više navikli trenirati u teretani, postoji prilagodba na online komunikaciju s trenerom i praćenje treninga putem videomaterijala. Naime, Tomislav klijentima šalje videomaterijale za trening, a oni mu šalju svoje snimke izvođenja vježbi koje on potom analizira i po potrebi ispravlja. Plaćanje treninga je online, a zbog situacije je došlo do određene korekcije cijene.

Što se tiče praćenja napretka klijenata, to uz današnju tehnologiju i pametne telefone nije problem. Pa tako Tomislav s klijentima komunicira svakodnevno, a bez obzira na daljinu napredak je moguć, što već godinama pokazuju rezultati online klijenata s kojima surađuje. Problem ponekad zna predstavljati i pad motivacije, pogotovo onih koji su navikli na treninge 1 na 1, ali i taj problem Tomislav s lakoćom rješava.

- Primijetim pad motivacije kod određenih klijenata, većinom su to oni koji su navikli na treninge u teretani i nemaju povjerenje u kućne treninge za koje ne vjeruju da mogu biti učinkoviti, no tu osobno nastupam i objasnim kako nije cilj čekati da se teretane otvore već se treba prilagoditi trenutnoj situaciji - objasnio je. Nadalje, većina ljudi misli da trening kod kuće nema jednaki učinak kao trening u teretani. No, Tomislav se ne slaže s tim.

- Ako govorimo o ekstremnoj mišićnoj masi, tada je neminovno da je potreban rad s većim opterećenjima što ne znači nužno da je to teretana kao prostorija. Mišići ne znaju da li treniramo u teretani ili negdje drugo, znaju samo da li su se dovoljno teško opteretili - objašnjava Tomislav i nastavlja da ipak mnogi klijenti kod kuće već imaju dovoljno utega i opreme za kvalitetan i ne manje intenzivan trening od onog u teretani. Također, neki klijenti pak umjesto za članarinu teretane novce ulože u nešto opreme za trening (bučice, šipke, elastične trake i slično).

Osim na posao, pandemija je i pogodila trenere na privatnom nivou, što potvrđuje Tomislav govoreći kako je njemu, kao i svima ostalima, cijela ta promjena došla iznenada i nije bio spreman na to. No, vrlo brzo je shvatio da ako situaciju ne može mijenjati, može mijenjati sebe i prilagoditi joj se kako u online poslovanju s klijentima tako i u vlastitim treninzima. On se i dalje hrani zdravo kako bi zadržao fizičko i mentalno zdravlje te pozitivan duh, što je nužno u ovim tmurnim danima. Također, ponekad si dozvoli i 'cheat' obrok.

- Treniram svaki drugi dan. Radim uglavnom vježbe s vlastitim tijelom bez opreme i rekvizita. Kad god imam priliku nastojim prošetati ili biciklirati kroz prirodu, čitam knjige i definitivno više vremena provodim s obitelji - naglasio je.

Nadalje, Tomislav je napomenuo kako sve što prolaze njegovi klijenti, prolazi i on zajedno s njima i nije imun na bilo kakve izazove u prehrani. Ponekad mu dođu dani kada ima manje motivacije za trening, ali u takvim danima svi njegovi fizički ciljevi padaju u drugi plan i sjeti se onih izvornih motiva koji su, ne tako davno zvučali kao floskule, a tek u ovim teškim danima poprimaju pravo značenje.

- Mnogi su suočeni s istim, a to je da trening prije svega treba biti alat za dobro fizičko stanje te da najprije trebamo trenirati zbog zdravlja i da se osjećamo bolje. Naše tijelo je predviđeno za fizičke aktivnosti, a tek u drugom planu uz kontinuitet dolaze i oni drugi ciljevi, a to je bolji izgled - zaključio je. U nastavku pogledajte video, primjer vježbi koje preporučuje trener Tomislav za efikasan treneri kod kuće.

Dario Žinić

Dario Žinić, certificiranih fitnes trener i osnivač Powerbuilding.hr, se također dobro prilagodio ovoj 'korona-situaciji' i zasada je zadovoljan kako teče cijela situacija.



- Prije situacije s korona virusom radio sam s ljudima online, jednostavno sam klijentima s kojima sam imao privatne treninge u teretani, predložio online program i prilagodio im trening, ovisno o tome kakvu opremu posjeduju u svom domu - opisao je Žinić i nastavio kako online treninzi koje vodi funkcioniraju tako da vježbači imaju pristup programu vježbanja, video izvođenju svih vježbi i svemu ostalom što im treba za kvalitetan trening preko mobilne aplikacije.

To izgleda ovako: vježbači pristupe aplikaciji koja sadrži kalendar s datumima za odrađivanje treninga namijenjenom tom danu. Osim toga, Dario često obavlja provjeru izvođenja vježbi svojih klijenata preko videozapisa.

Svi klijenti s kojima je Dario surađivao i u teretani i putem online programa su nastavili s treningom kod kuće. No, neki ovaj pristup vole više, a neki manje, što je prirodno.

- Moja zadaća u ovom periodu je bila objasniti klijentima da mogu vidjeti puno pozitivnih stvari kod izvođenja treninga u svoja četiri zida. U početku su neki bili skeptični, ali vrlo brzo su uvidjeli da trening kod kuće ne mora biti dosadan, već naprotiv vrlo zahtjevan i dinamičan - objašnjava Žinić i dodaje da mu čak nekolicina klijenata u šali govori da više ni ne trebaju ići u teretanu kada se vrate svakodnevnoj rutini.

U ovom periodu, Dario se trudi maksimalno pričati s klijentima i objasniti im da je važno ostati aktivan, a razlog tomu je očuvanje imuniteta i mentalnog zdravlja. To i je najveća prednost treninga u trenutnoj situaciji iako većina ljudi započinje s treningom zbog gubitka kilograma, ili dobivanja mišićne mase.

- Ako netko u startu smatra da je trening kod kuće 'bez veze', onda će se teško motivirati da započne s istim. Treba mu dati priliku kao i svemu u životu, te izvući maksimalno iz novonastale situacije - tvrdi. Na sreću, puno klijenata i pratitelja na društvenim mrežama mu se javlja da im je motivacija veća neko ikada. Motivaciju moramo pronaći u nama samima i ne dozvoliti vanjskim faktorima da utječu na nju, a postići ćemo je konzistencijom i svakodnevnom disciplinom.

Nadalje, Dario objašnjava da vježbanje kod kuće može biti jednako efektivno kao i u teretani. Naravno, to ovisi o kojoj vrsti vježbača se radi. Ako se radi o početniku, on može jednako dobro napredovati kao i u teretani. Kod kuće ne mogu napredovati samo najnapredniji vježbači, no takvih je zaista malo. Napredniji vježbači mogu održati mišićnu masu ako trening prilagode sebi i svom trenažnom iskustvu.

Dariju je pak ova karantena i nije toliko loše pala. Naime, on sada ima više vremena za sebe nego ikad. Puno stvari koje nije prije mogao raditi je uvrstio u svoju rutinu. Njegov pristup vježbanju i prehrani je fleksibilan, a isti primjenjuje i u suradnji s klijentima. To znači da ako jedan dan pretjera s kalorijskim unosom, idući dan ga smanji i sve se izbalansira umjerenošću, te vrijedi i obrnuto. Trening mu je sada kvalitetniji, budući da ima manje stresora u danu, što znači da može više energije uložiti u isti i u interakciju sa svojim pratiteljima putem društvenih mreža. U nastavku pogledajte video, primjer vježbi koje preporučuje trener Tomislav za efikasan treneri kod kuće. U nastavku pogledajte video, primjer vježbi koje preporučuje trener Tomislav za efikasan trening kod kuće.

Što se tiče treninga kod kuće, Dario preporučuje da krenete s osnovnim bodyweight vježbama ukoliko nemate dodatnu opremu. Improvizirajte i prilagodite trening sebi i svojim mogućnostima. Vježbajte s bilo čime što vam je pri ruci.

- Opterećenje je opterećenje, neovisno o tome je li to biceps pregib s vrećom krumpira ili najljepšom bučicom iz teretane - objasnio je kroz šalu i naglasio da trening treba gledati kao ulaganje u zdravlje i rad na sebi jer to trening i jest, a ne, samo postizanje najboljih mogućih rezultata. Savršeni uvjeti ne postoje, nikad ih neće biti i uvijek će postojati razlog koji će nas spriječiti od primjenjivanja dobrih navika. Trebamo brinuti o svome tijelu, biti sretni što imamo mogućnost vježbati i naći sreću u malim stvarima. - Ne trebamo se zamarati jer nemamo pristup najsuvremenijim spravama, što nisam imao niti ja u samim početcima. Završio bih s jednom poznatom izrekom: 'Kad ima volje, ima i načina' - zaključuje.

