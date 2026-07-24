Evo pored koje namirnice nikad ne smijete čuvati krumpir

Skladištenje krumpira čini se toliko jednostavnim da većina nas o tome uopće ne razmišlja. Kupujemo ga u većim količinama jer je jedna od onih izdržljivih namirnica koje ostaju svježe dulje od većine drugog povrća. Ovi otporni gomolji osnovna su hrana diljem svijeta i ubrajaju se među najsvestranije povrće. Ipak, postoji jedna kuhinjska namirnica pored koje se krumpir nikada ne bi smio naći.

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No, krumpir nije neuništiv, što dobro zna svatko tko je posegnuo za njim i pronašao ga proklijalog, pozelenjelog ili, još gore, trulog. A postoji jedna uobičajena kuhinjska namirnica koja eksponencijalno ubrzava klijanje, omekšavanje i truljenje krumpira: luk.

Najgori susjedi u smočnici

Krumpir se bez problema može čuvati izvan hladnjaka na sobnoj temperaturi, gdje obično traje od tri tjedna do dva mjeseca. Međutim, kada se skladišti pored luka, klija i trune mnogo brže nego inače. Problem je dvosmjeran, jer istovremeno vlaga koju oslobađa sirovi krumpir može ubrzati kvarenje i pljesnivljenje luka.

Stručnjakinja za hranu Kate Hall objašnjava ovu čestu pogrešku.

​- Samo čuvajte krumpir dalje od luka, jer on potiče naše gomolje na brže klijanje, a vlaga koju ispušta krumpir može uzrokovati da se luk upljesnivi - navodi ona.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se ove dvije namirnice drže što dalje jedna od druge. Ako u smočnici nemate puno prostora, pokušajte koristiti odvojene ladice ili police.

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Znanstveno objašnjenje: Plin koji ubrzava starenje

Postoji jednostavno znanstveno objašnjenje zašto se to događa. Mnoge vrste voća i povrća tijekom zrenja oslobađaju etilen, prirodni biljni hormon koji ubrzava proces zrenja i na kraju kvarenja. Luk ispušta velike količine plina etilena, pa kada ga pomiješate s krumpirom, posebno u plastičnim vrećicama, etilen potiče klijanje i omekšavanje krumpira.

Krumpir je izuzetno osjetljiv na etilen, ali nije jedini. Uz luk, veliki proizvođači etilena su i jabuke, banane, kruške i rajčice, stoga je i njih preporučljivo držati podalje od krumpira. Dodatno, vlaga, toplina i svjetlost također potiču klijanje, zbog čega i krumpir i luk reagiraju na te uvjete kao da je proljeće i počinju rasti. To vašu kuhinjsku radnu ploču čini jednim od najgorih mjesta za skladištenje, jer štednjaci i perilice posuđa ispuštaju toplinu i vlagu, a svjetlost potiče stvaranje solanina, toksina koji može izazvati probavne smetnje.

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Kako pravilno čuvati krumpir?

Smjernice su jasne: odvojeni i dosljedno suhi, tamni i hladni uvjeti održavaju ovo povrće dulje čvrstim i jestivim. Optimalna temperatura za skladištenje krumpira je između četiri i pet stupnjeva Celzijevih, zbog čega su podrum ili hladna smočnica idealni. Važno je osigurati i dobru ventilaciju pa ih je najbolje držati u papirnatim ili mrežastim vrećicama, a nikako u plastičnim koje zadržavaju vlagu.

Posljednjih se godina pojavio savjet da se krumpir čuva u hladnjaku, što mu može produljiti trajnost i do tri puta. Međutim, neki stručnjaci upozoravaju da niske temperature u hladnjaku mogu uzrokovati pretvaranje škroba u šećer, što rezultira neželjenim slatkastim okusom. Ako nemate prostora u hladnjaku ili se bojite promjene okusa, držite ih na bilo kojem hladnom i tamnom mjestu, sve dok su daleko od svog skladišnog neprijatelja, luka.

Što učiniti s viškom? Zamrzavanje je rješenje

Budući da se krumpir najčešće kupuje u većim pakiranjima, mnogi se brinu da ga neće stići potrošiti prije nego što se pokvari. Tu u pomoć uskače zamrzavanje.

​- Ako znate da nećete potrošiti sav krumpir, zašto ne biste razmislili o zamrzavanju. Ne možete ga zamrznuti sirovog, ali apsolutno možete ispeći cijelu turu, pripremiti krumpire za pečenje ili napraviti pire i staviti u zamrzivač nakon što se ohladi - savjetuje Hall.

​- Ne morate ih čak ni odmrzavati kada ih želite koristiti, samo ih podgrijte izravno iz zamrzivača dok ne budu vrući - dodaje ona.







*Uz korištenje AI-ja