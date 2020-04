Evo kako izgleda 'paket utjehe' za izolaciju u Južnoj Koreji

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Korona virus: Kako testirati 1 od simptoma - gubitak njuha

Unatoč naporima Svjetske zdravstvene organizacija da se i manje razvijene zemlje s krizom širenja koronavirusa kvalitetno nose, neke su države u tome 'svjetlosne godine' ispred drugih.

Južna Koreja trenutno ima preko 10 tisuća zaraženih korona virusom, no spadaju u zemlje s vrlo malim brojem umrlih - 177, što iznosi procjenu od tek 3 smrtna slučaja na milijun stanovnika. Osim dobre zdravstvene skrbi, njihova vlada poduzima i brojne druge mjere, a jednu od zanimljivijih prenio je portal Bored Panda.

Na Imguru je tako jedan korisnik podijelio fotografije 'paketa za njegu' koje je od vlade Južne Koreje dobio već drugog dana karantene.

Paket ne sadržava samo higijenske potrepštine - kao što su maske za lice i sredstva za dezinfekciju ruku - već i svježe namirnice da ljudi u karanteni ne trebaju napuštaju svoje domove zbog kupovine osnovnih potrepština.

Foto: imgur.com

Korisnik TheMemeChurch je na Redditu napisao:

:Trenutno sam u Koreji i bio sam u kontaktu sa par potvrđeno oboljelih. Odmah me ured lokalne uprave obavijestio da sam 'ugrožen' i već su me sutradan testirali. Test je srećom bio negativan, no pak su mi savjetovali da 14 dana budem u samoizolaciji.

Danas sam dobio poziv od jednog državnog službenika da će dvaput dnevno provjeravati kako sam dok traje karantena, te da mi šalju i neke zalihe za koje sam mislio da su sredstva za pranje ruku i slično.

No prevario sam se - u paketu je bilo i to, ali i higijenski proizvodi, neke namirnice, te hrpa literature u kojima se navode primjeri kako sve država u praksi pomaže onima koji ne mogu raditi i kolike prihode osigurava za one bez plaće. Riječ je o oko 1500 USD (10.587 kn) mjesečno za peteročlanu obitelj, što poprilično pomaže kad ne radite - piše on i dodaje kako je zemlja ovu krizu sa koronavirusom 'riješila učinkovito i profesionalno. To mu, kaže, pruža nadu da se Koreja može s ovim virusom nositi bolje od nekih drugih zemalja.

Foto: imgur.com

U paketima su oni u izolaciji našli i uputstva za odlaganje smeća kako potencijalno zaražene osobe ne bi širile virus, a upute su se odnosile samo na one bez simptoma COVID-19:

Nakon što napunite priloženu vrećicu za smeće, čuvajte je i koristite antivirusni sprej za dezinfekciju vrećice (barem jednom dnevno). Napunite samo 75 posto vrećice - čvrsto je zavežite i posprejajte. Do vam traje karantena svaki se dan možete javiti na navedeni broj i netko će doći da umjesto vas baci smeće - piše u uputama iz Vlade.

'Ako netko i sumnja u brigu Vlade...'

Foto: imgur.com

Uz sve navedeno paket korejske pomoći sadrži i pismo u kojem Vlada izražava 'poštovanje i sućut oboljelima od COVID-19'.

Iz Ministarstva šaljemo šaljemo ovaj paket koji je napravljen u skladu sa propisima brige o okolišu, a tako su obrađene i sve priložene namirnice. Nadamo se da će vam ovo pomoći da imate dovoljno energije za svoje svakodnevne obveze i da ćete se brzo moći vratiti u svakodnevicu. Vi to možete! Borba! Živjela Južna Koreja , preveo je korisnik s Reddita pismo Južnokorejske Vlade.

