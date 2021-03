Utjecaj roditelja ostavlja trajne posljedice na djecu i bitno je malenima osigurati okruženje u kojem će odrasti u stabilne i sretne osobe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako biste u tome uspjeli vaša djeca moraju osjećati i shvaćati sljedeće stvari:

Prisjetite se svog djetinjstva, jeste li se osjećali sigurno ili ne, što su vaši roditelji radili ili govorili da biste se vi tako osjećali?

Mnogo je djece obilježeno za cijeli život onime što su roditelji rekli njima ili jedno drugom. To mogu biti stvari izrečene u afektu ili zbog nesporazuma, ali djetetov mozak mogao bi tako nečem dati previše na važnosti i to bi ih moglo pratiti kroz cijeli život.

7 stvari koje roditelji ne bi smjeli reći jedno drugom pred djecom

"Ti si loš roditelj"

Uz tu, jednako je loša i rečenica: "On/Ona je bolji roditelj od tebe".

Ako to dijete čuje, počet će odabirati strane, dajući podršku jednom roditelju dok će o drugom misliti lošije. To može imati dugotrajan učinak na djetetov odnos s jednim od roditelja. Osim toga, roditelj kojem je to izrečeno mogao bi se početi osjećati nesigurno.

Ukoliko jedan roditelj ima mjesta za napredak, pomozite im nježno i s ljubavlju, a ne napadom.

"To ti se neće svidjeti"

Ako ovo čuje, dijete će pomisliti da jedan roditelj može čitati misli, a drugi ne zna što želi.

Zbog toga mogu početi sumnjati u vlastite odluke i stalno pitati za dopuštenje.

"Grozno izgledaš u ovome"

Dijete bi u ovoj rečenici moglo čuti samo mržnju, a moglo bi osjetiti i kako jedan roditelj omalovažava drugog.

Zbog ovog, opet, mogu početi odabirati strane, a mogu shvatiti i da je u redu i da oni budu na isti način kritični prema drugima.

"To je tvoja krivnja"

Djeca moraju vidjeti roditelje kao tim koji radi zajedno i slaže se oko načina odgoja. Ukoliko to nije tako, djeca će primijetiti 'pukotine u oklopu' i počet će ih iskorištavati.

Ako krenete u igru okrivljavanja, tada ćete patiti i vi i vaša djeca jer će svađe i zamjeranje s vremenom biti s veći.

Umjesto optuživanja, pokažite djeci da se može zajedno raditi na problemu kada se nešto loše dogodi.

"Nikada to nećeš uspjeti"

Ako čuju ovakvu rečenicu, djeca bi mogla početi smanjivati vlastita očekivanja i prestati se truditi.

Uz to, mogli bi pomisliti da roditelj koji je to izgovorio pokušava kontrolirati drugog što će opet uzrokovati odabiranje strana i razdor u obitelji.

"Ti si glup/beskoristan"

Ako dijete čuje kako jedan roditelj to govori drugom, moglo bi u to i povjerovati.

S druge strane, dijete bi moglo pomisliti i da se radi o nepravednom napadu, a tu onda opet dolazi do biranja strana.

"Ostavljam te"

Ukoliko želite otići, o tome trebate razgovarati nježno sa svojim partnerom/icom i to daleko od djece.

Ako djeca čuju tako nešto, njihova automatska reakcija bit će da želite otići jer ih ne volite. Osjećat će se krivima i misliti da se to sve događa zbog njih, a zbog toga bi u životu mogli biti nesigurni.

Ukoliko to kažete i samo kao prijetnju, partner/ica bi mogao postati defenzivan u vezi djece, a maleni će osjetiti te emocije i opet dolazi do nesigurnosti.

Kada osjetite da vas obuzima bijes i da bi mogli reći nešto što ćete zažaliti, pogotovo ako su djeca blizu, najpametnije je maknuti se na nekoliko minuta dok se ne smirite i onda nastaviti razgovor ili ga odložiti za neki drugi put.

Bitno je zaštititi djecu od svojih problema u vezi, piše The Sun.