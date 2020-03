Evo što ljudi koji zaista znaju s novcem baš nikad ne bi kupili

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 17 stvari koje je bolje kupovati u većim pakiranjima, isplati se

Ne morate biti bogati da biste bili 'dobri s novcem', jer upravljanje novcem više ovisi o navikama čovjeka, nego o njegovom prihodu, ističu stručnjaci. Ljudi koji znaju s novcem uvijek traže način za život unutar svojih mogućnosti, kako bi potrošili manje nego što je potrebno i oni nisu milijunaši, već ljudi s prosječnim primanjima.

Takvi ljudi manje dižu kredite - a ako ih i dignu ranije ih otplaćuju, ne ulaze u minuse, ne kupuju stvari na milijun rata i što je najvažnije - uspijevaju štedjeti, piše Business Insider.

Postoje neke kupnje i potrošačke navike koje naprosto nemaju smisla za ljude koji znaju s novcem, a ovo je top sedam stvari koje oni neće kupiti.

1. Novi automobili

Ljudi koji imaju cijeli ili dio iznosa ušteđen za kupnju automobila, ili mogu imati čak i veći iznos štednje na banci, najčešće voze automobile stare od 2-5 godina. Zašto? Realno, nije da si ne mogu to priuštiti, ali su svjesni činjenice da novi automobili gubi 10 posto svoje vrijednosti već u prvom mjesecu nakon kupnje, a 20 posto tijekom prve godine. Tu nema računice, osim osobnog zadovoljstva vožnje novog automobila, no za financijske stručnjake to je bacanje novca 'u vjetar'.

Oni koji znaju s novcem svjesni su činjenice da se najbolja vrijednost ostvaruje kupovinom rabljenog, jer istovremeno mogu štedjeti, a voze istu klasu.

2. Također, oni ni ne uzimaju automobile stalno na leasing

Iako leasing i dalje uključuje neke pologe, dok mjesečne rate mogu biti niže od kredita, s leasingom ne postajete vlasnikom nečeg kao što biste s pozajmicom. Iako se leasing može činiti kao dobar način kratkoročnog izbjegavanja duga, oni koji znaju s novcem to vide na drugi način.

- Ako vas motivira najmanji dugotrajni trošak, najviše smisla ima kupiti auto i zadržati ga - kaže Alain Nana-Sinkam za Business Insider.

Oni koji znaju s novcem ne nalaze se u situaciji da uvijek žude za nečim novijim ili boljim, pa leasing nije neka opcija za njih.

3. Ne kupuju kuću ili stan koji si ne mogu priuštiti

Najbolja je ona nekretnina koju si možeš priuštiti - ističu stručnjaci.

Ne treba računati koji je najveći kredit koji smo sposobni otplaćivati, jer uvijek može doći do nepredvidivih događaja - bolovanja, otkaza, ranije mirovine i sl.

Jedina pametna stvar je odvajati novac sa strane za što raniju otplatu kredita, kako bi se smanjile kamate. Dođe li do povoljnije financijske situacije, uvijek se može prodati stari dom i kupiti novi koji je skuplji - ali tek kad se dogode okolnosti za to.

Foto: pinterest

4. Ne kupuju stvari na kartice

Nema ništa loše u kupovini s karticama, no sve dok to što plaćamo karticom možemo, da trebamo, kupiti i gotovinom.

Naime, ako plaćamo karticom jer nemamo taj novac, zapravo se zadužujemo, a takvo ponašanje vodi do toga da ćemo, kad vratimo novac za dug, imati manjak novca za stvari koje nisu opcija već stvarna obaveza - poput režija, goriva i sličnog. To vodi u začarani krug duga, na koji se konstantno plaćaju kamate.

Ljudi koji se nađu u financijskim poteškoćama kažu kako su upravo kreditne kartice te koje su doprinijele njihovim problemima i osjećaju da nisu u dugu, iako su to bili.

5. Ne kupuju dizajnerska luksuzna dobra

Ljudi koji znaju s novcem su manje zainteresirani za brendove i "marke" - osobito što se tiče potrošnih dobara, poput odjeće, nakita i sličnog. Oni će radije dati više novca za stvari koje i kasnije same predstavljaju vrijednost i mogu se prodati - nekretnine, obrazovanje i sl.

6. Ne kupuju nekvalitetne stvari

Kad se odlučite novac trošiti na bezvrijedne stvari, dobivate bezvrijedne rezultate. Stara poslovica kaže: "Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari".

Ne kupujete ono što je najjeftinije, kupite ono što mislite da je najbolje. Znači, bolje kupiti jednu skuplju ali kvalitetnu majicu svake četiri ili pet godina nego svake godine po jednu jeftinu i lošu.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovih sedam znakova otkrivaju da nikada nećete biti bogati...

POGLEDAJTE VIDEO s Ivanom Đikićem: #ZAJEDNO24SATA

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Posao