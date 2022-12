Evo kako su naše bake brinule za ljepotu kože i mladolik izgled

1. Staromodni botox: Držite ravno lice

- Moja mi je baka uvijek govorila: 'Nikad se nemoj mrštiti!' jer je to najbrži način starenja. Ovo je u osnovi bio najbolji ‘Botox’ prije nego što je Botox postojao. Kad god bi me primijetila kako radim grimase, podsjetila bi me i na kraju sam postala toliko svjesna svojih pokreta lica da mi je to postalo prirodno i sada pazim da si nesvjesno ne stvorim bore - otkrila je Amal Elbahnasawy, osnivačica ARTISANskin.

2. Parfem u hladnjak

- Tijekom odrastanja bi uvijek bih vidjela bakin parfem u hladnjaku, a ona mi je rekla da tako duže zadržava miris i veće je osvježenje na koži. Bila je u pravu. Volim svoje parfeme staviti na hlađenje, posebno tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci. I da, to čini parfem mirisnijim, slađim, duljim! - podijelila je Hilary Kennedy, stručnjakinja za stil TV-a.

3. Preskočite konturiranje

- Moja je baka bila May-Louise Flodin, Miss svijeta za Švedsku 1953. godine i jedna od najljepših žena koje sam ikad vidjela. Pa kad je davala savjete za ljepotu, slušala bih je! Znala mi je reći da korektor stavljam samo u nabor oko očiju, a ne da ga širim ispod oka, kao što to čini većina ljudi. U osnovi je to suprotno trenutnom trendu konturiranja, ali isprobajte jer izgleda nevjerojatno. Također je bila ljubitelj plave olovke na plavim očima, zelene olovke na zelenim očima i smeđe olovke na smeđim očima, a ne oštrim crnim -ispričala je Samantha Khoury iz AMAIÒ-a Plivaj.

4. Med uklanja ožiljke

- Moja je baka uvijek stavljala med na naše rane kako bi nam pomogla da brže zarastu i smanji pojavu ožiljaka. Kao dijete bila sam glavni 'harambaša', uvijek sam imala puno ožiljaka i prilično sam siguran da bi ih imala i dan danas da nisam stavljala med. Sada postoje čak i istraživanja koja podupiru ono što je rekla, a med se danas koristi čak i na kirurškim ožiljcima - savjetuje Erin Stair, liječnica i osnivačica bloomingwellness.com i ZENBandsa.

5. Suncobrani ne izlaze iz mode

- Moja je baka imala najljepšu porculansko bijelu kožu. Cijeli ju je život prekrivala noseći kremu za sunčanje, šešire, duge rukave i hlače, a čak bi i šetala uokolo s kišobranom kako bi zaštitila kožu od sunca. U to sam vrijeme mislila da je luda. Nisam mogla vjerovati da je šetala s kišobranom kad je vani bilo sunčano! Mislila sam da kada izgledaš preplanulo, izgledaš sjajno. Sad znam koliko je bila pametna što je to učinila. Čak i kad je bila u 50-im i 60-im godinama, nitko nikada nije mogao pogoditi njezinu dob i svi su joj uvijek govorili kako izgleda mlado - Stefanie Parks, osnivačica DermWarehousea.

6. Ruž na obraze

- Jedan trik koji me naučila moja baka bio je da svoj ruž možete koristiti ne samo na usnama, već i da njime date malo sjaja svojim obrazima ili kapcima - Sunnie Brook Jones, poznata stilistica za Head & Shoulders.

7. Koristite povrće za ljepotu

- Još kao djevojčicu baka me poticala da trljam kore od voća i povrća po koži. Primjerice, umjesto da baci kore koje su ostale od manga, avokada i jabuka, pokazala mi je kako umasirati unutarnje kore na lice i ruke, objasnivši da ju je majka podučavala istoj stvari dok je bila djevojčica. Ispostavilo se da su izvrsna prirodna hidratantna sredstva koja pružaju koži bogate hranjive sastojke - Jennifer Isaac, suosnivačica MODE-a.

8. Operite šminku svake večeri

- Baka mi je uvijek govorila da, bez obzira na događaje u danu, uvijek dan završavate čistog lica kako bih se mogli probuditi osvježeni i spremni za novi dan. To pomaže vašoj koži da diše i da se zacjeljuje dok spavate - Amal Elbahnasawy.

9. Prirodni regenerator: Ulje vlasišta

- Stara izreka je istinita: Moja je baka uvijek znala četkati kosu u 100 poteza prije spavanja kako bi stimulirala prirodna ulja vlasišta i pomaknula ih niz ostatak vlasi kose. Ovo je prirodni regenerator koji također potiče protok krvi i ljušti vlasište - James Corbett, direktorica boja Clairol.

10. Udobnost na prvom mjestu

- Od bake sam naučila da je bolje nositi ono zbog čega se osjećaš dobro, a ne ono što misliš da će se svidjeti drugima. Prihvaćam ovo k srcu i nosim udobnu odjeću zbog koje se osjećam dobro, izbjegavam otmjenu, neudobnu ili 'trendi' odjeću i obuću. Smatram da mi je ovako ugodnije i u konačnici tako bolje komuniciram s drugima - Stacy Caprio.

11. Osmijeh je najbolji modni dodatak

- Kad mi je baka rekla da mi je osmijeh najbolji modni dodatak, uvijek sam pretpostavljala da je to samo njen način da mi kaže da joj se sviđa moj osmijeh, tek godinama kasnije shvatila sam što zapravo misli. Svi proizvodi za šminkanje i ljepotu na svijetu nikada se ne mogu usporediti sa snagom optimističnog osmijeha - Amal Elbahnasawy.

12. Nemojte spavati na licu

- Baka mi je uvijek govorila da spavam na leđima. Kompresija lica kada spavate na boku ili na trbuhu uzrokuje iskrivljenja. Ponavljano izobličenje tijekom vremena može prouzročiti bore i rastegnuti kožu. Puno je lakše uspostaviti navike spavanja kad ste mlađi nego pokušavati kasnije promijeniti ukorijenjene obrasce spavanja. Spavanje na leđima je idealno. Ako ne možete ostati na leđima tijekom noći, isprobajte trik moje bake: svilena ili satenska jastučnica. Tako vam lice ‘klizi’ niz jastuk -otkriva Goesel Anson, plastični kirurg, stručnjakinja za njegu kože i tvorac JuveResta.

13. Dajte si zdrav sjaj

- Moja prabaka je davala najbolje savjete za ljepotu. Rekla mi je da bih se netom prije spoja trebala uštipnuti obraze da bih izgledala svježe. Ne postoji jeftinija alternativa rumenilu od nježnog štipanja lica, a najbolji dio je to što uvijek možete jamčiti da će ta boja savršeno odgovarati tonu vaše kože - Colin Tracy, vlasnica Chelsea’s Boutiquea.

14. Svi vole miris kolačića

- Ne možete si priuštiti parfem? Nema problema! Moja prabaka rekla mi je da odem do ormarića s začinima, uzmem bočicu s vanilijom i malo protrljam s obje strane vrata. Tko ne voli miris vanilije koji podsjeća na kolačiće? - Colin Tracy.

15. Zaštitite obojenu kosu octom

- Nakon šampona i regeneratora, moja baka bi svoju kosu isprala jabučnim octom i destiliranom vodom. Ovo zapravo zatvara kutikulu kose koja daje sjaj, smanjuje kovrčanje i pomaže u tome da boja kose traje duže. To je nešto u što se kunem i kažem svim svojim klijentima da to učine - zaključila je James Corbett, piše Reader's Digest.

