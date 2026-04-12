Hodanje kao novi fitness trend: Koliko ste puta čuli da je preporučljivo 10.000 koraka?

Ovaj povratak osnovama nije samo prolazni hir, već duboka promjena u načinu na koji razmišljamo o tjelovježbi, zdravlju i dugovječnosti. Teretane se ne zatvaraju, ali pločnici, parkovi i šumske staze postaju nova borilišta za zdravlje, a statistike pokazuju da je hodanje postalo puno više od lagane rekreacije. Posebno za vrijeme lijepog vremena.

POGLEDAJ VIDEO: Prednosti hodanja

Pokretanje videa... 00:53 Trener i kineziolog Borna Šeremet govori o prednostima hodanja | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Dok su milenijalci gradili kulturu iscrpljujućih treninga u zoru, mlađe generacije fitnessu pristupaju s holističkim stavom. Njihov fokus nije na kratkoročnim estetskim rezultatima, već na održivosti, mentalnom zdravlju i prevenciji izgaranja.

Povratak jednostavnosti i zdravom razumu

U vremenima rastućih troškova života, mjesečna članarina od pedesetak eura za teretanu mnogima postaje luksuz. Statistike iz Sjedinjenih Američkih Država otkrivaju poražavajuću sliku: Amerikanci godišnje troše oko 1,3 milijarde dolara na neiskorištene članarine, pri čemu čak 18 posto članova nikada ne kroči u teretanu. Hodanje je, s druge strane, potpuno besplatno. Jedina investicija su kvalitetne tenisice.

Foto: 123RF

No, novac nije jedini razlog. Stručnjaci ističu i psihološki faktor poznat kao "friction" ili otpor. Odlazak u teretanu zahtijeva planiranje: pripremu odjeće, putovanje, prilagodbu rasporedu, čekanje na sprave i, naposljetku, oporavak od napornog treninga. Hodanje eliminira gotovo sav taj otpor. Može se prakticirati bilo kada i bilo gdje, bez osjećaja krivnje ako se preskoči "težak" trening.

Ljudi mijenjaju fokus. Manje se radi o ekstremnim treninzima, a više o dugovječnosti - objašnjava Elma Panagaki, instruktorica joge i pilatesa za PureWow, dodajući kako kultura koja preispituje ekstreme i daje prednost održivosti duboko rezonira s pristupom koji ne vodi do iscrpljenosti.

Više od brojanja koraka

Koliko je zapravo potrebno hodati? Iako je popularni cilj od 10.000 koraka dnevno postao svojevrsni standard, stručnjaci naglašavaju da je svaka aktivnost bolja od nikakve. Opće zdravstvene smjernice preporučuju najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno, što se lako može postići s 30 minuta brzog hodanja pet dana u tjednu. Novija istraživanja čak pokazuju da se značajne zdravstvene koristi postižu već sa 7.000 do 8.000 koraka dnevno.

No, moderno hodanje daleko je od pukog brojanja koraka i besciljnog lutanja. Razvili su se specifični stilovi i metode koje ga čine iznimno učinkovitim. Osim japanskog hodanja, koje znanstveno dokazano poboljšava mišićnu snagu i krvni tlak bolje od hodanja ujednačenim tempom, popularnost je stekla i metoda "12-3-30". Riječ je o hodanju na traci pod nagibom od dvanaest posto, brzinom od 4,8 kilometara na sat, u trajanju od trideset minuta. Istraživanja pokazuju da ovakav trening koristi znatno više masti kao izvor energije u usporedbi s trčanjem.

S društvenih mreža proširio se i trend "Hot Girl Walk", koji promovira hodanje u trajanju od 45 do 60 minuta uz slušanje podcasta ili glazbe s fokusom na mentalno blagostanje, zahvalnost i postavljanje ciljeva. Nije cilj samo sagorjeti kalorije, već i "pročistiti" um. Znanstvena studija objavljena u JMIR-u potvrdila je ono što hodači intuitivno znaju: različiti oblici hodanja učinkovito smanjuju simptome depresije i anksioznosti, a učinci su usporedivi s drugim, znatno intenzivnijim vježbama.

Foto: 123RF

Tehnologija dodatno potiče ovaj trend. U eri hibridnog rada, trake za hodanje koje se postavljaju ispod radnog stola postale su jedan od najprodavanijih fitness uređaja, omogućujući kretanje tijekom radnog vremena. Pametni satovi i AI treneri više ne služe samo za brojanje koraka. Oni danas analiziraju razinu stresa i kvalitetu oporavka te aktivno predlažu laganu šetnju umjesto intenzivnog treninga u danima kada je tijelo pod opterećenjem. Za one kojima je potrebna dodatna motivacija, aplikacije za virtualnu stvarnost omogućuju šetnje pariškim ulicama ili stazama nacionalnih parkova iz udobnosti vlastitog doma. Hodanje je tako postalo simbol pametnijeg, održivijeg i humanijeg pristupa vježbanju.