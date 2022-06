Evo što me naučila žena koja je čak 30 godina glumila orgazme

Stenjanje je loš pokazatelj da žena uistinu doživljava seksualni užitak - više od 600 žena kaže da su znojenje i pulsiranje mnogo jasniji znak Zapravo, prema nalazima istraživača sa Sveučilišta Ottawa objavljenim ovog tjedna, uzdisanje je loš pokazatelj da žena uistinu doživljava seksualni užitak - toliko loš da sugeriraju da se potpuno skine sa službene ljestvice za ocjenjivanje orgazma.

Razgovarajući s više od 600 žena, kažu da su ubrzano disanje, pulsiranje, znojenje, trnci i crvenilo kože mnogo jasniji znakovi vrhunca. Ipak, to nisu nove vijesti, barem za žene. Čak i Kama Sutra, koja datira iz 3. stoljeća nove ere, ima upute o tome kako žena treba ispuštati zahvalne zvukove.

Ne moramo stenjati tijekom seksa, ali prikaz uzdaha i stenjanja vrlo je koristan u spavaćoj sobi. Uostalom, potrebna je neka vrsta znaka da partneru kažete da vam se sviđa što radi. Ovo djeluje u oba smjera - muškarci također glasno govore kako bi dali do znanja da su njihove potrebe zadovoljene.

Promjene u glasnoći i tonu koriste se na isti način kao kada govorite 'toplo, toplije, vrlo toplo, vruće' - u potrazi za blagom. Što ste bliže pronalasku, to je signalizacija entuzijastičnija. Ignorirat ćete ove putokaze samo ako vam nije stalo do uživanja druge osobe.

Evolucijski znanstvenici imaju svoje stavove o vokalizaciji. Hvaljena knjiga Christophera Ryana i Cacilde Jetha 'Sex At Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality' ima cijelo poglavlje posvećeno istraživanju zašto žene ne šute tijekom seksa.

Autori su istaknuli da ljudi nisu jedini primati koji prave mnogo buke usred seksualnog susreta. Zoolozi su otkrili da se vokalizacija može dogoditi - prije, tijekom ili odmah nakon - parenja primata. Čini se da je to način na koji ženka potiče druge mužjake u skupini. Evolucijski stav je da je to 'poziv kopulacije', ili način informiranja drugih mužjaka da je ženka plodna i da bi mogla uživati ​​u malo pažnje.

U interesu je ženke privući najsposobnijeg mužjaka u blizini, tako da potomstvo bude sačinjeno od najboljih primjeraka. Postoji i evolucijska teorija da će, ako je očinstvo djeteta upitno, a nekoliko njih može biti otac, svi mužjaci u skupini imati poticaj da zaštite ženku i njezino potomstvo, donosi Daily Mail.

Što je vrsta primata monogamnija, to su manje glasni pozivi na parenje.

Kazališni jauci koji su tipični za modernu pornografiju znače da nije čudo da su žene naučile izražavati zadovoljstvo na gotovo automatski način.

Prijateljica (61) autorice i novinarke Rowan Pelling, cijeli život glumi orgazam i to opisuje kao 'povremenu, vrlo praktičnu praksu' koju koristi kada se osjeća umorno ili nije raspoložena za vođenje ljubavi. Prijateljica smatra da je 'ljubaznije i uljuđenije' djelovati entuzijastično kada se u takvim okolnostima izvodi navedena erotska uvertira, a zatim može prilično brzo okončati postupak uz puno 'ohrabrujuće buke'.

Ona nije prva žena koja je primijetila, i seksolozi se slažu, da će mnogo ohrabrujuće buke ubrzati muškarca do vrhunca - 'i onda svi mogu ići spavati'.

Problemi mogu nastati ako tjeskobna žena ustraje u izražavanju svakog znaka užitka, a da ga zapravo ne osjeća.

- Znam za jedan par koji je bio zajedno 30 godina, a u braku 24, prije nego što je supruga priznala da nikada nije doživjela orgazam tijekom njihove veze. Ono što je mužu bilo gotovo nemoguće prihvatiti i što je dovelo do njihovog prilično neizbježnog razvoda, nije to što ju nije mogao zadovoljiti, već činjenica da mu je davala svaki znak seksualnog zadovoljstva, uključujući glasne uzdahe, tri desetljeća, umjesto da mu kaže istinu - kaže Rowan.

Ne možete ne razmišljati o tome koliko bi nemira bilo izbjegnuto da je ranije priznala situaciju i da su zatražili savjetovanje kako bi riješili problem.

- Moj savjet ženama je da je najbolje da budu iskrene u pogledu svog zadovoljstva, inače biste mogli pomoći svojoj voljenoj da stvori nezadovoljavajuće navike - savjetuje Rowan. Kada je jaz u orgazmu već toliko iskrivljen u korist muškaraca - a istraživanje pokazuje da, iako 95 posto muškaraca izjavljuje da obično ili uvijek doživljavaju vrhunac tijekom seksa, to pada na 65 posto za heteroseksualne žene - moramo biti glasni o tome što zapravo žene pali.

Čini se da je ovo načelo iskrenosti možda čak i važnije u kratkoročnim vezama jer je uvijek bolje predati muškarca njegovoj sljedećoj partnerici bolje obučenoj u erotskoj umjetnosti.

- Ne ostavljajte ga da misli da je Casanova dok je zapravo gospodin Bean - kaže autorica. Bilo kako bilo, život bez uzdaha i stenjanja je život bez seksualnih znakova - i svima su nam potrebne upute kada smo izgubljeni u seksualnoj pustinji.

