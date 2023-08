Majstorica za etikete u Maraski: 'Sve ih sama mjerim i lijepim, a Tonći Huljić odobrava okuse'

Najstarija sam radnica ovdje, 41 godinu brojim pa je mene dopalo da lijepim etikete. Moje iskustvo je vrlo veliko, a moje ruke zamjenjuju stroj etiketirku. Poanta je da se u ovoj liniji proizvoda sve radi ručno, pa je isto i s etiketama. Što moje ruke naprave, odmjere i zalijepe, to kupci dobiju, objašnjava nam Jagoda Tikulin, koju smo zatekli pri samoj finalizaciji proizvoda.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Capone, Inamorana, Manna, Padre, Šizika, Triska i Teta Mare nazivi su alkoholnih pića koja su itekako posebna. Naime, zadarska Maraska ima ekskluzivnu liniju proizvoda u kojoj je baš sve posebno, baš kao njezin idejni tvorac, Tonći Huljić, koji je osobno odobrio svaki okus. Madre Badessa je tako od benda postala i potpuno posebna linija pića.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Boce napunjene likerom posebno se začepe, i to voskom, sve kako bi tekućina zadržala što bolji okus.

- Zadužena sam za vosak, dakle moram paziti da ne ostane mjehurić, i onda se cijela boca lagano premaže, a potom i prebriše do visokog sjaja. Sve to traje kratko, od tri do pet sekundi. Nije teško, ali mi to kažemo pipavo, jednostavno mora izgledati savršeno - objasnila nam je Iva Vlatković (24), najmlađa djelatnica, koja je uključena u proizvodnju posebne linije pića.

Iako u tvornici rade mnogi, tek četvero radnika je upućeno u cijeli proces.

- Primjerice, stroj može napraviti 50 paleta proizvoda dnevno, a radnici ručno tek jednu. Poanta je naravno da je svaku bocu dotakla ljudska ruka i to je ono što čini razliku od serijske proizvodnje - objasnio nam je Tomislav Piasevoli, inženjer prehrambene tehnologije.

Svi proizvodi koji izlaze iz tvornice moraju proći nekoliko provjera, a zadnje oko je na predradniku, koji zna da svaka boca mora biti - ništa manje nego savršena.

Maraska je jedina velika tvornica alkoholnih i bezalkoholnih pića u Dalmaciji, pa izbor nije bio težak gdje bi se mogla napraviti nova linija mediteranskih rakija i likera s obzirom na to da Zadar ima višestoljetnu tradiciju proizvodnje alkoholnih pića.

Birani sastojci stopili su se tako u liniju koja je novi poslovni potez obitelji Huljić. Glazbenik kojem je Dalmacija najveći izvor ideja tako je samo nastavio u smjeru kojem mu najbolje ide. Nema fešte, slavlja, dobrog raspoloženja u kojemu nisu uključeni cherry ili svima poznati pelinkovac.

- Orahovac, gin, viljamovka, šljivovica, borovnica, višnjevača, pelinkovac, sve su to proizvodi koje je Maraska i dosad proizvodila, ali linija Madre Badessa najbolja je verzija tih proizvoda, odnosno posebna selekcija. Sedam vrhunskih alkoholnih pića lansirano je početkom ljeta i iako su kratko na tržištu, vrlo su dobro prihvaćeni, što nas raduje i svi smo vrlo zadovoljni kakav je rezultat ostvaren. I sam Tonći Huljić bio je angažiran u odabiru okusa te je pridonio svojim sugestijama - objasnio je Igor Županić, marketinški savjetnik u Marasci.

U liniju dobro poznatih proizvoda uključili su poznatu ličnost, koja je dala svoj obol i viđenje što znači i kako uživati u potpuno posebnim kapljicama ispod mediteranskog sunca.