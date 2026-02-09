European Best Destinations: Ovo su najbolji događaji Europe 2026., tu je i naš Festival svjetla

Ove je godine više od 42.800 putnika iz cijelog svijeta sudjelovalo u anketi European Best Destinations i odgovorilo na pitanje koji bi europski događaj najradije doživjeli u 2026. godini. Iz početnog popisa od 257 događaja, njihovi su glasovi izdvojili Top 12 najboljih događaja u Europi 2026., koji obuhvaćaju sve - od glazbe, kazališta i sporta do najljepših božićnih sajmova.

Od adrenalina Velike nagrade Monaka, preko blagdanskog ugođaja budimpeštanskog Amazing Adventa i alpske raskoši Cortine d’Ampezzo, do slovenskog Pogi Challengea i zagrebačkog Festivala svjetla, ova lista nudi obilje inspiracije za putnike, piše Forbes.

1. Velika nagrada Monaka, 4.-7. lipnja 2026.

Svake godine u lipnju Monte Carlo se pretvara u jedinstvenu uličnu stazu na kojoj bolidi Formule 1 jure kroz uske zavoje, uz kulisu Mediterana, superjahti i arhitekture Belle Époque. Doživjeti Veliku nagradu Monaka iskustvo je bez premca u Europi - spoj vrhunske brzine i glamurozne društvene scene po kojoj je Monaco poznat.

Foto: 123RF

Gdje odsjesti: Hotel Metropole Monte-Carlo, luksuzni hotel s 5 zvjezdica, profinjenog interijera i savršene lokacije, na samo nekoliko koraka od staze.

2. Zimske olimpijske igre, Cortina d’Ampezzo, Italija, 6.-22. veljače 2026.

Zimske olimpijske igre vraćaju se u Italiju, a Cortina d’Ampezzo zauzima središnje mjesto kao jedna od najspektakularnijih lokacija Igara. Smještena u srcu Dolomita, slavna „Kraljica Alpa“ poznata je po dramatičnim planinskim pejzažima. Tijekom Olimpijskih igara Cortina vrvi međunarodnim posjetiteljima koji uživaju u zimskim sportovima i živahnoj après-ski atmosferi.

Foto: Yara Nardi

Gdje odsjesti: Grand Hotel Savoia, A Radisson Collection Hotel (Cortina d’Ampezzo)

3. Pogi Challenge, Komenda, Slovenija, 31. srpnja - 2. kolovoza 2026.

Pogi Challenge jedan je od najupečatljivijih sportskih događaja u Europi, jer rekreativnim biciklistima pruža rijetku priliku da voze protiv svjetskog prvaka Tadeja Pogačara. Utrka se odvija na legendarnom usponu na Krvavec - jednom od najzahtjevnijih u Sloveniji – na ruti dugoj 23 km s 1.189 metara visinske razlike i prosječnim nagibom od 7,6 %, što ozbiljno testira izdržljivost i snagu volje.

Sudionici startaju iz Komende, u blizini Pogačareva rodnog mjesta, a zatim sam prvak kreće u potjeru. Izazov je jednostavan: stići na vrh prije Pogija i uživati u slavlju i spektakularnim pogledima.

4. Advent Bazilika - božićni sajam, Budimpešta, 13. studenoga 2026. - 1. siječnja 2027.

Budimpeštanski Advent Bazilika jedan je od najpoznatijih božićnih sajmova na svijetu, cijenjen jednako zbog atmosfere i ljepote. Smješten ispred Bazilike svetog Stjepana, sajam spaja elegantne drvene kućice i blagdansku rasvjetu s koncertima i kulturnim programima. Posebna atrakcija su svakodnevne svjetlosne projekcije na pročelju bazilike, koje povijesni ambijent pretvaraju u čarobni blagdanski spektakl.

Foto: Dotan Naveh dnaveh@gmail.com

Gdje odsjesti: Belle Époque Matild Palace, hotel s 5 zvjezdica i UNESCO-ovom zaštitom, s klasičnim secesijskim obilježjima.

5. Festival svjetla Zagreb, Hrvatska, 18.-22. ožujka 2026.

Svakog proljeća, tijekom pet svjetlucavih noći, Festival svjetla pretvara zagrebačke ulice, parkove i povijesne znamenitosti u veliku galeriju na otvorenom. Osvijetljene šetnice, projekcije i imerzivne svjetlosne instalacije domaćih i međunarodnih umjetnika pozivaju posjetitelje da grad dožive na potpuno nov način.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Gdje odsjesti: Hotel Esplanade Zagreb, povijesni hotel s 5 zvjezdica u art deco stilu, smješten u samom središtu grada, u blizini najpoznatijih svjetlosnih instalacija.

6. Global Gift Gala, Marbella i Monaco, 19. srpnja 2026.

Global Gift Gala & Challenge jedan je od najuglednijih humanitarnih događaja u Europi. U Marbelli ga predvode Maria Bravo i Eva Longoria, predsjednica Zaklade, okupljajući utjecajne pojedince na intimnim dobrotvornim večerama i privatnim događanjima. Događaj u Monaku, koji se održava u listopadu, vodi Camille Gottlieb, kći princeze Stéphanie od Monaka. Sredstva prikupljena na oba događaja podupiru rad Zaklade Global Gift Foundation, koja djeluje na poboljšanju života žena, djece i obitelji u ranjivim situacijama diljem svijeta.

7. Odbojka na vodi, Ljubljana, Slovenija, 10.-11. srpnja 2026.

Svako ljeto Ljubljana pretvara svoju povijesnu riječnu obalu u spektakularnu plutajuću arenu zahvaljujući događaju Odbojka na vodi. Igra se na potopljenom, LED osvijetljenom terenu u rijeci Ljubljanici, stvarajući dojam da sportaši igraju na vodi. Ono što je započelo 2019. godine preraslo je u međunarodno natjecanje, popraćeno DJ nastupima, live showovima i zabavama uz rijeku.

Foto: 123RF

Gdje odsjesti: InterContinental Ljubljana, hotel s 5 zvjezdica na izvrsnoj lokaciji u blizini starog grada, s rooftop barom i restoranom.

8. Međunarodni Shakespeareov festival, Craiova, Rumunjska, 21.-31. svibnja 2026.

Ovaj se festival održava svake dvije godine i okuplja vodeće kazališne redatelje poput Roberta Lepagea, renomirane kazališne kuće i izvođače. Predstave se ne odvijaju samo na klasičnim pozornicama, već se šire na trgove, muzeje i neočekivane gradske prostore, stvarajući imerzivno iskustvo za cijeli grad. Bezvremenske Shakespeareove teme istražuju se kroz kazalište, ples, glazbu i vizualnu umjetnost na pristupačan i suvremen način.

Gdje odsjesti: Hotel 5 Continents, povijesni hotel s 4 zvjezdice u središtu grada.

9. Starlite Marbella Festival, Marbella, Španjolska, 29. lipnja - 7. srpnja 2026.

Ovaj godišnji festival, smješten u kamenolomu Cantera de Nagüeles, nudi jedinstveno open-air koncertno iskustvo s međunarodnim i španjolskim glazbenicima na više pozornica. Među dosadašnjim izvođačima bili su Julio Iglesias, Ricky Martin, Pet Shop Boys, Tom Jones, Lenny Kravitz, Sting i Andrea Bocelli. U središtu festivala nalazi se Starlite Gala, najveća humanitarna gala-večer u Španjolskoj, koju zajednički vode Antonio Banderas i Sandra García-Sanjuán, a kojom se nagrađuju filantropski doprinosi u poslovnom, kulturnom i zabavnom sektoru.

Gdje odsjesti: Puente Romano Beach Resort, luksuzni resort s 5 zvjezdica na samoj plaži.

10. Azores Blue Island Trail Run (Ultra Blue Island), Portugal, 1.-3. svibnja 2026.

Ovaj spektakularni ultratrail događaj na otoku Faialu nudi utrke različitih duljina - od zahtjevne 118-kilometarske Whalers’ Great Route do obiteljske staze duge 10-11 km. Staze prolaze kroz dramatične vulkanske krajolike Faiala, od kratera Caldeira i vulkana Capelinhos do bujnih šuma, surovih obala i povijesnih kitolovačkih puteva, uz neprekidan pogled na Atlantski ocean.

Foto: Joppi

Gdje odsjesti: Quinta das Bugainvillias, smještena na južnoj obali otoka Faiala, tik iznad mora.

11. Monaco Yacht Show, 23.-26. rujna 2026.

Svake rujna Monaco je domaćin najprestižnijeg europskog sajma luksuznih jahti. Predstavljajući superjahte, inovativne dizajne i ekskluzivna lifestyle iskustva, ovaj događaj savršeno utjelovljuje eleganciju, inovaciju i mediteranski šarm Monaka - nezaobilazan je za ljubitelje luksuza i nautike.

Foto: 123RF

Gdje odsjesti: Fairmont Monte Carlo, hotel s 5 zvjezdica s pogledom na luku i jahte.

12. Concorso d’Eleganza Villa d’Este, jezero Como, Italija, 15.-17. svibnja 2026.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este smatra se najljepšom izložbom klasičnih automobila na svijetu - pravim slavljem baštine, dizajna i strasti prema automobilima. Tijekom vikenda održava se parada automobila u Villi d’Este te javne izložbe u Villi Erba, gdje su predstavljeni legendarni klasici, futuristički konceptni automobili i ikone automobilske povijesti.