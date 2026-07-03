Ni srpanj nije prekasno vrijeme za sadnju povrća u posudama. Uz pravi izbor brzorastućih biljaka i osnovnu njegu, čak i mali balkon ili terasa mogu donijeti bogat urod prije dolaska hladnijih dana
Evo koje povrće treba posaditi u srpnju i kada očekivati plodove
Bez obzira kasnite li s početkom kontejnerskog vrta ili prakticirate sukcesivnu sadnju, u srpnju još uvijek možete posijati i uzgojiti niz ukusnih povrtnih kultura. Od rotkvica i špinata do salate, izdvojili smo šest brzorastućih vrsta povrća koje odlično uspijevaju u posudama, a dovoljno brzo dozrijevaju da ih možete ubrati prije prvih jesenskih mrazeva.
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Uzgoj u posudama odličan je način da maksimalno iskoristite prostor, osobito ako nemate klasičan vrt. No, uspjeh ipak zahtijeva dobru pripremu. Ključno je odabrati dovoljno velike posude s kvalitetnom drenažom te koristiti supstrat namijenjen upravo kontejnerskom uzgoju, jer sprječava zbijanje zemlje i omogućuje pravilno zadržavanje vlage.
Važan je i sustav zalijevanja, budući da biljke u posudama brže gube vlagu. Mnogi vrtlari koriste automatske sustave poput solarnog sustava za navodnjavanje kap po kap JIYANG, no jednako učinkovito može biti i jednostavno jutarnje zalijevanje koje omogućuje da višak vode ispari tijekom dana.
Mahune - 60 do 70 dana
Iako botanički pripadaju mahunarkama, mahune su nezaobilazan dio ljetnog povrtnjaka. Bush beans rastu u kompaktnom, grmolikom obliku, što ih čini idealnima za uzgoj u posudama.
Najčešće sorte uključuju zelene, crvene i bijele mahune. Svakoj biljci potrebna je posuda širine najmanje 30 cm, puno sunca i dobro drenirano tlo. Dozrijevaju za oko 60 do 70 dana, a jedna biljka može dati približno 100 grama uroda.
Rotkvice - 25 do 35 dana
Rotkvice spadaju među najbrže povrće koje možete uzgojiti. Do berbe im treba samo 25 do 35 dana, što ih čini idealnim izborom za kasnu ljetnu sadnju.
Iako su korjenasto povrće, dobro uspijevaju u dubokim posudama – ovisno o sorti, dubina može varirati od 30 do čak 100 cm. Svakoj biljci potrebno je oko 7–8 cm razmaka. Jedno sjeme daje jednu rotkvicu, a uspijevaju na punom suncu, ali podnose i djelomičnu sjenu.
Kupus - 65 do 80 dana
Kupus je tipično kultura hladnijeg razdoblja, no može se uspješno sijati i u srpnju uz odabir otpornijih sorti poput puterice ili rimske salate.
Važno je zaštititi biljke od jakog popodnevnog sunca. Posude trebaju biti duboke oko 20 cm, a svakoj biljci potrebno je oko 15 cm prostora. Umjesto potpunog vađenja biljke, moguće je brati listove postupno, čime se produžuje razdoblje berbe.
Špinat - 40 do 50 dana
Spinach također je kultura hladnijeg razdoblja, ali može uspješno rasti i u ljetnim mjesecima ako se zaštiti od jakog sunca.
Zahtijeva redovito zalijevanje i rahlo, dobro drenirano tlo. Posude trebaju biti duboke oko 15 cm, a svakoj biljci potrebno je oko 10 cm prostora. Prva berba moguća je već nakon 40 do 50 dana.
Brokula - 55 do 90 dana
Broccoli dobro uspijeva u posudama, ali postoje sorte koje mogu narasti i do 120 cm širine, pa je važno odabrati kompaktne varijante poput ‘Fiesta’ ili ‘Blue Wind’.
Svakoj biljci potrebno je 30 do 50 cm prostora, a preporučuje se gnojivo bogato dušikom. Dozrijevanje traje od 55 do 90 dana, ovisno o sorti i uvjetima uzgoja.
Paprike - 50 do 70 dana
Chili pepper zahtijevaju nešto dužu sezonu rasta, ali postoje brzorastuće sorte koje omogućuju sadnju i u srpnju, uz berbu unutar 50 do 70 dana.
Preporučuju se sorte poput ‘Ace’, ‘Super Chile’ ili mini babura. Biljkama je potrebno oko 30 cm prostora, puno sunca i stalno vlažno, ali propusno tlo.
Iako srpanj nije klasičan mjesec za početak sjetve, uz pravilan odabir kultura i dobru njegu, kontejnerski vrt može biti vrlo produktivan i u kasnoj sezoni. Ključ uspjeha leži u brzorastućim vrstama, kvalitetnom supstratu i redovitom zalijevanju.
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