Dvije slike koje će vam otkriti trebate li nositi naočale u vožnji

Astigmatizam je poprilično često stanje koje nije dijagnosticirano, a najviše smeta u noćnoj vožnji te može biti prava opasnost u prometu. Provjerite svoj vid uz pomoć ove dvije fotografije

<p>Problemi s vidom jedan su od čestih razloga prometnih prekršaja, pa i nesreća, zbog čega je ključno nositi odgovarajuće naočale ako ne vidite dobro, ističu stručnjaci za sigurnost u prometu. No, velik broj ljudi nije ni svjestan nekih problema, kao što je to slučaj s astigmatizmom, koji najviše muke zadaje u noćnoj vožnji, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/8775288/two-photos-need-glasses-drive/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijedak sindrom koji uzrokuje gubitak vida</strong></p><p>Naime, ako je vaš vid dobar, onda biste situaciji na cesti trebali vidjeti kao što je prikazano na ovoj fotografiji.</p><p>No, ako imate astigmatizam, tada pri noćnoj vožnji najčešće vidite ovakav prizor - u kojoj su svjetla razmrljana i protežu se na znatno većem dijelu vidnog polja u obliku linija, otežavajući jasnoću slike. Stoga, najbolje bi bilo posjetiti okulista i provjeriti u kakvom je stanju vaš vid te trebaju li vam naočale.</p><p>- To je vrsta refraktivne pogreške oka koja se korigira naočalama, lećama ili laserskom korekcijom vida. Astigmatizam je najčešće urođeno stanje, što znači da se ne mijenja kroz život. Ako zamislite da ste kratkovidni i ta kratkovidnost zamuti sliku u potpunosti, astigmatizam je dodatna komponenta toj dioptriji koja osim što zamuti sliku, daje još jednu pogrešku pa se sliku vidi razvučeno, duplo ili raspršeno - objašnjava magistar optometrije <strong>Damjan Žunić</strong>.</p><h2>Problemi s vidom koje ne treba ignorirati</h2><p>Nejasan, zamagljen vid najčešći je simptom kratkovidnosti, no može biti uzrokovan i sindromom suhog oka. U tom slučaju zaštitna sluz na oku prebrzo nestaje, a najčešće se javlja zbog dugotrajnog gledanja u kompjuterski monitor i izloženosti klima uređaju. Ako se testiranjima isključi kratkovidnost, a kapi za oči ne pomognu, simptomi mogu biti povezani s gubitkom cirkulacije zbog začepljenja krvne žile koja vodi do stražnje strane oka. To prouzročuje "mini-udar" na oku te se obično javlja kod ljudi starijih od 50. godina. Može biti praćeno gubitkom gornjeg dijela vida pa je objekte nemoguće uočiti bez pomicanja glave.</p><p>Stalna zamagljenost vida pak uobičajena je za katarakt ili sivu mrenu uslijed čega vid postaje sve slabiji. U rijetkim slučajevima zamagljeni vid mogu uzrokovati tumori mozga i multipla skleroza, a svaka zamagljenost vida koja nije kratkotrajne prirode razlog je za posjet liječniku.</p><h2>Vidne halucinacije</h2><p>Ukoliko u starijoj dobi vid znatno oslabi, a prisutne su makularna degeneracija i visok očni tlak, mozak neće primati dovoljno slika iz oka pa će početi stvarati vlastite, poput predmeta i obrisa ljudi koji nisu stvarni. To stanje poznato je kao Charles Bonnet sindrom, od kojeg boluje preko 100 tisuća ljudi samo u Velikoj Britaniji. Nažalost za sindrom CBS-a ne postoji lijek, no postoje slučajevi samostalnog nestanka simptoma. Najveći strah bolesnika koji pate od tog simptoma jest priznanje vidnih halucinacija zbog strah od kritike društva.</p><h2>Tunelski vid</h2><p>Normalno vidno polje obuhvaća kut od 120 stupnjeva do gore prema dolje te 150 stupnjeva s lijeva na desno. Kod tunelskog vida ono se značajno smanjuje, a bolesniku se čini kako svijet promatra kroz tubu zamotanog papira. Ova je promjena nasljedna i postupna te se pogoršava s godinama. Bolest se uočava i liječi pomoću redovnih pregleda kod okulista.</p><p>Tunelski vid može biti uzrokovan i glaukomom, stanjem tijekom kojega oko proizvodi previše sluzi koja se ne povlači, a istovremeno se povećava pritisak na očnu jabučicu. Šteta nastala glaukomom ne može se popraviti, ali se može zaustaviti liječenjem ako je na vrijeme uočena. Kod onih čiji članovi obitelji nemaju problema s tunelskim vidom, treba se pretpostaviti da je uzrok problema glaukom i hitno posjetiti liječnika.</p><p> </p>