Evo kako prati pletenu robu da što dulje ostane 'kao nova'

Foto: Pull & Bear

Pletivo je iznimno osjetljivo na pranje u perilici. Oštra centrifuga, deterdženti i prekomjerno natapanje lako oslabe vlakna, što dovodi do mucica i deformacija

Kako temperature padaju, topli džempri sve češće ulaze u rotaciju, no da bi ostali meki, uredni i postojani, treba ih pažljivo prati. Slojevito odijevanje najbolji je saveznik protiv hladnoće, bilo da volite krupna, chunky pletiva ili finije, tanje teksture. No, nepažnjom i slučajno, lako možemo oštetiti svoje najdraže pletene komade.

Foto: Zara

Zato su tu trikovi kojima ćemo pleteninu održati u super stanju tijekom čitave sezone.

Najčešće greške koje radimo s pletenom robom i kako ih ispraviti:

1. Prečesto pranje

Zato svoje pletene komade perite što rjeđe, a kad god je moguće, perite ih ručno. To je osobito važno kod mješavina koje sadrže vunu, jer prirodna vlakna teže podnose stres pranja.

Dobar trik za izbjegavanje prečestog pranja jest nošenje tankih slojeva ispod pletiva, kako bi se spriječio izravan dodir s kožom i znojem.

2. Ne okrenete pletivo naopako

Prati pletivo naopako najjednostavniji je način da se spriječi trošenje površinskog sloja.

Foto: Pull & Bear

Na taj način izložen je unutarnji dio odjevnog predmeta, onaj koji ionako nije vidljiv.

Stručnjaci savjetuju i dodatnu zaštitu: stavite pletivo u mrežastu vrećicu za pranje. To sprječava nepotrebno razvlačenje i sudaranje s drugim komadima u bubnju.

3. Pranje u toploj vodi

Topla voda i pletivo ne idu zajedno, osobito ne prirodna vlakna. Visoka temperatura najčešći je krivac za skupljanje, stvrdnjavanje i oštećenja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako mnogi misle da što je voda toplija, to je pranje učinkovitije, zimsko pletivo najbolje reagira na hladnu vodu uz dodatak malo šampona ili regeneratora za kosu. Oni će vlakna ostaviti podatnima i mekanima.

4. Prebacivanje preko sušila umjesto ravnog sušenja

Pletivo je zahtjevno i pri pranju i pri sušenju. Mnogi još vlažan predmet jednostavno prebace preko sušila, no to nije preporuka. Iako se tako izbjegava oštećenje iz sušilice, položaj preko prečki može izazvati neugledno rastezanje i trajne nabore.

Najbolje je pletivo uvijek sušiti položeno ravno, na ručniku ili mreži, jer se vlažna vlakna lako razvuku pod vlastitom težinom.

5. Ne uklanjate mucice prije pranja

S vremenom se na pletivu pojavljuju sitne kuglice vlakana, odnosno mucice. One čine odjeću starom i neurednom, a pranjem postaju još izraženije.

Najbolje ih je ukloniti čistačem mucica, malim ručnim uređajem koji poput mini britvice precizno odstrani površinske nabore. Nikada ih nemojte čupati prstima, jer tako možete lako oštetiti pletenu strukturu. 

Alternativno, možete upotrijebiti češalj s gustim zupcima i lagano preći po tkanini, ali pritom pazite da ne povučete koju petlju, piše The Sun. 

