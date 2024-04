Evo kako prepoznati da vas je iscrpila loša energija iz okoline

Ljudi znaju biti svjesni toga da je oko njih negativnost koja ih je preplavila, no rijetko što poduzimaju. Za to su krivi sami ili naprosto nemoć da se nešto promijeni. Ne treba dopustiti negativnim ljudima da nas iscrpe, a ovo su ključni znakovi da se upravo to i dešava.

Osim znakova, tu su i super savjeti kako si u tom slučaju pomoći.

Ključni znakovi da ste prepuni negativne energije

1. Osjećaj depresije

Ovo je vrlo jasan znak da ste potpuno iscrpljeni, nemate volje nizašto.

Teško vam se pomaknuti, ne vidite ništa pozitivno oko sebe, a život vam se čini siv i nepredvidljiv. Krajnje je vrijeme da u život uvedete promjene ili korake koji će izbrisati taj depresivan osjećaj.

2. Često se uspoređujete s drugima

Svaki čovjek je poseban i nema smisla uspoređivati se s ikim.

To što ljudi imaju više ili manje novaca, različite kilaže i slično, nema veze za vas osobno, svatko ima svoju priču i nitko ne može radi toga biti bolji ili lošiji od vas. Sve je to relativno.

Nemojte se uspoređivati, već tu energiju iskoristite za razvoj vlastita života i planiranje situacija koje će vas usrećiti.

3. Umorni ste, a san nikako da dođe

Jedan od znakova da ste preplavljeni lošom energijom je i nesanica. To je situacija kad pospano ležite u krevetu, no nikako da zaspite. Premorenost dolazi upravo iz toga da loša energija ne da tijelu da se odmori.

Naime, previše mislite i tako se vrtite u krug, umjesto da utonete u san koji je potreba tijelu da se odmori.

4. Nemate vremena za sebe

Ritam života zna biti nemilosrdan, naročito ako imate obitelj.

No, odmor je ključan kako bi čovjek dobro i normalno funkcionirao. Niste sebični ako odvojite vremena za sebe.

Trebate shvatiti važnost psihičkog odmora i ponekad odvojiti vrijeme samo za sebe.

Radite tad što volite, čitajte, idite u šumu. Možete odrediti neki dan ili dio jednog dana u tjednu samo za sebe, kako biste napunili baterije.

5. Prenosite lošu energiju na druge

Zapitajte se, biste li vi bili s osobom koja je poput vas, jednako raspoložena. Moguće da ćete shvatiti da upravo vi prenosite tu lošu energiju na okolinu, a i tako ste je i vi 'dobili'.

Naime, ljudi jedni drugima prenose lošu energiju, a na vama je da to smanjite na minimum.

6. Pretjerano ste emotivni

Može vam se činiti da imate previše emocija, a često budete shrvani bez nekog posebnog razloga.

Naime, ako ste previše tužni bez neke loše situacije, moguće da vas je preplavila loša energija.

Sve su to znakovi pretrpanosti negativnim vibracijama i važno je ne ostati u tom stanju već nešto poduzeti.

7. Previše ste na društvenim mrežama

Ako ste satima na dan na mrežama, buljite u ekran i niste više ni sigurni što gledate, možda ste prepuni negativnosti.

Naime, to je vrlo iscrpljujuće za vaš mentalni sklop, kao neka ovisnost.

Znate da škodi, no ipak se ne možete toga riješiti - probajte se oduprijeti i uvesti reda u život.

Odite u šetnju te uvedite hobije u prirodi.

8. Manjak želje za druženjem

Kad su ljudi puni loše energije, ne žele se družiti i svi im idu na živce.

Osim toga, ako ste u društvu i osjećate se kao da tamo ne pripadate ili ste odsutni, također možete biti pod pretjeranim utjecajem negativne energije.