Evo koliko dugo trebate hodati dnevno da biste se oslobodili boli u donjem dijelu leđa

Iako je cilj od 10.000 koraka dnevno popularan, nova znanstvena otkrića sugeriraju da je za zdravlje leđa važnije trajanje hodanja, a ne broj koraka. Istraživači ističu da je nešto više od sat i pol hodanja dnevno ključ za drastično smanjenje rizika od kronične boli u donjem dijelu leđa, problema koji pogađa stotine milijuna ljudi diljem svijeta.

Veliko istraživanje provedeno u Norveškoj na više od 11.000 odraslih osoba potvrdilo je snagu hodanja kao preventivne mjere. Koristeći precizne akcelerometre, znanstvenici su tijekom četiri godine pratili sudionike i otkrili zapanjujuće rezultate, objavljene u časopisu JAMA Network Open.

Pokazalo se da osobe koje hodaju više od 100 minuta dnevno imaju čak 23 posto manji rizik od razvoja kronične boli u leđima (one koja traje duže od tri mjeseca) u usporedbi s onima koji su hodali znatno manje.

Idealno vrijeme hodanja za zdrava leđa

Istraživanje je otkrilo i optimalno trajanje hodanja koje pruža najveću zaštitu. Najveće koristi primijećene su kod sudionika koji su svakodnevno hodali između 80 i 125 minuta. Zanimljivo, hodanje duže od toga nije donijelo značajne dodatne prednosti.

Ovo je ohrabrujuća vijest za zaposlene, jer pokazuje da dosljednost donosi najbolje rezultate. Prevedeno u korake, preporučenih 100-tinjak minuta hodanja odgovara rasponu od 10.000 do 12.000 koraka.

Ključan zaključak studije jest da je trajanje hodanja znatno važnije od brzine. Iako i brži hod pomaže, njegovi zaštitni učinci nisu ni približno izraženi kao kod duljeg hodanja.

To znači da je i lagana šetnja umjerenom brzinom jednako korisna, pod uvjetom da traje dovoljno dugo. Naglasak je na ustrajnosti, a ne na intenzitetu, što hodanje čini pristupačnom aktivnošću za gotovo sve.

Zašto hodanje zapravo pomaže?

Hodanje djeluje kao cjelovita vježba za kralježnicu. Svaki korak jača duboke, stabilizirajuće mišiće trupa i leđa. Ujedno, pokret poboljšava prehranu intervertebralnih diskova, "jastučića" između kralježaka, koji hranjive tvari dobivaju upravo kretanjem.

Hodanje potiče cirkulaciju, što pomaže u uklanjanju upalnih tvari koje uzrokuju bol i ukočenost. Za razliku od intenzivnih aktivnosti, ono jača leđne mišiće kroz ponavljajuće pokrete niskog stresa.

Sjedilački način života glavni je krivac za bolove u leđima, jer stvara veliko opterećenje na kralježnicu. Hodanje je protuotrov – jednostavna, jeftina i svima dostupna aktivnost.

Kako ističe i vodeći autor studije Rayane Haddadj, hodanje se može široko promovirati kako bi se smanjio teret bolova u donjem dijelu leđa.

Ljepota ovog otkrića leži u njegovoj jednostavnosti. Ne zahtijeva opremu ni članarinu u teretani. Recept je jasan: obujte udobne cipele i krenite u šetnju. Tih stotinjak minuta ne morate odraditi odjednom, već ih možete podijeliti na nekoliko kraćih šetnji tijekom dana.

*uz korištenje AI-ja

