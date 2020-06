Eudaimonija - stanje bolje od sreće, život vrijedan življenja

Eudaimonija je mnogo dublji, cjelovitiji i bogatiji koncept od sreće, ponekad artikuliran u smislu procvata ili življenja života koji je vrijedan ili ispunjen

<p>Svi kažemo da želimo biti sretni, ali potraga za srećom često se čini kao potjera za nečim što je teško uhvatiti. Možda problem nije toliko u nama ili svijetu u kojem živimo, već u samom konceptu sreće.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću: Mazite ljubimca, jedite čokoladu...</p><p>Između ostalog, može se spomenuti i koncept eudaimonije, što doslovno znači 'dobra duša', 'dobar duh' ili 'dobar bog'.</p><p>Eudaimonija je mnogo dublji, cjelovitiji i bogatiji koncept od sreće, ponekad artikuliran u smislu procvata ili življenja života koji je vrijedan ili ispunjen.</p><p>Mnoge filozofske škole u antici su eudaimoniju smatrale najvišim dobrom, često čak i samim ciljem i svrhom filozofije, iako su je različite škole poput stoicizma mogle zamisliti u nešto drugačijim crtama.</p><p>Ono što se može reći jest da eudaimonija, za razliku od sreće, nije emocija, već stanje postojanja ili čak, posebno za Aristotela, stanje stvarnosti. Kao takva, stabilnija je i pouzdana i nije ju moguće tako lako oduzeti. </p><p>Sokrat je, čini se, izjednačio eudaimoniju s mudrošću i vrlinom. Onaj tko nije mudar ne može biti sretan.</p><p>Na svom suđenju, u Apologiji, Sokrat pruža prkosnu obranu, govoreći porotnicima da se trebaju sramiti svoje spremnosti da posjeduju što više bogatstva, ugleda i časti, a da pritom ne brinu i ne razmišljaju o mudrosti ili istini. Bogatstvo, kaže, ne donosi izvrsnost, ali izvrsnost čini bogatstvo i sve ostalo dobro.</p><p>Platon se u načelu slagao sa Sokratom. Tvrdi da su pravda i nepravda duši kao što su zdravlje i bolest tijelu. Ako je zdravlje u tijelu poželjno, onda je i pravda u duši. Za Platona nepravedni čovjek ne može biti sretan jer je iracionalan i nema kontrolu nad sobom.</p><p>Upravo je s Platonovim studentom Aristotelom i njegovom etikom najbliže povezan koncept eudaimonije. Za Aristotela je stvar najbolje razumjeti gledanjem njezina kraja, svrhe ili cilja. </p><p>Na primjer, cilj studenta medicine može biti kvalificiranje za liječnika, ali taj je cilj podređen cilju izlječenja bolesnih, koji je i sam podređen cilju za život tako što će učiniti nešto korisno. </p><p>Što je cilj koji je sam po sebi cilj? Vrhovno dobro, eudaimonija i samo eudaimonija.</p><p>Dobro, ali <strong>što je eudaimonija</strong>? Za Aristotela, to je razumijevanje razlikovne funkcije neke stvari kako bi se razumjela njezina suština. </p><p>Dok je ljudskim bićima potrebna prehrana kao i biljkama, njihova je prepoznatljiva funkcija, kaže Aristotel, njihova jedinstvena i božanska sposobnost rasuđivanja. Dakle, naše je vrhunsko dobro voditi život koji nam omogućuje korištenje i razvoj razuma, i to je u skladu s razumom.</p><p>Živeći svoj život u potpunosti prema našoj suštinskoj prirodi kao racionalna bića, mi smo dužni 'cvjetati', to jest razvijati i izražavati svoj puni ljudski potencijal, neovisno o protoku našeg dobrog ili lošeg bogatstva.</p><p>Ako razvijamo svoje sposobnosti razmišljanja, ako se štitimo od laži i samoobmane, ako treniramo i savladavamo svoje emocije, s godinama ćemo donositi sve bolje i bolje odluke, činiti sve značajnija djela i dobivati sve veće zadovoljstvo od svega što smo postali i svega što smo učinili, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/202006/what-is-eudaimonia" target="_blank">Psychology today.</a></p>