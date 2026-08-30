Veliki tjedni horoskop: Vage će mamiti poglede gdje god se pojave, Bik briljira na poslu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Napravite reda i organizirajte se, kako vas obaveze ne bi previše stisnule. Naći ćete se u poslovnoj gužvi, preuzet ćete poslove onih koji su manje sposobni od vas ili zabušavaju na radnom mjestu.

Ljubav - Ako ste u braku, više ćete razgovarati s partnerom i zajednički rješavati poslovna i financijska pitanja. Slobodnima se približava zanimljivo, ali nepredvidljivo ljubavno razdoblje. Neki od vas će se pomiriti sa simpatijom, no stari problemi još uvijek su prijetnja odnosu.

Zdravlje - Dobro ste raspoloženi, no izloženi ste stresu i povećanim radnim naporima. Obiteljski pritisci i neslaganja mogli bi buknuti u punoj snazi pa će vam trebati mnogo strpljivosti da ne izgubite živce.

Najbolji dan: 1. rujna

Najlošiji dan: 30. kolovoza

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Na poslu se gotovo ništa ne događa bez vašeg sudjelovanja, pa se i većina važnih odluka donosi u dogovoru s vama. Ostvarit ćete lijepe rezultate, ali morate biti oprezni i ne vjerovati tuđim obećanjima.

Ljubav - Potpora Sunca i Merkura iz znaka Djevice pokazatelj je preuzimanja vodeće uloge u vezi ili braku. Partner će više brinuti gdje i s kime provodite slobodno vrijeme, nastojat će vam ugoditi i čak preuzeti dio vaših obiteljskih poslova.

Zdravlje - Dobar Sunčev utjecaj bit će zaslužan za vašu energičnost i dinamičnost. Intenzivnije ćete se baviti sportom, a ako imate zdravstvenih teškoća, obilazit ćete liječnike i obavljati sve potrebne preglede.

Najbolji dan: 3. rujna

Najlošiji dan: 31. kolovoza

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Poslovni život bit će naporan i nepredvidljiv. Iscrpljivat će vas loši međuljudski odnosi, a takvo napeto ozračje smanjivat će vašu motivaciju. Nemojte ništa mijenjati, prilagodite se novim okolnostima.

Ljubav - Pred vama su povoljni dani za zavođenje, iskazivanje osjećaja i ostvarivanje emotivnih želja. Moguće je da će vaša simpatija biti znatno mlađa ili starija od vas. No razlika u godinama neće vam predstavljati problem, dapače bit će to nešto novo za vas.

Zdravlje - Najviše će vas živcirati obiteljska situacija i nemogućnost da se usuglasite s ukućanima. Vitalnost vam je dobra, izdržljivi ste, no previše ćete dopuštati da vas sitnice izbace iz takta. Budite opušteniji.

Najbolji dan: 4. rujna

Najlošiji dan: 30. kolovoza

Foto: Dreamstime

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Tjedan ćete provesti u bezbrižnom raspoloženju, osobito kad su posrijedi obaveze. Naglašeno treće polje ističe važnost poslovne komunikacije te sklonost prema trgovačkim, uslužnim i obrazovnim djelatnostima.

Ljubav - Mnogi će stari parovi većinu energije usmjeriti na posao, primjerice preuređenje stana, dizanje kredita, kupnji namještaja ili auta. Samci, jedna osoba mogla bi potajno uzdisati za vama, a kada to otkrijete i sami ćete se zainteresirati za nju.

Zdravlje - Nećete previše razmišljati o zdravlju i pravilnoj prehrani. Hranit ćete se nezdravo, a sportske aktivnosti izbjegavati u širokom luku. No ni to neće moći poljuljati vaše jako dobro zdravlje i izdržljiv imunitet.

Najbolji dan: 30. kolovoza

Najlošiji dan: 1. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Mogli biste primiti nagradu za uložen trud, što će vam uzdignuti poslovno samopouzdanje. Financijske prilike su vam naklonjene, a dobra tekuća primanja učinit će zadovoljnima i smirenijima.

Ljubav - Slika vašeg ljubavnog neba bit će ispunjena zanimljivim događajima i neočekivanim preokretima. Prijateljski odnos odjednom ćete ugledati u novom svjetlu, postajući svjesni dubokih osjećaja i skrivenih strasti koje ste tako dugo prikrivali.

Zdravlje - Naklonjena Venera daruje vam vitalnost i lijep izgled. Mnogo ćete brinuti o svom izgledu, posjećivati salone ljepote, promijeniti frizuru i zadivite sve oko sebe. No nisu isključeni tjeskoba, nervoza pa i nesanica.

Najbolji dan: 31. kolovoza

Najlošiji dan: 3. rujna

Foto: lev dolgachov

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Iskoriste pojačanu mentalnu bistroću za rješavanje problema. Bit ćete vrlo uvjerljivi i učinkoviti u svemu što radite. Produktivnije ćete obavljati svoje zadatke i isticati se vrhunskom radnom učinkovitošću.

Ljubav - Planeti će vas učiniti neopterećenima, a to će otvoriti put donošenju novih odluka. Riješit ćete situaciju koja vas je mučila u posljednje vrijeme ili s partnerom pronaći zajednički jezik i usmjeriti vezu u novom pravcu. Neki među vama mogli bi se naći u ljubavnom trokutu.

Zdravlje - Puni ste energije zahvaljujući Suncu i Merkuru u svom znaku. Ti će vas planeti puniti optimizmom i odličnim raspoloženjem pa ćete druge motivirati ili pametno savjetovati. I bolesnim pripadnicima znaka bit će bolje.

Najbolji dan: 2. rujna

Najlošiji dan: 30. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Iako ćete svoje ideje teže pretvarati u djela, nemojte se obeshrabriti, a najmanje rušiti ono što ste dugo gradili. Imate ćete dovoljno energije i upornosti da dovršite ono što ste započeli. Samo naprijed !

Ljubav - Bit ćete željni uzbuđenja, a vaš samouvjereni stav mamit će poglede suprotnog spola. Mogli biste se zaljubiti na prvi pogled, doživjeti neobično, ali snažno erotsko iskustvo ili upoznati srodnu dušu putem prijatelja i društva ili na društvenim mrežama.

Zdravlje - Iako ste po prirodi vrlo društveni, u ovom tjednu nećete imati poriv za kontaktima. Više ćete se povlačiti u sebe, mnogo razmišljati o smislu života i nekim propuštenim prilikama. Pazite da u tome ne pretjerate.

Najbolji dan: 5. rujna

Najlošiji dan: 31. kolovoza

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Bit ćete u spremni preuzeti inicijativu i riskirati, a vaš dobar njuh za zaradama omogućit će vam i veći novčani priljev. Bit ćete kolegijalni i drugima uskakati i pomagati pa ćete biti popularni i omiljeni u radnoj sredini.

Ljubav - Neki od vas neće odoljeti flertu i snažnoj tjelesnoj privlačnosti prema osobi suprotnog spola. Čak i ako ste u braku i vjerni svom partneru, mogli biste doći u slatko iskustvo nevjere, pa makar samo u mislima. Samci će se zaljubiti nekog zasad nedostupnog.

Zdravlje - Mnogo vremena i novca ćete ulagati u svoju vanjštinu. Brojni komplimenti okoline bit će pokazatelj da vam se trud itekako isplatio. Naklonjeni Mars opskrbljuje vas s mnogo energije pa ste iznimno izdržljivi.

Najbolji dan: 30. kolovoza

Najlošiji dan: 3. rujna

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Vaši odnosi sa suradnicima, a osobito nadređenima iziskivat će oprez. Nećete biti zadovoljni njihovim odnosom prema vama. Imat ćete osjećaj da više vrednuju i poštuju ono što im drugi govore, nego vi.

Ljubav - Na vašem licu blistat će neodoljiv osmijeh i težnja da svoju unutarnju ravnotežu podijelite s nekim. Stoga se nemojte previše iznenaditi ako vas u ovom razdoblju prijatelji pozovu na zabavu prepunu potencijalnih ljubavnih partnera.

Zdravlje - Razmišljate li već neko vrijeme o sistematskom liječničkom pregledu, pravi je trenutak da ga konačno i obavite te se riješite eventualnih strahova. Psihički ste nemirni, no tjelesna forma vam je jako dobra.

Najbolji dan: 1. rujna

Najlošiji dan: 4. rujna

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Iako će stres i nervoza uzimati svoj danak, a vi povremeno sumnjati u sebe i isplativost onoga što radite, rezultati će biti dobri, posebno oni poslovi koji su vezani sa inozemstvom. Isticat ćete se sjajnim idejama.

Ljubav - Ako ste slobodni, prilikom upoznavanja najprije ćete primijetiti nečije mane, pri čemu ćete uočavati sitnice pa će vam biti teško udovoljiti. Moguća je strastvena veza u kojoj će biti puno ljubomore, ali i slatkih trenutaka uzajamne privlačnosti.

Zdravlje - Iako nećete paziti da namirnice koje konzumirate budu lagane i zdrave, zahvaljujući brzom metabolizmu očuvat ćete dobru liniju. Mars vas upozorava na povećani stres koji bi mogao poljuljati vaš imunitet i vitalnost.

Najbolji dan: 2. rujna

Najlošiji dan: 1. rujna

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Vladavina Djevice koja će se zbivati u vašem osmom polju istaknut će važnost ulaganja, kreditnih obveza, imovine i potpore vama drugih ljudi. Tražite li posao, netko tko ima jake veze mogao bi vam u tome pomoći.

Ljubav - Postat će vam jasnije što želite, što biste morali napraviti da budete sretniji i zašto je suprotna strana jednom nogom izvan vaše veze. Korake koje sada poduzmete, bit će ispravni i djelotvorni. Pred samcima se otvara nova ljubavna priča.

Zdravlje - Očekujte prolazni pad raspoloženja i energije. Izbjegavajte naporne i dosadne pojedince koji će vas samo još više iscrpljivati. Kontrolirajte krvni tlak, osobito ako već s time imate problema. Mogući su bolovi u nogama i leđima.

Najbolji dan: 5. rujna

Najlošiji dan: 3. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Sve što radite odigravat će se pred očima javnosti. Mnogo je ljudi uključeno u vaše uspjehe, planove i poslove. Čut ćete razne komentare, ali i korisne savjete – prihvatite nečiju pomoć i partnerstvo.

Ljubav - Merkur i Sunce u izazovnom položaju krivci su za povremene svađe s okolinom i napetosti u ljubavnom odnosu, braku. Vaša intima postaje previše javna stvar jer se mnogi upliću u vaš život, daju savjete i usmjeravaju vas, često puta i pogrešno.

Zdravlje - Psihički nemir i napetost najbolje će odagnati duga šetnja, dok će neki mir pronaći meditacijom. Previše ste izloženi ljudima pa vas pojedinci gnjave i iscrpljuju. Poslovni stres jako troši vašu energiju.

Najbolji dan: 30. kolovoza

Najlošiji dan: 4. rujna