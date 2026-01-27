Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NEZDRAVI TREND

Evo koliko trpi zdravlje ako se stalno budite već u 5 ujutro

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Evo koliko trpi zdravlje ako se stalno budite već u 5 ujutro
Foto: Phovoir

U digitalnoj eri u kojoj se produktivnost mjeri brojem e-mailova poslanih prije zore i gdje influenceri slave buđenje u 5 ujutro kao 'tajnu uspjeha', sve više ljudi pokušava usvojiti tu ranu rutinu

Admiral

Koncept poznat kao 'klub 5 ujutro' — populariziran kroz bestselere i online zajednice — poziva da dan započnete prije većine svijeta, iskoristite mirne jutarnje sate za meditaciju, vježbanje, čitanje ili planiranje te navodno tako postignete više nego ikada prije. Međutim, sve brojniji stručnjaci za san i zdravlje upozoravaju da ova praksa ima svoju cijenu i da u stvarnosti može više štetiti nego koristiti.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

01:35
specijal proljetni umor

Buđenje u 5 ujutro samo po sebi nije problem ako vaše tijelo prirodno prati takav ritam. Međutim, za veliki broj ljudi, osobito one koji su genetski noćne ptice ili imaju kronotip koji nije prilagođen ranom jutru — prisilno buđenje znači sukob s vlastitim biološkim satom.

Stručnjaci za cirkadijalne ritmove objašnjavaju da je naš unutarnji sat u velikoj mjeri određen genetikom i da se ljudi dijele u različite tipove: “ranoranioci”, “noćne ptice” i oni kojima ritam više slijedi prirodno svjetlo i tamu. Kad noćne ptice silom pokušavaju slijediti ritam ranoranilaca, to stvara stanje koje znanstvenici nazivaju socijalnim jet lagom — osjećajem iscrpljenosti i dezorijentacije sličnim onome kod ljudi koji putuju kroz vremenske zone.

Thinkstock
Foto: Thinkstock

Glavna iluzija popularnog trenda leži u uvjerenju da će rani početak dana automatski donijeti veću produktivnost i bolji uspjeh. No mnogi stručnjaci ističu da nije toliko važno kada se budite, nego koliko kvalitetnog sna dobivate. Ako se osoba ustaje u 5 ujutro, ali ide spavati tek duboko u noć — poslije 23:00 ili čak bliže ponoći — vrlo je vjerojatno da spava premalo. Takav kronični manjak sna postupno povećava razinu hormona stresa, remeti metabolizam, potiče veću želju za brzom hranom i šećerom te slabi imunološki sustav.

TVRDE ISTRAŽIVAČI Ovo su 3 navike koje vam mogu produljiti život za desetljeće
Ovo su 3 navike koje vam mogu produljiti život za desetljeće

Konzistentna istraživanja pokazuju da odrasli u prosjeku trebaju 7 do 9 sati sna po noći za optimalno zdravlje. Kad netko skraćuje taj period zbog ranog ustajanja, tijelo počinje akumulirati “dug sna”, što dovodi do smanjene koncentracije, sporijih reakcija i osjećaja umora tijekom dana, čak i ako se to ne osjeća odmah nakon buđenja. Dugoročno, kronična deprivacija sna povezuje se s većim rizicima za kardiovaskularne bolesti, pretilost, depresiju i druge zdravstvene probleme.

Foto: Canva

Psihološki utjecaji također su značajni. Osobe koje forsiraju rano buđenje često se žale da dan prođu u “magli”, da im je teško ostati fokusiran i da im je raspoloženje nestabilno. Takav umor dovodi do toga da mnogi previše ovise o kofeinu kako bi se “pokrenuli”, a vikendom nadoknađuju san spavanjem duže nego inače — što dodatno remeti ciklus organizma.

REAGIRAJTE NA VRIJEME 4 navike koje smanjuju rizik za rak dojke - prema onkologinji
4 navike koje smanjuju rizik za rak dojke - prema onkologinji

Unatoč tome što neki pojedinci doživljavaju pozitivne strane ranog buđenja — uključujući osjećaj mira u tišini jutra ili rituale poput lagane tjelovježbe, meditacije i planiranja dana — stručnjaci naglašavaju da te koristi nisu univerzalne. One često odražavaju bolji san i dobru organizaciju životnih navika, a ne samo buđenje u 5 sati. U konačnici, održavanje dosljednog ritma spavanja, u skladu s individualnim biološkim satom, pokazalo se puno korisnijim za zdravlje i dugoročne performanse od samog forsiranja ranog alarma.

OTVARA VRATA NAPRETKU Znanstvenici otkrili metodu pomlađivanja imunološkog sustava: Što to znači za ljude?
Znanstvenici otkrili metodu pomlađivanja imunološkog sustava: Što to znači za ljude?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz
KAKO JE KOD VAS?

23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz

Jaz između bogatih i svih ostalih se produbljuje, čineći ga vidljivijim nego ikad. Iako se milijarderi mogu razmetati privatnim zrakoplovima i vilama, postoji svakodnevni luksuz koji viša klasa uzima zdravo za gotovo
Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše sreće, a koji najmanje
JESTE LI SREĆKOVIĆ ILI BAKSUZ?

Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše sreće, a koji najmanje

Astrolozi su napravili listu znakova od onih koji imaju najmanje sreće sreće u životu do onih koji je imaju najviše. To ne znači da neki znakovi nikad neće imati sreće, ali će se za to morati potruditi više od drugih.
Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi
SVE IM JE TEŠKO

Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi

Bikovi imaju ukusa za fine stvari u životu, a to uključuje i odmaranje na kauču kad god im se za to ukaže prilika. Lavovi uživaju kad su u centru pažnje, ali ne i u napornom radu, a Ribe žive u oblacima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026