Svaka deseta osoba pati od migrene - jeste li među njima?

Što učiniti kada migrena prekine radni dan, planove ili svakodnevne obaveze? Prema procjenama stručnjaka migrena pogađa svaku desetu osobu u Hrvatskoj, no unatoč tome mnogi oboljeli i dalje nemaju dijagnozu ni odgovarajuće liječenje. Kako bi se to promijenilo u nedjelju, 22. ožujka, na zagrebačkom Cvjetnom trgu Udruga Migrena Hrvatska organizira petu javnozdravstvenu akciju tijekom koje će građani od 11:00 do 14:00 moći razgovarati sa stručnjacima i dobiti konkretne savjete o liječenju i kvalitetnijem životu s migrenom. Ovakvim akcijama koje su u protekle četiri godine dotakle više od 4.000 građana, udruga nastoji potaknuti otvoreniji razgovor o migreni, smanjiti stigmu i osnažiti oboljele da potraže stručnu pomoć.

Javnozdravstvena akcija se održava povodom Hrvatskog dana migrene koji se tradicionalno obilježava 21. ožujka. Cilj je da se ovu bolest izvuče iz sjene i jasno komunicira da nije riječ o „običnoj glavobolji“, već o ozbiljnom neurološkom poremećaju koji može značajno narušiti svakodnevno funkcioniranje. Građani će kroz razgovor sa stručnjacima, članicama Udruge Migrena Hrvatska te studentima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz udruge PROBION moći saznati više o simptomima, dijagnostici, terapijama, prehrani i životnim navikama koje pomažu u kontroli migrene. Akcija se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog farmaceutskog društva.

Poseban naglasak je na važnosti pravovremene dijagnoze i dostupnosti adekvatnog liječenja. Bit će moguće saznati više o klasičnim načinima liječenja koji podrazumijevaju pregled neurologa i određivanje terapije, o načinima prevencije migrenskih napada izbjegavanjem okidača, do odgovarajuće prehrane i redovitog vježbanja te unaprjeđenja kvalitete života. Obzirom na velik broj oboljelih, liječenje migrene stalno napreduje, osobito u području prevencije. Posljednjih godina razvijene su nove ciljane terapije koje djeluju na specifične mehanizme nastanka migrene, umjesto da samo ublažavaju simptome. Primjerice, dostupni su bezreceptni prirodni tretmani na bazi polimera koji pomažu spriječiti migrenske napadaje. Razvijeni su upravo za migrenu i kompatibilni s lijekovima na recept, što otvara mogućnost kvalitetnijeg života za oboljele, uz rjeđe napadaje i manji utjecaj bolesti na svakodnevno funkcioniranje.

- Tradicionalnom godišnjom akcijom želimo podići svijest da je migrena neurološka bolest koja zahtijeva terapiju i prilagodbu načina života. Udruga okuplja oboljele i nastoji im informacijama i savjetima olakšati borbu s bolešću. Uz društvene mreže na kojima godinama razmjenjujemo iskustva, upravo smo predstavili i novu web stranicu s ciljem da dosegnemo što više oboljelih i one koji još nisu potražili pomoć potaknemo da naprave prvi korak, dobiju dijagnozu, započnu liječenje i počnu kvalitetnije živjeti - komentirala je Marina Krpan, predsjednica Udruge Migrena Hrvatska. Na stranici Migrena Hrvatska oboljeli mogu pronaći informacije, edukativne materijale poput priručnika o migreni ili se pridružiti zajednici na društvenim mrežama.

Program Hrvatskog dana migrene, 21. i 22. ožujka 2026.:

Subota, 21. ožujka, 19:00 – 21:00, vizuali i komunikacijske poruke na zagrebačkim fontanama (Aleja Većeslava Holjevca, preko puta Nacionalne sveučilišne knjižnice)

Nedjelja, 22. ožujka, 11:00 – 14:00, Javnozdravstvena akcija na zagrebačkom Trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg)

Što je migrena i kako je razlikovati od glavobolje?

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, migrena je treća najčešća bolest u svijetu i pogađa više od milijardu ljudi. Stručnjaci procjenjuju da od nje boluje oko 10% populacije u Hrvatskoj, a najčešće zahvaća osobe u najaktivnijoj životnoj dobi. Migrena se često pogrešno poistovjećuje s jakom glavoboljom, no riječ je o neurološkoj bolesti koja može biti izrazito onesposobljavajuća i značajno utjecati na svakodnevni život. Najčešći simptomi uključuju pulsirajuću bol (najčešće na jednoj strani glave), mučninu i povraćanje, osjetljivost na svjetlo i buku, vrtoglavice ili osjećaj slabosti te vizualne smetnje (auru).

Češće pogađa žene, osobito u dobi od 25 do 55 godina, a na njezin razvoj utječu genetika, hormoni, stil života i stres. Migrena je često nedijagnosticirana i neadekvatno liječena. Prema dostupnim podacima, od 1990. do 2021. broj oboljelih u svijetu porastao je za 58%, na više od milijardu ljudi, a sve je više dijagnosticiranih slučajeva kod muškaraca i adolescenata. Obzirom na intenzitet boli i simptome, Svjetska zdravstvena organizacija poremećaje povezane s glavoboljom, među kojima je i migrena, navodi kao treći najčešći neurološki uzrok onesposobljenosti na svijetu.

O udruzi Migrena Hrvatska

Udruga je osnovana krajem 2018. godine s ciljem da stvori zajednicu u kojoj se osobe s migrenom osjećaju podržano i informirano. 2019. godine započela je aktivnosti podizanja svijesti o migrenskim poremećajima. Okuplja zajednicu oboljelih na Facebooku, TikToku i Instagramu, gdje se mogu pronaći informacije o migrenskim poremećajima i o uključivanju u rad udruge. Kroz svoje aktivnosti udruga nastoji približiti bolest široj javnosti, trajno raditi na destigmatizaciji oboljelih te nuditi alate i resurse koji će olakšati razgovor o migreni s liječnicima, prijateljima, obitelji i kolegama – jer su skrb i potpora moguće tek uz istinsko razumijevanje osoba koje žive s migrenom.