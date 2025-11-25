Evo koji je najbolji položaj za spavanje ako sjedite 'cijeli dan'

Dugotrajno sjedenje povezano je s pretilošću, kardiovaskularnim problemima i dijabetesom tipa 2, a istraživanja pokazuju da je čak 80 posto poslova u SAD-u sjedilačko. S obzirom na to da većinu budnog vremena provodimo ispred računala, u automobilu ili za stolom, pritisak na kralježnicu i držanje postaje sve očitiji problem.

Nakon cijelog dana sjedenja – koji je najbolji položaj za spavanje?

Prema riječima kiropraktičara dr. Jacoba Leshera, najbolji položaj za osobe koje veći dio dana sjede jest spavanje na leđima s lagano podignutim nogama ili savijenim koljenima. Takav položaj omogućuje kralježnici da se izduži, dok se napetost u kukovima, skraćenima zbog dugotrajnog sjedenja, smanjuje.

Kada sjedimo, kukovi su savijeni pod kutom od 90 stupnjeva, što s vremenom postaje „nova nula“ za tijelo. Ležanjem na leđima bez potpore nogu, skraćeni mišići povlače lumbalni dio kralježnice. Lagano podizanje nogu ublažava to povlačenje i rasterećuje donji dio leđa.

Kako dugotrajno sjedenje mijenja kralježnicu

Osim što može uzrokovati bol i mišićno-koštane tegobe, pretjerano sjedenje povezano je i s promjenama u radu mozga i poteškoćama s pamćenjem. Ipak, malo ljudi brine zbog posljedica lošeg držanja – istraživanje Orlando Healtha iz 2019. pokazalo je da je samo 47 posto ispitanika zabrinuto zbog vlastite posture.

Dr. Lesher naglašava da tijelo stalno prilagođava svoju „normalnu“ poziciju. Ako većinu dana sjedimo, tijelo će sjedilački položaj početi doživljavati kao prirodan, dok će stajanje, hodanje i tjelovježba postati „nenormalni“. To povećava rizik od trošenja zglobova i ozljeda, osobito kod aktivnih osoba.

Spavanje zato može biti dragocjeno vrijeme za oporavak – položaj u kojem spavamo omogućuje mišićima, fasciji i zglobovima da se opuste i vrate izgubljenu pokretljivost.

Savjeti za osobe koje spavaju na boku

Dr. Gbolahan Okubadejo, ortopedski kirurg iz New Yorka, ističe da spavanje na leđima smanjuje napetost u vratu i ramenima nakupljenu tijekom dana. No ako spavate na boku, preporučuje se staviti jastuk između koljena kako bi se kukovi i lumbalni dio kralježnice poravnali.

Jastuk za glavu trebao bi popuniti prostor između ramena i glave bez podizanja ili spuštanja vrata. Preusko se sklupčati u fetalni položaj treba izbjegavati jer može opteretiti donji dio leđa. Spavanje na trbuhu savjetuje se izbjegavati jer uvija vrat i ramena.

Prije spavanja korisno je napraviti kratko istezanje kako bi se oslobodila napetost nakupljena dugotrajnim sjedenjem.

Kako odabrati odgovarajući jastuk i madrac

Ne postoji univerzalno rješenje, no stručnjaci predlažu nekoliko osnovnih pravila:

Jastuci:

Za spavanje na leđima najbolji su jastuci s blagim anatomskim oblikom koji slijedi prirodnu krivinu vrata.

Bočni spavači trebaju deblji jastuk koji popunjava prostor između glave i ramena.

Za spavače na trbuhu – položaj koji se najmanje preporučuje – bolji je vrlo tanak jastuk ili spavanje bez jastuka.

Madrac:

Odabir madraca je individualniji, no prioritet je uvijek kvalitetan, obnavljajući san.

Osobe s bolovima u donjem dijelu leđa često bolje spavaju na tvrđem madracu.

Tvrđe podloge manje prate konture tijela, što omogućuje kralježnici da se tijekom noći izduži.

Podignute noge, kao što stručnjaci preporučuju, mogu dodatno olakšati opterećenje donjeg dijela leđa, piše msn.