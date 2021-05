Rješavanje sukoba zahtijeva razumijevanje tuđe perspektive, empatiju i samosvijest, tri stvari koje mogu nedostajati emocionalno nedostupnom partneru. Takvi partneri često nisu u mogućnosti suočiti se s neugodnim osjećajima u vezi, imaju izražene obrambene mehanizme i kognitivna izobličenja. Oni ne gledaju u dubinu i teško priznaju pogreške, kaže psihoterapeutkinja Erin Leonard.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kaže kako ćete od emocionalno nedostupnih partnera često čuti ove tri stvari:

1. 'Ne znam'

Takvi ljudi često su distancirani od dubljih, neugodnih emocija, kao da su sagradili neki nevidljivi zid i to ne dopire do njih.

- Oni imaju poteškoća s prepoznavanjem, identificiranjem i komentiranjem teških emocija. Ovaj nedostatak je najočitiji u jeku sukoba - kaže psihoterapeutkinja.

- Sposobnost razumijevanja neugodnih emocija poboljšava čovjekovu samosvijest te mu pomažu da raste i evoluira. Također, ta sposobnost ga sprječava u ponavljanju istih grešaka u vezi. Kad partnera pitate zašto je učinio nešto bezosjećajno, nesavjesno ili povrijedio nekoga, a on odgovori s 'Ne znam', to može značiti da nije sposoban prepoznati i raspravljati o važnim emocijama - pojasnila je.

Iznimka od stava 'Ne znam' je sklonost emocionalno nedostupnog partnera da iskoristi neki prošli problem kako bi opravdao svoje nekorektno ponašanje te eventualno izazove suosjećanje i skrene s teme - umjesto da zaviri u svoju nutrinu i razmisli je li problem možda ipak u njemu.

Navela je primjer:

'Lisa zove šefa svog supruga Toma, bez njegova dopuštenja, kako bi razgovarala o njegovoj nesigurnosti vezanoj za govor na eventu tvrtke. Tom ostaje šokiran kad za to sazna na sastanku na kojem se šef šali na njegov račun zbog tog razgovora s Lisom.

Šokiran i uznemiren Tom dolazi kući i nježno se suočava s Lisom. No, ona je ogorčena što je Tom uzrujan i ljutito odgovara: 'Pokušavala sam pomoći, Tom'. On je na to upita zašto s njim nije razgovarala o svojim planovima i namjerama prije nego je nazvala njegovog šefa.

Lisin bijes se pojačava i ona počinje vikati: 'Ne znam, Tome! Pokušavala sam pomoći! Ne znam!'.

Rasprava je neproduktivna i eskalira, pa se Tom ispriča i odlazi u šetnju. Vraća se u kuću. Lisa je u kuhinji. Umjesto da shvati kako ga je povrijedila svojim postupkom, ona kaže: 'Imala sam loš dan, Tom. Ovo je posljednja stvar s kojom se želim zamarati. Pokušala sam učiniti nešto lijepo za tebe. Pretpostavljam da ti to jednostavno ne cijeniš'.

Tom je zbunjen. Lisa nije sposobna shvatiti što je napravila, kako to utječe na njezinog supruga, odbija razgovarati o procesu koji je doveo do njezine pogrešne prosudbe i za to krivi loš dan. Nedostatak njezine odgovornosti i pogrešno shvaćanje uvjeravaju Toma da je on zapravo kriv što je pokrenuo raspravu i od svega napravio problem jer je pokušao razumjeti što se dogodilo, zašto se to dogodilo i pokušajima razgovora sa suprugom spriječiti da se to ne dogodi opet. Na kraju je Tom dvostruko povrijeđen i zbunjen'.

Priznavanje pogreške u vezi, razgovor i razumijevanje kako ta pogreška utječe na voljenu osobu je emocionalno inteligentno ponašanje.

- Osoba koja nije u stanju samoreflektirati se (nema sposobnost samopromatranja), istinski razumjeti partnerovu perspektivu i raspravljati o dubljim osjećajima, može rutinski ponoviti: 'Ne znam' kad se od nje zatraži da stvar sagleda dublje i razgovara o emocijama. Problemi se u takvim situacijama rijetko rješavaju na zdrav način, jer je emocionalno nedostupan partner nepopustljiv u svojoj obrani - objasnila je psihoterapeutkinja.

2. 'Nisam to napravio...'

- Zbog potrebe emocionalno nedostupnog pojedinca da svim silama zaštiti svoj krhki ego, on ili ona manevrira s više nesvjesnih i prenapuhanih obrambenih mehanizama. Skretanje s teme omogućuje takvoj osobi da automatski izbaci 'prijeteće' informacije. Poricanje nepravde je uobičajeno ponašanje jer takvi ljudi nesvjesno mijenjaju scenarij u svojem umu. Ekstremna kognitivna izobličenja, koja se nazivaju i pogreškama u razmišljanju, tad omogućuju pojedincu da prepravi povijest i sam sebe postavi kao žrtvu ili heroja - kaže Erin Leonard.

- U gornjem primjeru Lisa se ponaša s nepoštovanjem. Ponižava svojeg supruga i odbija svaku pomisao da je njezin postupak bio pogrešan i da je time povrijedila Toma. Rekla je kako je telefonski poziv bio pokušaj pomoći, ali u stvarnosti može predstavljati Lisinu potrebu da bude heroj u vezi. Ali, kad se nađe zbog toga pod pritiskom, zauzima stav žrtve i nastavlja izbjegavati odgovornost optužujući loš dan za svoje postupke - pojasnila je.

POGLEDAJTE VIDEO o preljubnicima:

Iskrivljavanjem realnosti, ulogom heroja ili žrtve, emocionalno nedostupni partneri stvaraju neku svoju alternativnu stvarnost u kojoj su neprestano nevini i časni bez obzira na svoje manipulativno i neljubazno ponašanje.

- Potreba da stalno bude spasitelj u vezi način je da se emocionalno nezrela osoba osjeća moćno. Ipak, stjecanje moći na ovaj način obeshrabruje voljenu osobu. U mnogim slučajevima, emocionalno inteligentni partner, koji je zaglavio u ovakvoj vezi, počinje snažno sumnjati u sebe jer se njegov zdrav razum neprestano dovodi u pitanje i suprotstavlja se iskrivljenim scenarijima - kaže Erin.

3. 'Ti si taj koji...'

Tijekom sukoba je uobičajeno da emocionalno nedostupan partner krivnju preusmjerava na osobu koja pokreće razgovor o problemu.

- Zanemarivanje problema i nepravedno optuživanje druge strane za bilo što prikladan je način za izbjegavanje odgovornosti. Na primjer, to može zvučati ovako: 'Ti si taj koji je sebičan! Sjećaš se kako si me ignorirao u srijedu kad sam te trebala?! Što je to bilo? Objasniti mi to ako možeš' - slikovito je opisala ova psihoterapeutkinja.

- Nepravedno prebacivanje krivnje ili izluđivanje često je učinkovito preusmjeravanje pažnje s problema jer je napadnuta osoba šokirana i povrijeđena zbog nepravednih optužbi. Gotovo je nemoguće zadržati prisebnost u takvim okolnostima, a prvi impuls je obrana. Emocionalno nedostupan partner tako uspješno prebacuje krivnju i raspravu o problemu sa sebe na nekog drugog - dodala je.

- Razumijevanje manipulacija koje se događaju tijekom sukoba može pomoći emocionalno inteligentnoj osobi upravljati tom disfunkcionalnom dinamikom i sačuvati vlastito mentalno zdravlje - zaključila je, a prenosi psychologytoday.com.