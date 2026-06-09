Evo kako je austrijski farmer cijeli svijet digao na foru: Priča o 'najskupljoj paprici na svijetu'

U svijetu gastronomije povremeno se pojave priče koje zvuče predobro da bi bile istinite. Jedna od takvih, koja je prohujala internetom 2016. godine, jest ona o sićušnoj papričici iz peruanske džungle, Aji Charapiti, čija je cijena navodno dosezala nevjerojatnih 25.000 dolara po kilogramu. Novinski naslovi diljem svijeta proglasili su je najskupljim začinom na planeti, skupljim od šafrana i vanilije. No, iza ove priče o "paprenom kavijaru" ne stoji drevna kulinarska tajna, već vješto ispletena marketinška mreža jednog austrijskog farmera.

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Pokretanje videa... 01:15 Uzgajaju ljute papričice | Video: 24sata/pixsell

'Majka svih čilija' iz amazonske prašume

Prije nego što je postala predmetom globalne fame, Aji Charapita (Capsicum chinense) živjela je relativno anonimnim životom u svojoj domovini, Peruu. Ova papričica, ne veća od zrna graška, raste samoniklo u amazonskim prašumama regija Loreto i Ucayali. Svojim izgledom više podsjeća na divlju bobicu jarko žute boje nego na čili papričicu. Zbog svog podrijetla i činjenice da se Peru smatra kolijevkom čilija, Aji Charapita je dobila i nadimak "Majka svih čilija".

No, njezin skromni izgled vara. Na Scovilleovoj ljestvici ljutine, koja mjeri intenzitet kapsaicina, Aji Charapita postiže između 30.000 i 100.000 jedinica. To je stavlja u rang s kajenskim paprom i čini je znatno ljućom od, primjerice, jalapeña. Ipak, ono što je izdvaja nije samo ljutina. Poznavatelji je cijene zbog iznimno izražene voćne, gotovo citrusne arome koja jelima daje jedinstven, tropski štih. U peruanskoj kuhinji, posebice u gradovima poput Iquitosa, ona je nezaobilazan sastojak. Koristi se svježa, zgnječena u ljutim umacima koji se poslužuju uz klasična jela kao što su 'juanes' (riža s mesom umotana u list banane) ili se miješa s voćem cocona kako bi se dobio blagi, osvježavajući umak 'ají de cocona'.

Ulazak na scenu: 'Car rajčica' i začin skuplji od zlata

Globalna priča o Aji Charapiti započinje u rujnu 2016. godine u austrijskoj pokrajini Burgenland. Tamo su Priska i Erich Stekovics, poznati uzgajivači stotina sorti rajčica i nositelji titule "Paradeiser-Kaiser" (Car rajčica), predstavili svoju prvu berbu ove egzotične papričice. U članku za austrijski list "Kurier" pod naslovom "Najskuplji začin na svijetu raste u Burgenlandu", Stekovics je iznio tvrdnju koja će odjeknuti svijetom: kilogram sušene Aji Charapite košta 20.000 eura.

Stekovics je objasnio da je do sjemena došao preko meksičke banke gena te da je od samo četiri sjemenke uspio uzgojiti tri tisuće biljaka. Kao opravdanje za vrtoglavu cijenu naveo je rijetkost sorte izvan Perua, spor rast u njegovim staklenicima i iznimno zahtjevno, isključivo ručno branje svake sićušne bobice. Njegova priča bila je savršeno tempirana i medijski atraktivna: europski farmer koji je uspio kultivirati rijetko amazonsko blago i ponuditi ga kao ultimativni luksuzni proizvod.

Kako se gradio mit o 'paprenom kavijaru'

Stekovicsevi su se pokazali kao majstori marketinga. Svoj proizvod brendirali su kao "kavijar čilija" i "papriku ljubavi, rada i mudrosti". Pakirali su je u posebne, ručno oslikane limenke koje su sadržavale dvjesto papričica i prodavale se po cijeni od 150 eura. Priča se munjevito proširila internetom. Brojni portali, magazini i blogeri nekritički su prenijeli informaciju o paprici vrijednoj poput suhog zlata, često zaokružujući cijenu na 25.000 dolara po kilogramu.

Mit je bio rođen. Svjetski kuhari navodno su stajali u redu, a gurmani su bili spremni platiti bogatstvo za ovaj ekskluzivni začin. Činjenica da je papričica bila gotovo nepoznata izvan Južne Amerike samo je dolijevala ulje na vatru, stvarajući auru ekskluzivnosti i rijetkosti koja je opravdavala njezinu cijenu.

Sudar s realnošću: Papričica za nekoliko centi

Foto: 123RF

Dok je svijet brujao o "najskupljoj paprici", stvarnost na peruanskim tržnicama slikala je potpuno drugačiju sliku. U Iquitosu i drugim amazonskim gradovima, košare pune svježih, jarko žutih Aji Charapita papričica uobičajen su prizor. Ondje se prodaju za svega nekoliko centi po mjeri. Daleko od toga da je rijetkost, ona je uobičajen i vrlo pristupačan začin, sastavni dio svakodnevne prehrane lokalnog stanovništva. Biljka je, štoviše, relativno jednostavna za uzgoj u tropskim uvjetima.

S vremenom su putopisci, blogeri i stručnjaci za čili počeli razotkrivati mit. Istaknuli su ogroman nesrazmjer između Stekovicseve priče i stanja na terenu. Čak i na američkom tržištu, cijene sušene Aji Charapite, iako više od cijene običnih začina, daleko su od proklamiranih iznosa. Mogu se pronaći online po cijeni od oko desetak dolara za uncu (oko 28 grama), što je i dalje skupo, ali ne basnoslovno. Visoka cijena izvan Perua djelomično se može opravdati radno intenzivnim branjem, jer je za kilogram suhih paprika potrebno ubrati desetak tisuća sićušnih plodova, no ni približno ne doseže mitske razine.

Priča o austrijskim farmerima postala je tako ogledni primjer kako vješt marketing može stvoriti globalnu senzaciju utemeljenu na gotovo potpunoj neistini. Iako je mit na kraju razotkriven, Aji Charapita je zahvaljujući njemu stekla svjetsku slavu. Ironično, čak i na web stranici samih Stekovicsa danas se sušene papričice mogu kupiti po znatno nižoj cijeni. Pakiranje od 30 bobica prodaje se za 25 eura, što bi preračunato u cijenu po kilogramu svježih paprika iznosilo oko 920 eura - i dalje papreno, ali neusporedivo s početnom tvrdnjom koja je zapalila svijet.

*uz korištenje AI-ja