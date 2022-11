Evo što je dobro znati o svakoj vrsti kontracepcije, da biste lakše razgovarali s liječnikom

Ako ne želite zatrudnjeti, važno je razmisliti koju ćete vrstu kontracepcije koristiti , jer je važno da to bude ono što odgovara vašem tijelu i uklapa se u vaše životne navike. Naravno, obavezno se treba posavjetovati s liječnikom o tome. Donosimo osnovne informacije o različitim metodama kontracepcije, na temelju kojih ćete liječniku lakše postaviti pitanja i u suradnji s njim lakše donijeti odluku o izboru one koja odgovara vama.

POGLEDAJTE VIDEO: Problemi s rukom zbog kontracepcijskog implantata

Kondomi

Jeste li znali da postoje dvije vrste kondoma – muški i ženski? Također, osim apstinencije, druge metode kontracepcije podrazumijevaju ili malu, ili nikakvu zaštitu od spolno prenosivih infekcija. Dakle, kondomi možda jesu mali, ali su moćni!

Foto: Dreamstime

Kako biste se zaštitili od spolno prenosivih infekcija (SPI), dobro je koristiti muške ili ženske kondome za analni ili vaginalni seks, te muške kondome ili zubne brane za oralni seks. Mogu se koristiti uz bilo koju drugu vrstu kontracepcije, ali nikad ne biste trebali koristiti dva kondoma zajedno ili muški i ženski kondom u isto vrijeme, jer to može uzrokovati njihovo pucanje.

Kondomi također sprječavaju trudnoću stvaranjem fizičke barijere koja sprječava ulazak sperme iz penisa muškarca u vaginu.

Kontracepcijska pilula

Oralni kontraceptivi su lijekovi koje treba piti svakodnevno i redovito. Utječu na promjenu razine hormona u ženskom tijelu te tako kontroliraju sposobnost proizvodnje jajnih stanica, njihove oplodnje spermom i/ili implantacije oplođene jajne stanice. Pilule ne pružaju nikakvu zaštitu od spolno prenosivih infekcija.

Postoje dvije vrste oralnih kontraceptiva: 'kombinirane pilule' i 'pilule koje sadrže samo progestagen' (poznate i kao 'mini pilule').

Kombinirana pilula sadrži dva hormona – estrogen i gestagen. Uzima se 21 dan, a zatim se preskače sedam dana prije sljedećeg pakiranja. U nekim slučajevima, radi bolje kontrole, pakiranja sadrže 'neaktivne' tablete koje se uzimaju i tih sedam dana, pa nakon što vam ih liječnik prepiše, svakako se posavjetujte o tome kako ih uzimati.

Također, treba znati da ne mogu sve žene uzimati kombiniranu tabletu. Liječnik vam ih vjerojatno neće prepisati ako pušite, imate prekomjernu težinu, imate više od 35 godina, te druga medicinska stanja koja utječu na zdravlje, odnosno ako uzimate određene lijekove s kojima mogu doći u kontraindikaciju.

Pilula koja sadrži samo progestagen – poznata je i kao 'mini pilula', a sadrži samo jedan hormon, progesteron. Uzima se svaki dan. Neke od tih pilula moraju se uzimati svaki dan u isto vrijeme, odnosno unutar tri sata, kako bi bile učinkovite, pa je važno posavjetovati se s liječnikom ako niste sigurni hoćete li to moći.

Foto: Dreamstime

Kao i kod drugih lijekova, obje vrste 'pilula' mogu imati nuspojave. No, ne brinite ako ne budete uspjeli uzimati lijek koji vam je propisan, ponekad treba neko vrijeme da isprobate različite vrste tableta dok ne pronađete onu koja vam odgovara.

Kad se ističe da ih treba uzimati redovito, to znači da ako propustite i jednu tabletu, riskirate trudnoću. Na njihovu učinkovitost također može utjecati ako povraćate, imate proljev ili ako uzimate druge lijekove (poput antibiotika i nekih biljnih lijekova). No ako se pravilno uzima, pilula je učinkovita u više od 99 posto slučajeva. To znači da će manje od 1 žene na svakih 100 zatrudnjeti u godinu dana.

Pilula je dostupna besplatno, na recept koji propisuje liječnik obiteljske medicine, nakon što ste obavili pregled i konzultacije kod ginekologa.

Kontraceptivni implantant

Foto: Dreamstime

Kontraceptivni implantat može doći u obliku malog štapića ili kapsule, koja se umetne pod kožu vaše nadlaktice nedominantne ruke pod lokalnom anestezijom i nakon toga oslobađa hormon progestagen. Taj hormon zaustavlja oslobađanja jajnih stanica iz jajnika. Osim toga, zgušnjava sluz na vratu maternice, što otežava prolazak sperme i čini sluznicu maternice tanjom, tako da je manja vjerojatnost da će prihvatiti oplođeno jajašce.

Implantat traje oko tri godine, ili dok ga ne uklonite. Nakon toga plodnost se brzo vraća i mogli biste zatrudnjeti relativno brzo.

Ako je pravilno implantiran, ovaj implantat učinkovit je u više od 99 posto slučajeva. Dakle, manje od jedne žene na njih 1000 koje ga koriste će zatrudnjeti u roku od godine dana.

'Hitna' kontracepcija za dane poslije odnosa

Kondomi mogu puknuti, ili ste imali nezaštićen odnos, odnosno propustili popiti pilulu; ima li spasa u tom slučaju? Srećom, moguće je nabaviti hitnu kontracepciju koja također djeluje na zaustavljanje trudnoće, no ona nikako ne smije biti alternativa preventivnoj kontracepciji.

Postoje dvije vrste hitne kontracepcije: Hitna hormonska kontracepcija (poznata kao 'pilula za jutro poslije') te intrauterini uložak (IUD). Važno je znati da niti jedno ne štiti od spolno prenosivih bolesti, pa ako ste imali nezaštićeni odnos, svakako je dobro otići na pregled.

Foto: Dreamstime

Pilula za jutro poslije: Dostupne su dvije vrste pilule za 'jutro poslije' Jedna sadrži lijek pod nazivom levonorgestrel, koji je ženski progestagenski hormon, dok drugi lijek sadrži lijek zvan ulipristal acetat, koji djeluje na ženske receptore hormona unutar ženskog tijela.

Oba lijeka djeluju na odgađanje ili zaustavljanje oslobađanja jajašca iz jajnika. Ovisno o tome koju ste vrstu lijeka dobili, neke od njih se moraju uzeti unutar 72 sata (tri dana) nakon nezaštićenog spolnog odnosa, a druge unutar 120 sati (pet dana) nakon nezaštićenog spolnog odnosa. Naravno, hitne hormonske kontracepcijske tablete učinkovitije su što se prije uzmu. Ako je to unutar 24 sata nakon nezaštićenog spolnog odnosa, učinkovitost u sprječavanju trudnoće kreće se oko 95 posto.

Intrauterini uložak (IUD)/spirala: je mali plastični i bakreni uložak koji se može ugraditi u maternicu do pet dana nakon nezaštićenog spolnog odnosa. To je najučinkovitija vrsta hitne kontracepcije i sprječava do 99 posto trudnoća ako se pravilno koristi.

U oba slučaja, nema zaštite od spolno prenosivih bolesti. Pilule za jutro poslije su rješenje za hitne situacije, a ne redovna kontracepcija, pa svakako treba razmisliti o tome da počnete koristiti redovitu kontracepciju. S druge strane, spiralu možete zadržati kao redovitu metodu kontracepcije.

Unutarmaterični sustav kontracepcije IUS (Mirena)

Foto: Dreamstime

Intrauterini sustav (IUS, ne treba ga brkati sa spiralom) je mali plastični uređaj u obliku slova T koji sadrži hormon progestogen. IUS je 'pametan' i djeluje na nekoliko različitih načina: Prvo, hormon zgušnjava sluz u vratu maternice, što spermi jako otežava prolaz. Osim toga, hormon može zaustaviti otpuštanje jajne stanice iz jajnika. Konačno, IUS sprječava da se oplođeno jajašce pravilno implantira u maternicu gdje može izrasti u bebu.

Kao i mnoge druge metode kontracepcije, IUS ne nudi zaštitu od spolno prenosivih infekcija.

Traje do pet godina, odnosno dok se ne ukloni. Učinkovit je u više od 99 posto slučajeva. To znači da će manje od jedne od svakih 100 žena koje koriste IUS zatrudnjeti u godinu dana, donosi portal Sexual Health Scotland.



Najčitaniji članci