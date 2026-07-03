Evo koje povrće treba posaditi u srpnju i kada očekivati plodove

Bez obzira kasnite li s početkom kontejnerskog vrta ili prakticirate sukcesivnu sadnju, u srpnju još uvijek možete posijati i uzgojiti niz ukusnih povrtnih kultura. Od rotkvica i špinata do salate, izdvojili smo šest brzorastućih vrsta povrća koje odlično uspijevaju u posudama, a dovoljno brzo dozrijevaju da ih možete ubrati prije prvih jesenskih mrazeva.

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Uzgoj u posudama odličan je način da maksimalno iskoristite prostor, osobito ako nemate klasičan vrt. No, uspjeh ipak zahtijeva dobru pripremu. Ključno je odabrati dovoljno velike posude s kvalitetnom drenažom te koristiti supstrat namijenjen upravo kontejnerskom uzgoju, jer sprječava zbijanje zemlje i omogućuje pravilno zadržavanje vlage.

Važan je i sustav zalijevanja, budući da biljke u posudama brže gube vlagu. Mnogi vrtlari koriste automatske sustave poput solarnog sustava za navodnjavanje kap po kap JIYANG, no jednako učinkovito može biti i jednostavno jutarnje zalijevanje koje omogućuje da višak vode ispari tijekom dana.

Mahune - 60 do 70 dana

Iako botanički pripadaju mahunarkama, mahune su nezaobilazan dio ljetnog povrtnjaka. Bush beans rastu u kompaktnom, grmolikom obliku, što ih čini idealnima za uzgoj u posudama.

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Najčešće sorte uključuju zelene, crvene i bijele mahune. Svakoj biljci potrebna je posuda širine najmanje 30 cm, puno sunca i dobro drenirano tlo. Dozrijevaju za oko 60 do 70 dana, a jedna biljka može dati približno 100 grama uroda.

Rotkvice - 25 do 35 dana

Rotkvice spadaju među najbrže povrće koje možete uzgojiti. Do berbe im treba samo 25 do 35 dana, što ih čini idealnim izborom za kasnu ljetnu sadnju.

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Iako su korjenasto povrće, dobro uspijevaju u dubokim posudama – ovisno o sorti, dubina može varirati od 30 do čak 100 cm. Svakoj biljci potrebno je oko 7–8 cm razmaka. Jedno sjeme daje jednu rotkvicu, a uspijevaju na punom suncu, ali podnose i djelomičnu sjenu.

Kupus - 65 do 80 dana

Kupus je tipično kultura hladnijeg razdoblja, no može se uspješno sijati i u srpnju uz odabir otpornijih sorti poput puterice ili rimske salate.

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Važno je zaštititi biljke od jakog popodnevnog sunca. Posude trebaju biti duboke oko 20 cm, a svakoj biljci potrebno je oko 15 cm prostora. Umjesto potpunog vađenja biljke, moguće je brati listove postupno, čime se produžuje razdoblje berbe.

Špinat - 40 do 50 dana

Spinach također je kultura hladnijeg razdoblja, ali može uspješno rasti i u ljetnim mjesecima ako se zaštiti od jakog sunca.

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Zahtijeva redovito zalijevanje i rahlo, dobro drenirano tlo. Posude trebaju biti duboke oko 15 cm, a svakoj biljci potrebno je oko 10 cm prostora. Prva berba moguća je već nakon 40 do 50 dana.

Brokula - 55 do 90 dana

Broccoli dobro uspijeva u posudama, ali postoje sorte koje mogu narasti i do 120 cm širine, pa je važno odabrati kompaktne varijante poput ‘Fiesta’ ili ‘Blue Wind’.

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Svakoj biljci potrebno je 30 do 50 cm prostora, a preporučuje se gnojivo bogato dušikom. Dozrijevanje traje od 55 do 90 dana, ovisno o sorti i uvjetima uzgoja.

Paprike - 50 do 70 dana

Chili pepper zahtijevaju nešto dužu sezonu rasta, ali postoje brzorastuće sorte koje omogućuju sadnju i u srpnju, uz berbu unutar 50 do 70 dana.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Preporučuju se sorte poput ‘Ace’, ‘Super Chile’ ili mini babura. Biljkama je potrebno oko 30 cm prostora, puno sunca i stalno vlažno, ali propusno tlo.

Iako srpanj nije klasičan mjesec za početak sjetve, uz pravilan odabir kultura i dobru njegu, kontejnerski vrt može biti vrlo produktivan i u kasnoj sezoni. Ključ uspjeha leži u brzorastućim vrstama, kvalitetnom supstratu i redovitom zalijevanju.

