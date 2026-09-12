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SVE JE U HUMANITARNE SVRHE

Ekotlon na Bundeku okupio ljubitelje prirode, sporta i zdravlja: Evo što vas sve čeka

Piše Goran Ivanović,
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Ekotlon na Bundeku okupio ljubitelje prirode, sporta i zdravlja: Evo što vas sve čeka
Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Na zagrebačkom Bundeku održava se šesti Ekotlon, Festival zdravih navika koji donosi spoj ekologije, kretanja i zabave. Posjetitelje očekuje bogat program, a dio aktivnosti ima i humanitarnu notu

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Festival zdravih navika, u organizaciji 24sata i partnera održao se i ove godine. Središnji događaj Ekotlona je eko kviz utrka, koja spaja ekologiju, znanje i kretanje u zanimljiv i originalan format u kojem svake godine sudjeluje sve više timova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Klokani u šetnji 01:17
Ovo je briljantan način da izađu na zrak i okuse prirodu, stoji u jednom od komentara ispod videa. Gledatelji su oduševljeni videom, a volonterka koja ih je izvela u šetnju kaže da bi ih tako i majka odvela u šetnju. | Video: 24sata/pixsell

Kao i uvijek, iznos kotizacija donira se u humanitarne svrhe, a ove godine je primatelj Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije.

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Festival su otvorili glavni urednik 24sata Ivan Buča te Dunja Mazzoco Drvar, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. U pozdravnim govorima istaknuli su važnost brige za okoliš na svim razinama kao i što češćeg boravka u prirodi, posebno za naše najmlađe

Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek
Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL


U festivalskom tonu Ekotlon posjetiteljima donosi i niz zanimljivih besplatnih sadržaja povezanih s prirodom i kretanjem. Među najpopularnijima je radionica izrade bonsaia, razmjena odjeće, igračaka i knjiga, razne druge ekološke radionice.

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Prvi put donosimo i besplatnu radionicu nordijskog hodanja nakon koje posjetitelji mogu sudjelovati i u "nordijskom krugu oko Bundeka" uz još 150 nordijskih hodača. Tu su i razne sportske aktivnosti te cjelodnevna ponuda hrane i pića uz degustaciju egzotičnog voća.

Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek
Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pokraj Ekotlona nalazi se i Sajam OPG-ova s oznakom "Plavi ceker" i ekocertifikatom, u organizaciji Grada Zagreba. Na sajmu se mogu kušati i kupiti proizvodi lokalnih proizvođača, poput slanine, meda, pekmeza, raznih namaza, maslinovog ulja i drugih. 

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Nakon eko kviz utrke natjecatelje čeka besplatna voćna degustacija koju pripremaju učenici Ugostiteljsko-turističke škole iz Zagreba, koji će prezentirati svoje vještine iz prethodne školske godine. Ako propustite degustaciju, ne brinite, tijekom cijelog eventa možete kupiti i okrijepiti se s osvježavajućim egzotičnim voćem na jednom od punktova.

U glazbenom dijelu programa nastupaju Damir Kedžo u 13 sati te Zsa Zsa u 18:30.

Cijeli program pronađite OVDJE.

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