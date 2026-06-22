Evo što se događa s vašim mozgom i tijelom kada se odjavite s društvenih mreža

Psiholozi otkrivaju da promjene, čak i nakon samo tjedan dana, mogu biti iznenađujuće duboke.

POGLEDAJ VIDEO: Zdravi godišnji? Manje 'to do', više 'dolce far niente'!

Pokretanje videa... 01:07 Zdravi godišnji? Manje 'to do', više 'dolce far niente'! | Video: 24sata/pixsell

Prva 72 sata: Borba s navikom i dopaminom

Prva tri dana bez društvenih mreža često su najteža, ne zbog manjka volje, već zbog biokemijske reakcije mozga. Naš mozak reagira na društvene mreže slično kao na automate za igre na sreću, kroz ono što psiholozi nazivaju "varijabilnim rasporedom nagrađivanja". Nikad ne znamo hoćemo li vidjeti nešto uzbudljivo, a u iščekivanju te nagrade mozak oslobađa dopamin, stvarajući petlju koja nas tjera da se vraćamo po još. Tijekom detoksa taj stalni dotok dopamina prestaje, što vodi do simptoma sličnih apstinencijskoj krizi. Korisnici često prijavljuju nemir, dosadu i snažan, gotovo automatski nagon za provjeravanjem telefona. Mnogi doživljavaju i "sindrom fantomske vibracije", osjećaj da im telefon vibrira u džepu iako se ništa ne događa. Ovaj početni šok je očekivan i predstavlja prvu fazu preuređenja mozga.

Tjedan dana kasnije: Manje stresa i bolji san

Nakon što prođe početna kriza, počinju se pojavljivati značajne koristi. Jedna od najčešće dokumentiranih promjena je smanjenje stresa i anksioznosti. Istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Network Open pokazalo je da su mladi koji su sudjelovali u jednotjednom detoksu iskusili pad simptoma anksioznosti za 16,1 posto, depresije za 24,8 posto te nesanice za 14,5 posto. Psiholozi objašnjavaju da bijeg od stalnih uspona i padova omogućuje živčanom sustavu da se smiri. No, slika nije uvijek pozitivna. Neke studije upozoravaju da odricanje od društvenih mreža može privremeno povećati osjećaj usamljenosti, osobito ako su one primarni alat za održavanje kontakata. Ključan je kontekst: ako osoba svjesno odluči smanjiti korištenje kako bi ojačala veze u stvarnom svijetu, negativni učinci su manji. Mnogi prijavljuju i poboljšanje kvalitete sna, što se pripisuje smanjenoj izloženosti plavoj svjetlosti ekrana koja suzbija proizvodnju melatonina, hormona zaduženog za san.

Preoblikovanje slike o sebi

Jedan od najdubljih utjecaja digitalnog detoksa odnosi se na sliku o vlastitom tijelu. Platforme poput Instagrama i TikToka izrazito su vizualne, što nas čini podložnijima socijalnoj usporedbi. Kako objašnjava dr. Shauna Frisbie, stručnjakinja za poremećaje prehrane, ljudi koriste usporedbe s drugima kako bi oblikovali vlastiti identitet. Problem je što na društvenim mrežama ne uspoređujemo svoju stvarnost s tuđom, već s pažljivo uređenom i filtriranom verzijom života. Istraživanja pokazuju da su takve usporedbe štetnije za sliku o tijelu od onih u stvarnom životu. Stalna izloženost idealiziranim slikama stvara nedostižne standarde, što dovodi do nezadovoljstva vlastitim izgledom. Štoviše, algoritmi korisnike koji pokažu interes za sadržaj o dijetama ili vježbanju zarobljavaju u "mjehurić", neprestano im servirajući slične objave. Pauza od tjedan dana može prekinuti taj ciklus. Studija sa Sveučilišta York otkrila je da su mlade žene koje su apstinirale od društvenih mreža pokazale poboljšanja u prihvaćanju vlastitog tijela.

Foto: Dreamstime

Više vremena za stvarni život

Možda najočitija posljedica odustajanja od društvenih mreža jest oslobađanje vremena. Prosječna osoba provede više od dva sata dnevno na tim platformama. Na godišnjoj razini, to je gotovo cijeli mjesec dodatnog vremena koje se može iskoristiti za učenje, vježbanje, čitanje ili druženje s prijateljima. Ovaj novopronađeni prostor često potiče ljude da se okrenu hobijima koje su zapostavili i, što je još važnije, da prodube odnose u stvarnom svijetu.

Umjesto pasivnog promatranja tuđih života, digitalni detoks potiče aktivno sudjelovanje u vlastitom. Dok društvene mreže stvaraju iluziju povezanosti, kvalitetna interakcija licem u lice dokazano smanjuje simptome depresije i anksioznosti. U konačnici, detoks nije samo odricanje, već prilika za ponovno otkrivanje onoga što je uistinu važno izvan granica ekrana.

Foto: Dreamstime





*Uz korištenje AI-ja