Evo koje je najbolje jutarnje piće ako imate visoki kolesterol

Oko 40 posto ljudi s povišenom razinom LDL kolesterola, poznatog kao 'loš' kolesterol, navodno nije svjesno da ga ima povišenog. Ako vam je liječnik već ukazao na problem, promjene u prehrani mogu biti jedan od načina da pomognete regulirati razinu kolesterola i smanjite rizik za bolesti srca.

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Poznato je da namirnice bogate vlaknima, poput cjelovitih žitarica, lanenih sjemenki, soje i orašastih plodova, kao i nezasićene masnoće, mogu pridonijeti zdravijoj razini kolesterola. No važnu ulogu mogu imati i napitci koje biramo tijekom dana.

Prema preporukama nutricionista, sok od nara jedan je od napitaka koji bi mogao biti koristan osobama koje žele poraditi na razini kolesterola.

Zašto baš sok od nara?

Sok od nara bogat je polifenolima, biljnim spojevima koji djeluju kao antioksidansi. Nutricionistica Karman Meyer navodi da oni mogu pomoći u zaštiti LDL kolesterola od oksidativnog oštećenja, procesa koji ima ulogu u stvaranju naslaga u krvnim žilama.

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Sveobuhvatni pregled znanstvenih istraživanja povezao je konzumaciju nara sa smanjenjem triglicerida i LDL kolesterola, uz moguće povećanje HDL-a, odnosno 'dobrog' kolesterola. U jednom manjem istraživanju odrasle osobe s povišenom tjelesnom težinom i poremećenim vrijednostima masnoća u krvi koje su tijekom dva tjedna svakodnevno pile otprilike jednu šalicu soka od nara imale su niže vrijednosti LDL kolesterola.

Nar bi mogao biti zanimljiv i osobama koje imaju povišen krvni tlak. Neka istraživanja sugeriraju da njegova konzumacija može pomoći i u smanjenju krvnog tlaka, no sok od nara nije zamjena za propisanu terapiju.

Kako ga uključiti u prehranu?

Ako želite češće piti sok od nara, nutricionisti savjetuju nekoliko jednostavnih stvari:

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Birajte 100-postotni sok od nara, bez dodanog šećera i bez mješavina s drugim sokovima.

Držite se umjerenih količina, otprilike pola do jedne šalice dnevno.

Dodajte ga u smoothie s namirnicama bogatim vlaknima, poput bobičastog voća, špinata i lanenih sjemenki.

Koji još napitci mogu pomoći?

Osim soka od nara, dobar izbor za doručak može biti smoothie napravljen od nezaslađenog zobenog mlijeka, bobičastog voća i chia sjemenki. Sve te namirnice sadrže topljiva vlakna koja mogu pridonijeti održavanju zdravije razine kolesterola.

Nutricionistica Amy Woodman izdvaja i sok od rajčice, prvenstveno zbog likopena, antioksidansa koji se nalazi u rajčici i drugim crvenim namirnicama. Ipak, sok od rajčice može sadržavati dosta natrija, pa je bolje birati varijante s malo ili bez dodanog natrija.

Za one koji ujutro više vole topli napitak, tu je zeleni čaj. Bogat je antioksidansima, a klinička istraživanja povezala su njegovu konzumaciju s umjerenim smanjenjem ukupnog i LDL kolesterola.

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Važno je ipak imati na umu da na zdravlje srca ne utječe samo jedan napitak ili namirnica. Najveću ulogu ima cjelokupna prehrana i dugoročno održavanje zdravih životnih navika, a osobe s povišenim kolesterolom trebale bi se za individualne preporuke posavjetovati sa svojim liječnikom, tvrdi EatingWell.