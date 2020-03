Evo kako se prestati dirati po licu da se zaštitite od virusa

Čini se da je jednostavno češće prati ruke, no izazov je držati ih podalje od lica, piše HuffPost.

Studija iz 2015. godine je istaknula koliko često ljudi rukama dodiruju lice. Snimali su 26 studenata medicine tijekom predavanja i pratili koliko će često dodirivati lice. U prosjeku, svaki student je dodirnuo lice 23 puta u samo jednom satu, a njih 44 posto dodirivalo je usta, nos ili oči. Dodirivanjem lica prstima omogućujete lakši prijenos virusa, osobito ako dirate oči, usta ili nos. Zarazit ćete se i doprinijeti prijenosu bolesti.

Foto: bowie15

- To također uzrokuje akne, pa je poželjno ostaviti se te navike i radi ljepote. Dodatno, oni koji stalno dodiruju lice djeluju manje samouvjereni te s manjom pažnjom nego oni koji to ne rade - kaže psihologinja Sanam Hafeez iz New Yorka.

Problem se odnosi i na djecu, pa je roditeljima ponekad noćna mora paziti na sve što mali prstići dodiruju, a djeca njima potom trljaju oči ili ih stavljaju u usta.

Kako biste prekinuli s tom štetnom navikom kod sebe i kod svoje djece, donosimo niz stručnih savjeta koji vam mogu pomoći.

Osvijestite naviku

Za mijenjanje navika potrebno ih je osvijestiti, pa stoga pripazite koliko često i u kojim situacijama dodirujete lice. Možda je riječ o navici koja nastaje iz dosade, ali može biti impulzivna ili povezana sa anksioznošću.

Foto: Dreamstime

- Većina ljudi nesvjesno dodiruje lice. Trljaju oči ili prstima diraju usne kad su zbunjeni. Grizu nokte kad su nervozni. Osnovna značajka tih navika je da nastaju ispod razine naše svijesti i postaju primitivni dio naše biologije tj. limbičkog sustava - kazao je Paul Hokemayer - psihoterapeut iz New Yorka.

Nije dovoljno samo osvijestiti naviku, nego treba provjeriti i u kakvim se situacijama ona javlja kako biste lakše prevenirali njezinu pojavu.

- Ključno je pratiti kada tijekom dana dodirujete lice. To može biti dok čitate, vozite, dok ste pod stresom i slično - pojašnjava klinički psiholog Paul DePompeo dodajući kako isto vrijedi i kad je riječ o djeci. Pritom, naravno, roditelji trebaju pripaziti na navike mališana, a pozitivna motivacija uvijek je bolja od kritike.

Foto: Dreamstime

- Roditelji trebaju hvaliti djecu kad to ne čine, što je puno važnije nego ih sprječavati da to čine. Rečenica "Bravo što nisi dirao lice" dugoročno je bolja metoda od rečenice "Nemoj dirati lice" - savjetuje on.

Hafeez se nadovezuje kako je pozitivna motivacija poželjna, ali i djecu treba osvijestiti kada dodiruju lice.

- Teško je nagovoriti mališana da prestane, no vrijedi isto što i za odrasle. Najprije treba osvijestiti naviku. Ako podsjetite dijete svaki put kad je dotaknulo lice, oni će s vremenom to prestati činiti - ističe Hafeez pojašnjavajući kako djeci valja objasniti razloge zašto je takvo ponašanje nepoželjno te rizike do kojih ono vodi.

Dodirujte nešto drugo

- Zaposlite ruke. Budući da najčešće dodirujemo lice dok čitamo ili gledamo TV, pokušajte ih okupirati drugim aktivnostima - savjetuje Hafeez.

Najbolji način da se riješite loše navike jest taj da je zamijenite nečim potpuno drugačijim. S tim se slaže i Denise Cummins, kognitivna znanstvenica koja istražuje procese razmišljanja i odlučivanja.

- Ako obično naslonite lice na ruku, pokušajte stvoriti naviku da u takvim trenucima nešto držite u ruci. To može biti loptica, ili možete jednostavno prekrižiti ruke na prsima. Tako ćete onemogućiti naslanjanje lica na ruke - savjetovala je.

Foto: Dreamstime

Od koristi će biti i druge male igračke poput fidget spinnera ili loptica za stiskanje koje strateški rasporedite po mjestima na kojima najčešće dodirujete lice. Stavite ih na noćni ormarić ili stol kako bi vam bili lako dostupni, no svakako ih dezinficirajte prije svake uporabe.

- Spinner će pomoći i kad ga ponudite djeci, jer će im ruke biti zauzete pa neće moći dodirivati lice. Uvijek je bolje problematično ponašanje zamijeniti nečim drugim, radije nego istaknuti djetetu da nešto ne smije činiti - savjetuje Cummins.

Mora biti neudobno

Još jedan način da se riješite neželjenog dodirivanja je da ga napravite neudobnim ili neugodnim.

- Ako ste skloni nasloniti lice na ruku dok čitate ili radite za računalom, pokušajte nositi rukavice od neudobnih materijala koji će iritirati nježnu kožu lica - sugerira Cummins.

Rukavice također valja redovito prati, iako znanstvenici ne smatraju da virusi i bakterije mogu dugo preživjeti na mekim materijalima za razliku od čvrstih površina. Barijeru između očiju i ruku će stvoriti i naočale, a dodatno će stvoriti neugodu ako se naslonite na ruke dok ih nosite. Ako pak grizete nokte, razmislite o laku za nokte neugodna okusa. Djeci također možete staviti rukavice ili im noktiće premazati dječjim neškodljivim lakom za nokte, ali neugodna okusa.

Objasnite zašto su virusi štetni

- Ako je dijete staro najmanje tri godine, možete mu objasniti koncept bacila i kako se oni šire dodirivanjem lica, jednako kao što im objašnjavate važnost pranja ruku ili kihanja u lakat - savjetuje Hafeez.

Foto: Dreamstime

Stavite podsjetnike

Tijekom dana lako se zaboravlja na odluku o tome da se želite riješiti loše navike, pa je od koristi i ako se podsjećate na tu odluku postavljanjem malih podsjetnika.

- Kognitivno bihevioralna tehnika poput postavljanja poruke na zaslon računala: "Ne diraj lice" način je koji će vam olakšati situaciju, a možete zamoliti i kolege te bližnje da vas opomenu kad dodirnete lice. Možete si postaviti i alarme i podsjetnike na mobilni telefon kako bi vas periodično podsjećali da odluku - tvrdi Hafeez.

Opustite se

Dodirivanje lica često proizlazi iz nervoze ili anksioznosti.

- Kad smo anksiozni, dodirujemo se kako bismo se umirili. Stavljamo ruke na lice, dodirujemo kosu ili prekrižimo ruke - nastavlja Cummins.

Okrenite se navikama koje vas smiruju poput vježbi disanja ili meditaciji. Iskušajte tehnike disanja koje će umiriti živac vagus koji se proteže od mozga do abdomena.

Foto: Dreamstime

- Vagalni sustav omogućuje odmor tijela, te oporavlja tjelesne funkcije. Torzo mora biti uspravan i otvoren tako da možete udahnuti duboko iz abdomena. Izdahnite kroz nos četiri do pet sekundi omogućujući trbuhu da se raširi dok ponovo udišete, a da prsa pritom ostaju mirna. Prilikom izdisaja opustite trbuh - kaže Cummis.

Ta vježba smanjuje razinu stresa, omogućuje bolje razmišljanje i regulaciju emocija, pa samim time utječe na one osjećaje zbog kojih dodirujete lice,

Sustav kazni i nagrada

Ako vam treba dodatna motivacija, osmislite sustav kazni i nagrada kojim ćete kontrolirati svoje ponašanje.

- Pomoći će istezanje ruke. To znači da kad primijetite da ste se dodirnuli, istegnite ruku i sve prste na ruci te zadržite taj položaj najmanje tri minute. To nije štetno, ali je vrlo neugodno. Tako ćete postići veću svjesnost o tome što radite s rukama - kaže DePompo.

Isto tako, nagradite se za dobro vladanje.

Foto: Dreamstime

- Pogledajte omiljenu seriju, pojedite zdjelu kokica ili kupite novi lak za nokte. Ništa ne donosi veći osjećaj zadovoljstva od zaslužene nagrade - kazao je ističući kako vam puno mogu pomoći i suradnici te članovi obitelji koji će vas upozoriti ako primijete da dodirujete lice. Naravno, kako se ne biste posvađali zbog njihovih čestih zamjerki, dogovorite se da to bude u laganom i humorističnom tonu.

Budite realni oko ciljeva

Nemojte se obeshrabriti ako stvari od početka ne idu lagano.

- Stvaranje navike trajalo je godinama, pa nije realno očekivati da će nestati preko noći. Očekujte da će se smanjiti tijekom vremena. Ako dodirnete lice pet puta u satu, pa smanjite na tri ili dvaput na dan, to je veliki napredak - ohrabruje Hafeez.

Hokemeyer pojašnjava da je važno napraviti male pomake, radije nego radikalne i nagle prekide ponašanja.

- Trebate poštovati činjenicu da promjena navika iziskuje trud i vrijeme. Iznenadit ćete se kad uvidite koliko su duboko ukorijenjene, no shvatit ćete i to koliko je izazov promjene težak i frustrirajući. Ponašanje se ne mijenja preko noći - ističe on.

Fokusirajte se na ono što možete mijenjati

Promjene ponašanja zahtijevaju trud i vrijeme, pa se valja usredotočiti na one stvari koje možete primijeniti odmah i sada.

Foto: B. Bulychev

- Najvažnija je redovita higijena ruku. Lakše je upamtiti da morate oprati ruke nego da se prestanete dodirivati. Pranje ruku pretvorite u rutinu kod određenih dnevnih aktivnosti poput odlaska na toalet, pripreme hrane, igranja s ljubimcem. Kad su vam ruke čiste, onda dodirivanje lica i nije neki veliki problem - kazao je znanstvenik Brad Stulberg. Istaknuo je kako pomažu i druga zdrava ponašanja i odgovorne odluke poput cijepljenja u sezoni gripe, tjelovježbe, kvalitetne prehrane, ne pušenja i redovitog spavanja.

- Ovo je dobro vrijeme da se ljudi zamisle zašto toliko strahuju od korona virusa te da usvoje zdrave navike koje će im pomoći i u drugim područjima života. Pitanje je ozbiljno, ali je činjenica da osim redovitog pranja ruku i ne možete puno toga poduzeti. Stoga se usmjerite na rješavanje problema koji možete riješiti - zaključio je.

Foto: Dreamstime

Kako biste i djeci usadili svijest o važnosti pranja ruku, redovito ih podsjećajte da to treba činiti.

- Djeca dodiruju stvari, a zatim prste stavljaju u usta. Umjesto da ih u tome sprječavamo, trebali bismo im usaditi naviku redovitog pranja ruku te redovite primjene losiona ili sredstva za dezinfekciju - pojašnjava psiholog Mark Reincke dodajući kako je riječ o dobroj navici koju bi trebalo primjenjivati bez obzira na pojavu korona virusa.

Dodatno, dječji organizam možete osnažiti kvalitetnom prehranom, fizičkom aktivnošću i zdravim snom.

