1. Pitajte partnera zbog čega bi se sad osjećao bolje

Važno je poznavati ljubavni jezik vašeg partnera, no još je važnije biti svjestan malih znakova ljubavi koji im najviše znače. To osobito vrijedi jer njihov ukus s vremenom može evoluirati. Primjerice, ljubavni jezik vašeg dečka odnosi se na izvršavanje kućanskih obveza, no ovih dana možda mu baš treba vaša pomoć s određenim zadacima, piše Huff Post.

- Razgovarajte s partnerom oko toga zbog kojih gesti ćete se osjećati više voljenima. Možda biste osjetili puno veće olakšanje da vaš partner nazove majstora da popravi perilicu nego da opere suđe kao i obično. Naravno, to ne znači da partner treba prestati pomagati oko suđa, no lijepo je konkretno znati što biste sada više cijenili - savjetuje psihoterapeutkinja Brittany Bouffard iz Denvera.

Pripremite listu stvari koje biste voljeli primiti i dati i to podijelite s partnerom.

2. Radite po toj listi

- Možda ste na tu listu stavili da morate provjeriti jesu li dvorišna vrata zaključana ili jeste li prije spavanja pustili mačku u kuću. Imajte na umu da mali svakodnevni rituali dugoročno mogu pomoći - kaže bračna i obiteljska terapeutkinja Winifred Reilly iz Kalifornije.

- Neki dan suprugu sam donijela šalicu čaja i tiho je spustila na njegov stol dok je radio. Poslije mi je rekao da mu je to bio najbolji dio dana - kazala je Reilly.

3. Napravite ono što ste obećali

Naravno da katkad svi preskočimo napraviti neki zadatak ili obvezu, no trud da budemo nečiji oslonac je ključan. Ako kažete da ćete nazvati čim izađete s posla, svakako nazovite. Ako ste obećali kupiti hranu za psa, napravite to bez da vas se mora podsjećati.

- Vaša dosljednost je nešto što će se dugoročno isplatiti. Tehnologiju iskoristite kako biste si pomogli pa tako naučite čemu služi alarm ili podsjetnik. Koristite FaceTime, Zoom ili SMS poruke jer su to sve dobri načini da budete u kontaktu s partnerom tijekom radnog vremena. Sigurno ste čuli uzrečicu da djela govore snažnije od riječi, a to se pogotovo odnosi na vezu - ističe bračna i obiteljska terapeutkinja Anabel Basulto iz Kalifornije.

4. Pronađite vrijeme za sebe

Nema ništa sebičnog u brizi za sebe. Radite aktivnosti koje vas vesele. Nazovite prijatelja, prošećite, pročitajte knjigu ili jednostavno sjedite u tišini. To će pomoći da u vezu unesete najbolju verziju sebe.

- Ako se ne pobrinemo za sebe, teško je biti prisutan u trenutku, strpljiv i velikodušan prema partneru. Stvorite vrijeme za sebe i fokusirajte se na oporavak i obnavljanje kako biste u svojem odnosu mogli biti bolji - kaže psihologinja Melissa Robinson Brown iz New Yorka.

5. Otpustite male stvari

- Ako je ikad bilo vrijeme za prepoznavanje razlike između malih i velikih stvari, onda je to sada. Partner vas iritira? Niste jedini. Ako svi žive u stalnom kontaktu, nekima je razina zajedništva prevelika. Svaku ladicu u kuhinji ostavlja otvorenom, svaku šalicu kave ostavlja gdje je popije, milijun puta je jaknu ostavio na stolici, a ne u hodniku - opisuje Reilly.

Zapitajte se jesu li te zamjerke zaista vrijedne svađe. Ako nisu, zatvorite oči, udahnite i nastavite dalje.

I upamtite, neke vaše navike također idu na živce vašem partneru.

- Stoga nemojte pretjerati oko svega nego pronađite u sebi nježniji i tiši ton koji nam svima treba - kaže Reilly.

6. Ugasite TV, isključite telefon

Možda ste ove godine često zajedno pod istim krovom, no to ne znači da ste s partnerom proveli vrijeme na kvalitetan način. Možda satima sjedite zajedno na kauču i gledate serije, ili tipkate po mobitelu odgovarajući na poruke i mailove, no rijetko uzmete predah i podijelite trenutak u kojem ćete se spojiti. Povremeno se riješite digitalnih distrakcija jer ćete se tako lakše usmjeriti jedno na drugo.

- Stvorite vrijeme da usporite i zapitate se kako je vašem partneru. Provjerite kako proživljavate emocije. Ugasite TV i telefon. Ako niste sigurni što biste rekli jedno drugome, započnite razgovor uobičajenim temama. No budite dovoljno prisutni da pomognete partneru shvatiti da vas vidi i osjeća - kaže Bouffard.

7. Bolje slušajte

Priznajte, povremeno dok partner govori vi ste mislima negdje drugdje. Razmišljate o poslu ili nekom zadatku koji morate obaviti. Možda smišljate odgovor na to što partner priča ili tražite rješenje za problem, ali sve što se od vas očekuje je da samo slušate.

- Među najvrjednijim stvarima koje možete pružiti svom partneru je komunikacija u kojoj ste doista čuli što vam je rekao. To će postići ne samo svojim prisustvom u trenutku, nego stvarnim slušanjem izgovorenog bez potrebe da razmišljate o rješenju. Kako biste bili sigurni da ste dobro razumjeli, ponovite ono što vam je partner rekao - savjetuje Robinson Brown.

8. Zahvaljujte više

Možda ste vi i partner među onima koji su navikli zahvalu izreći nekim emotikonom u SMS-u, no koliko često zahvalu izgovorite osobno? Ili kad ste zadnji put partneru napisali poruku u kojoj mu zahvaljujete na svemu što čini za vas?

- Pokušajte izgovoriti "Hvala ti" na način koji ne uključuje tehnologiju, čak i ako vam treba dodatnih 20 sekundi da uzmete olovku, ili samo pogledate partnera izravno u oči i zahvalite mu uz zagrljaj. Tehnologija može uštedjeti vrijeme, ali ne pomaže spajanju ljudi - kaže Bouffard.

Možda nemate potrebu partneru zahvaliti na svakodnevnim sitnicama kao što je slaganje veša nakon pranja i sušenja ili pomoć djeci sa zadaćom, no neće naštetiti ako mu to svejedno izgovorite kako bi se osjetio cijenjenim.

- Oboje biste se trebali potruditi izgovarati to češće osobno, jer to može stvoriti razliku u osjećaju sreće - zaključuje Bouffard.