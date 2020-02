Emocionalna stanja utječu na odluku koliko ćete novca trošiti

Ljudi brže, bolje i dosljednije odlučuju dok su sretni te bolje procjenjuju treba li im nova krpica ili ipak ne, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu New Hampshire. Većina ljudi u šoping ide dok je neraspoložena, a tada donosi pogrešne odluke te često kupuje stvari koje i ne želi. No ne valja biti ni previše opušten jer tada mozak ne percipira prijetnju.

Iako kad smo opušteniji, razmišljamo apstraktnije i inovativnije, pa takvo stanje vodi precjenjivanju vrijednosti proizvoda, a time i pretjeranom trošenju. Stručnjaci savjetuju da je kupnju najbolje obaviti radnim danom prije posla jer vjerojatno tada nećete kupiti više od onoga što vam treba.

I druga emocionalna stanja poput depresije utječu na odluku koliko ćete novca potrošiti, pa čak i hoćete li se zadužiti. Depresivne osobe sklonije su kupovati kako bi si podignule raspoloženje, međutim, ono je kratkog vijeka. Neumjereni u kupnji znaju biti i ljudi niskog samopoštovanja jer smatraju da tako kupuju ljubav, prihvaćanje te osjećaj pripadnosti.

- Prijateljima pokazuju što su kupili i tako se dokazuju, odnosno naprave važni - objašnjava psiholog James Dion.

Materijalni dokazi koji upućuju na to su - nikad nošeni komadi odjeće u ormaru ili nikad upotrijebljene kuhinjske sprave. Postoji još jedan problem, a to je da ljudi što požele, to moraju imati - sada.

- Društvo nas tjera da ne zanemarujemo nagradu koju mislimo da zaslužujemo pribavljajući si stvari što brže možemo. Moramo biti svjesni da tvrtke kroz medije stalno poručuju da morate to imati sada jer to i zaslužujete, što samo hrani vaše sve veće potrebe - kaže Dion.

