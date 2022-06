Položaj u kojemu spavate može biti 'krivac' za noćne more ili snove sa vrućim seksom

Nije neka nepoznanica da ljudi znaju imati noćne more nakon što pogledaju hororac prije spavanja ili prožive neki stres u danu, piju određene lijekove... No navodno se sablasni snovi pojave i zbog položaja spavanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dr. Calvin Kai-Ching Yu, izvanredni profesor na Sveučilištu Hong Kong Yan, kaže kako spavanje na leđima može biti okidač za noćne more. Osim toga, ljudi koji spavaju na leđima, napomenuo je, teže se sjete snova nakon buđenja.

- Različiti položaji spavanja mogu stvoriti pritisak na različite dijelove tijela, a osjećaji u tijelu znaju biti izvor elemenata koji se javljaju u snovima - rekao je i savjetovao spavanje u položaju u kojemu se najbolje osjećamo, jer će tako kvaliteta sna biti bolja.

Postoji studija koju je vodio dr. Mehmet Yucel Agargun sa Sveučilišta YuZunCu Yil, a koja otkriva da ljudi koji spavaju na desnoj strani često sanjaju o sigurnosti i olakšanju. Također, spavanje na lijevoj strani može biti povezano s intenzivnim emocijama i nesigurnošću, prenosi dailystar.co.uk.

Značenje prizora iz noćnih mora

Svaki san nešto znači, a noćne more se, osim možda zbog položaja spavanja i hororaca, javljaju i zbog stvari kojima je naša podsvijest preokupirana, a koje nisu ugodne.

- Noćne more sugeriraju na potrebu da se pozabavimo nečime što u nama izaziva strah. Noćne more mogu biti način kako se osloboditi tih strahova, a sve ovisi o tome kako reagiramo na san - govorio je poznati švicarski psiholog i psihijatar Carl Gustav Jung.

Donosimo vam značenje najčešćih sablasnih snova pa obratite pažnju i pokušajte ih povezati s nečime što vas muči u budnom dijelu života:

Biti zarobljen

To je samo odraz onoga kako se osjećate u životu kao i toga da možda ne možete donositi neke odluke iako bi to željeli. To je možda vezano za posao, ljubav, zdravlje itd.

Biti izgubljen

To opet pokazuje čime vam je podsvijest zaokupirana - možda ste u velikim problemima koje ne znate kako riješiti ili vam život ne ide smjerom koji ste zamislili i to vam ne da mira.

Netko vas proganja

San je neugodan, zastrašujuć ili napet. Takav san pokazuje kako bi trebali obratiti pažnju na nešto u svojem životu. Možda se radi o nečemu što izbjegavate, a zapravo bi se trebali uhvatiti ukoštac s tim i to riješiti.

Padate i osjećate jak strah

Nekontrolirano padanje bez dolaska do tla simbolizira kako imate manjak kontrole u nekim aspektima života i osjećate potrebu za kontrolom. Može ukazivati i kako se bojite pustiti neke stvari ili ljude iz svojeg života.

Izdaja voljene osobe

To samo pokazuje kako podsvjesno znate da u odnosu s vašim partnerom ne cvjetaju ruže ili nemate povjerenja u njega, osjećate da niste dovoljno bliski, sumnjate da vas vara itd.

Ozlijeđeni ste

Ako ste u snu ranili sami sebe, to može značiti da strahujete kako ćete nekim svojim postupcima zagorčati sami sebi život. Ukoliko vas je ozlijedio netko drugi, tad ste možda preokupirani osjećajem kako ste izolirani od drugih, a vi niste krivi za to. Sanirate li sami sebi rane, to pokazuje kako se oporavljate od toga što vas je netko povrijedio.

Snovi o golotinji

Takvi snovi ukazuje na to da ste iskreni i otvoreni, odnosno kako ste otvoreno nešto rekli ili napravili, ili iskreno pokazali emocije do te mjere da ste se počeli osjećati izloženo i ranjivo.

Snovi o spolnom odnosu

Seks snovi mogu predstavljati ujedinjenje nesvjesnih želja i emocija sa svjesnim priznanjem toga, odnosno potreba da nešto priznate. Može simbolizirati stvaranje novih, intimnih odnosa sa drugima ili sa sobom. Ponekad snovi o seksu jednostavno pokazuju kako čeznete za time.

Snovi o smrti

Simboliziraju promjenu, pomak od jednog stanja uma u drugo, novi početak. Iako mnogi doživljavaju sanjanje smrti kao nešto zastrašujuće ili negativno, to se obično povezuje s dramatičnim promjenama u životu.

Groblje i mrtvaci

Sanjate li grob ili groblje to može značiti kako ste zabrinuti da je jedan dio vas umro, nestao, da ste se promijenili, a niste zadovoljni s tim. Snovi o mrtvim ljudima mogu otkrivati kako ne možete zaboraviti nečiju nedavnu smrt.

Ispadanje zuba

Možda ste preokupirani svojim izgledom ili time što starite, ali možda se radi o tome kako strahujete da ćete postati 'nevidljivi' drugim ljudima.

Najčitaniji članci