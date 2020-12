- Narušeno mentalno zdravlje tiha je pandemija koja također postoji. Uz lockdown, karantenu, fizičko distanciranje i stalnu neizvjesnost - usamljenost je na vrhuncu. Pojedinaca koji napreduju ima malo, jer je većina njih usamljena i izolirana s ograničenom podrškom - kaže Uma Naidoo, nutricionistička psihijatrica, kuharica i stručnjakinja za prehranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako preživjeti pandemiju?

Poznati klinički neuroznanstveni psihijatar, Daniel Amen, ovo sjecište mentalnog zdravlja i COVIDA-19 naziva 'kvadratom pandemije', što se odnosi na način na koji je COVID pomnožen s kasnijom pandemijom psiholoških problema, poput anksioznosti, depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) i ovisnosti.

Podaci i podupiru ova zapažanja. Istraživanje JAMA-e koje je obuhvatilo 1441 ispitanika tijekom pandemije COVIDA-19 i 5065 ispitanika prije pandemije, pokazalo je da je prevalencija simptoma depresije tijekom pandemije bila tri puta veća nego prije. Što je još poraznije, u kolovozu ove godine CDC je objavio podatak da je među 5412 odraslih osoba koje su anketirali više od 10 posto reklo da ozbiljno razmišlja o samoubojstvu u posljednjih 30 dana (u usporedbi s 4,3 posto u 2018.).

Iako se podaci iz 2020. mogu činiti obeshrabrujućima, bila je to i godina okretanja prema unutra, s većim brojem ljudi koji su postali proaktivni u pogledu svog mentalnog zdravlja.

- Ova 2020. nas je naučila da, umjesto da na stvari lijepimo metaforične flastere, bježimo od simptoma ili jednostavno lovimo privremeno olakšanje, moramo pogledati izvor i redizajnirati život - izjavila je psihologinja Perpetua Neo.

Zapravo, prema izvještaju koji je objavilo udruženje Mental Health America, broj ljudi koji traže pomoć za mentalno zdravlje drastično se povećao ove godine: 93 posto više ljudi je ove godine napravilo test za samoprovjeru tjeskobe.

Psihijatrica Roxanna Namavar kaže da je primijetila kako njezini pacijenti obraćaju više pozornosti na to što se događa u njihovim tijelima, zajedno s traženjem načina za bolju brigu o njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju.

- Puno ljudi je usporilo i otkrivalo što im zapravo treba. Primijetila sam više svijesti o sadašnjem trenutku i mislim da će se to nastaviti iz perspektive mentalnog zdravlja - tvrdi.

Tvrtke i startupovi također rade na tome kako bi održali korak sa potražnjom za dostupnijom zaštitom mentalnog zdravlja. Američki startupi za zaštitu mentalnog zdravlja zaradili su 1,37 milijardi dolara kroz treći kvartal 2020., što je premašilo 1,06 milijardi dolara u 2019. godini.

Primjerice, aplikacija za meditaciju Calm prikupila je 75 milijuna dolara, a tvrtka se sada procjenjuje na dvije milijarde dolara. Prvu teretanu za mentalno zdravlje, podržava nekoliko značajnih investitora, uključujući profesionalnog košarkaša i zagovornika mentalnog zdravlja Kevina Lovea.

- Prvo je važno shvatiti da je normalno tako se osjećati. Može biti teško shvatiti da toliko ljudi pati i prolazi kroz puno boli, ali s druge strane, to je doista moćno, znajući da niste sami ili izolirani - rekao je Love.

Uz povećanu svijest o mentalnom zdravlju, njegovoj važnoj povezanosti s tjelesnim zdravljem i obrnuto - uvjereni smo da će mentalna dobrobit i dalje biti prioritet 2021.

Stručnjaci procjenjuju da će zaštita mentalnog zdravlja evoluirati sljedeće godine i to na nekoliko načina

Našim ćemo rutinama dodati više 'mentalne spremnosti'

Nakon što smo proveli godinu dana potvrđujući da su mentalno i tjelesno zdravlje zamršeno povezani, čini se sasvim prirodnim da se na našu zaštitu mentalnog zdravlja počnemo pozivati ​​novim, opipljivijim pojmom: 'kondicija'.

- 'Mentalni fitness' je puno proaktivniji i ugodniji - kaže Neo. Stvaranje paralela s tjelesnom spremnošću podrazumijeva da je mentalno zdravlje nešto na čemu bismo trebali redovito raditi, kao dio zdrave rutine, čak i kad se osjećamo sasvim dobro. Uostalom, 'ne zanemarujete svoje tijelo i ne prestajete trenirati nakon izgradnje mišića', kaže ona.

Zapravo je upravo taj koncept ono što je nadahnulo Alexa Meyer i Emily Anhalt da zajedno osnuju prvu 'teretanu' za mentalno zdravlje na svijetu, pod nazivom Coa, koja službeno počinje s radom u siječnju 2021.

- Bazirano na grupnim satovima te pitanjima i odgovorima pod vodstvom terapeuta u 2020., već vidimo promjenu u načinu razmišljanja. Ljudi počinju shvaćati da na svojoj emocionalnoj kondiciji možemo raditi na isti proaktivan način na koji radimo na fizičkoj spremnosti - kaže Anhalt.

Dan Harris, novinar i autor knjige '10 posto sretniji', kaže: 'Mentalni fitness je zaista uzbudljiv koncept jer znači da sreća nije samo nešto što ti se dogodi već nešto za što možeš preuzeti odgovornost. To je vještina koju možeš trenirati'.

Njegova mentalna vježba je meditacija. Tu trenirate mozak da bude bolji u fokusiranju, da bude manje reaktivan na stres, da bude svjesniji sebe i da bude suosjećajniji.

Mentalna vježba ipak nadilazi meditaciju. U tvrtki Coa nude satove posvećene različitim osobinama emocionalne snage poput 'pažljivosti' i 'samosvijesti', a zatim ih 'vježbate s drugima kako biste ojačali svoje emocionalne mišiće', kaže Alexa Meyer, suosnivačica i izvršna direktorica Coe. Na primjer, na satu elastičnosti, jedan bi se trening mogao usmjeriti na izgradnju samopouzdanja s vremenom.

- Da bi to učinili, sudionici se potiču da naprave 'Datoteku samopoštovanja', gdje prikupljaju i razmišljaju o pozitivnim povratnim informacijama koje su dobili od drugih. Oni mogu ponovno posjetiti ovu datoteku kad im je samopouzdanje nisko. Ova vježba pomaže preusmjeriti našu duboko ugrađenu tendenciju da razmišljamo o negativnim povratnim informacijama i pustimo pozitivnima da prevladaju - objašnjava.

Kako ovaj koncept postaje sve rašireniji, Anhalt je uvjerena da bi 'treninzi' za mentalno zdravlje mogli postati nešto što radimo u svojoj zajednici i kao dio svakodnevne rutine, čineći nas otpornijima za sve što nam se dogodi.

Gledat ćemo cjelovitije na mentalno zdravlje

Kao što je spomenuto, jedina pozitivna strana ove pandemije je to što imamo vremena okrenuti se prema unutra i stupiti u kontakt sa svojim tijelom i umom.

- Bilo je tu puno usporavanja i otkrivanja: 'Što mi stvarno treba?', 'Sviđa li mi se zaista ono što radim svaki dan?' - kaže Namavar. Tijekom ovog razmišljanja kaže da je važno otkriti nekoliko stvari koje možete kontrolirati i zbog kojih se osjećate dobro, a zatim odvojiti vrijeme za njih. Prehrana također igra bitnu ulogu u našoj ukupnoj dobrobiti - a to uključuje i mentalno zdravlje.

- Ako ne počnemo sami intervenirati u svojoj mentalnoj dobrobiti, statistika će se još više povećati 2021. Jednostavna intervencija je obratiti pažnju na to kako se hranimo, jer na kraju mi imamo moć izliječiti i ojačati naše mentalno zdravlje - kaže Naidoo.

Hrana i hranjive tvari jednostavan su način da započnemo izgradnju svoje mentalne dobrobiti, a zašto to ne bismo započeli tijekom pandemije? Ne možemo kontrolirati ono što se događa oko nas, ali možemo kontrolirati što se događa na našem tanjuru i u ustima. Tu je nutricionistička psihijatrija moćan način da se ljudi osjećaju emocionalno jačima.

Tele-terapija će biti 'novo normalno'

- Jedna od dobrih stvari koje su se pojavile iz pandemije je lakši pristup psihijatrijskoj skrbi putem tele-mentalnog zdravlja. Na klinici Amen liječimo pacijente iz 150 zemalja, pa već desetljećima koristimo virtualne sastanke. Predviđam da će 2021. godine još više ljudi shvatiti da brigu koja im je potrebna mogu dobiti s bilo kojeg mjesta na svijetu - kaže Amen.

Poput klinike Amen, brojni uredi za terapiju i psihijatriju sada nude usluge teleterapije. Štoviše, tvrtke poput Reala, Mindstronga, Gingera, Calmerryja i Tie čitav svoj brand grade oko virtualne njege mentalnog zdravlja.

Teleterapija je posebno važna u eri kada je kontakta licem u lice vrlo malo. Kao što je znanstvena novinarka i autorica 'Prijateljstva', Lydia Denworth objasnila, kontakt očima presudan je za zdrave društvene veze i dobrobit. Iako virtualne interakcije nisu potpuno iste kao one uživo, bolje i to nego ništa. U stvari, jedno istraživanje na 1400 starijih odraslih otkrilo je da ljudi koji su se povezali s drugima na video pozivima imaju manji rizik od razvoja depresije u usporedbi s onima koji su koristili samo audio zapise i poruke. Tehnološke tvrtke poput KOMP-a iz ovog razloga stvaraju uređaje za video komunikaciju koji su jednostavni za upotrebu.

- Vidjeli smo eksploziju aplikacija za meditaciju, usluga, raznih terapija i mrežnih resursa za mentalno zdravlje, a moje predviđanje za 2021. je da će njihov broj i dalje rasti - kaže Anhalt.

Nastavit će se uklanjati stigme

U svakodnevnom listanju na društvenim mrežama u toku pandemije, možda ste primijetili više ljudi kako govore o izazovima mentalnog zdravlja ove godine. Iako to možda ne čudi s obzirom na zapanjujuće statistike, to je također znak da polako uklanjamo duboko ukorijenjene stigme oko mentalnog zdravlja - a to će se i dalje nastaviti u nadolazećoj godini.

- Budući da je to kolektivno iskustvo, mi učimo da su ti osjećaji vrlo stvarni - tvrdi Neo. Anhalt također smatra da je dostupnost zaštite mentalnog zdravlja dio napretka i kaže: 'Vjerujem da ćemo vidjeti porast pozitivnih osobnih iskustava čim bude sigurnije, a kako stigma i dalje pada, vidjet ćemo da sve više ljudi govori o važnosti mentalnog zdravlja'.

- Bila je ovo divna godina, a priljev interesa za mentalno zdravlje naglašava veliku kulturnu promjenu koja se događa - kaže Anhalt. Ljudi shvaćaju da se nitko ne bi trebao suočiti s teškim vremenima sam i počinju uviđati da je tu proaktivan emocionalni wellness ključan, piše Mind Body Green.