Evo kako ćete napraviti burgere kao iz McDonald'sa kod kuće...

Sve je počelo Facebook grupom "Homemade McDonald's" iz Melbournea u Australiji koja s preko 6000 članova je prva počela sa suradnjom u pronalasku idealnih recepata koristeći sastojke iz trgovine, piše Daily Mail.

U grupi mnogi tvrde da su uspjeli duplicirati neke od najpopularnijih jela iz McDonald'sa poput popularnih pilećih Nuggeta, umaka za Big Mac, McMuffin, sladoleda McFlurry i pilećih burgera.

- Najčešće radim Big Mac ili cheeseburger. Nikad nisam očekivao da će ljudi stvarno dijeliti svoje recepte u grupi - izjavio je Joel (31), koji je osnovao grupu prošle veljače, a McDonald'sove poslastice radi kod kuće već godinama. Naglasio je da ljudi u grupi mogu naći stvarno kvalitetne recepte.

Foto: Dreamstime

- Ja sam veliki obožavatelj McDonald'sa, ali i većine restorana brze hrane. Volim konzistenciju okusa i oblika hrane, koja me u McDonald'su ponekad razočara. Znalo se dogoditi da dobijem burger u koji je nije stavljen sir, ili je nedovoljno umaka, a takve stvari primijetiš tek kad stigneš doma. Mogao sam tako i nastaviti, ali sam odlučio proučiti kako što rade u McDonald'su i usavršiti recepte - objasnio je Joel za Broadsheet.

Pravila grupe su jednostavna i traže od članova da dijele samo ideje vezane za hranu iz McDonald'sa - sadašnju ponudu i onu koja je ukinuta, kao i da dijele fotografije svojih "kreacija".

Objave koje ne sadrže upute za pripremu moraju biti konstruktivne rasprave koje će ljudima pružiti vrijedne informacije u pripremi hrane. Ako ne možete sami pripremiti jelo, onda treba pokrenuti "Izazov", piše u pravilima.

Jedan snalažljiv foodie je postao legenda sa svojim pripremama obiteljskih obroka sa svojim inačicama Big Maca, McFeasta, Cheesea, velikih krumpirića, nuggetsa i Oreo McFlurry sladoleda.

- Big Mac po svim pravilima. Umak se sastoji od luka u prahu, slatke paprike, češnjaka u prahu, sitno narezanih kiselih krastavaca, majoneze i senfa. Fantastično. namazao sam maslacem gornju polovicu peciva i umočio u sezamove sjemenke. Ocjena: 8/10. Meso je moglo biti malo tanje, ali barem je okus bio pogođen. - napisao je na Facebook stranici.

- Fanta je dobivena tako da sam pomiješao običnu Fantu s mineralnom vodom u omjeru 70/30. Pravi Oreo McFlurry desert - pomiješan sladoled s 10 Oreo keksića. jednostavno 10/10 - dodao je foodie.

Član grupe koji za sebe tvrdi da je trenirani kuhar iz McDonald'sa je itekako pohvalio njegov rad napisavši da sve pogodio, pitajući ga gdje je prošao tečaj.

Među brojnim receptima, još jedan je visoko ocijenjen. Članica grupe Natalie nabrojala je sedam sastojaka s kojima se dobiva savršeni cheeseburger.

Recepti

Natalinina savršena imitacija cheeseburgera

Sastojci: mljevena govedina, oblikovana u tanke ploške, procesuirana šnita sira, ketchup, senf, sitno narezani smrznuti luk, te klasična peciva za burgere

Ocjena: 10/10 YUM!

Danielova imitacija Big Maca

Sastojci: Tip Top peciva za hamburgere, 600 g fino mljevenog goveđeg mesa (za 12 burgera, komad mesa po 50 g), glavica iceberg salate, fino usitnjena, sitno narezani mali smeđi luk, 200 g USA crvenog Cheddara i sitno usitnjeni kiseli krastavci

Sastojci za umak: 1 šalica (300 g) majoneze, 1 jušna žlica sitno narezanih kiselih krastavaca, 1 i 1/2 čajna žličica češnjaka u prahu, 1 i 1/2 čajna žličica luka u prahu, 2 jušne žlice alkoholnog octa, prstohvat bijelog papra, 2 jušne žlice klasičnog francuskog žutog senfa, 1/2 jušne žlice slatke crvene paprike

Potrepštine: Papir za pečenje, mali lonac za kuhanje, preklopni toster za peciva, rezač za sir, neprianjajuća tava, špatula s prorezima, oštri nož

Trikovi:

Narežite sir s rezačem

Lagano tostirajte peciva

Burgeri se prilikom pečenja smanje 10 do 20 posto, ovisno o količini masnoće

Meso popaprite i posolite prije pečenja

Meso okrenite kad rubovi počnu dobivati smeđu boju

Sastavljanje burgera:

Prvo donji dio peciva

Stavite 1 jušnu žlicu umaka

1/2 jušne žlice luka

Salata (dovoljno da pokrije umak)

Meso

Sir

Gornji dio peciva

1 jušna žlica umaka

1/2 jušne žlice luka

Salata (dovoljno da pokrije umak i luk)

Kiseli krastavci (po želji)

Meso

Gornji dio peciva sa sezamovim sjemenkama

Ocjena: 8/10

Bernadettini Nuggetsi

Sastojci: Pileća prsa, brašno, sol, papar, Vegeta, češnjak u prahu, luk u prahu, papar, jaja

Priprema: Pileća prsa tri puta umočena u zip lock vrećici napunjenoj s brašnom, solju, Vegetom, češnjakom u prahu, lukom u prahu i paprom. Između se komad pilećih prsa moći u jaje.

Trikovi: Između drugog i trećeg sloja Nuggete treba staviti u zamrzivač kako bi se osigurala hrskavost

Ocjena: 9/10

- Bilo je jako puno dodavanja recepata za Big Mac i cheeseburger. iskreno, obožavam sve recepte, samo mi smetaju oni koji se ne drže pravila grupe i ne postave fotografiju - izjavio je Joel.

- Od prve sam bio svjestan da je to dobra ideja, ali nisam znao da je to dobra ideja za Internet. ja sam umjetnik i smiješno mi je da me više ljudi prepoznaje zbog ove grupe, nego zbog mojih radova - objasnio je Joel.