Evo što se događa u tijelu prvih šest sati nakon ispijanja kave

Slično kao što se morfij veže na endrofinske receptore, kofein se veže za adenozinske receptorima u mozgu, sprečavajući biokemijsku fazu od koje se osjećate umorno

<p>Kofein povećava razinu adrenalina što rezultira povećanim brojem otkucaja srca i bržim protokom krvi kroz tijelo.</p><p>U isto vrijeme sprječava da se dopamin ponovo apsorbira u vaš sustav, što mu omogućava da dulje vrijeme ostane u mozgu, zbog čega se dulje vrijeme osjećate pozitivno i sretnije. Upravo ovo zadržavanje dopamina je ono što često pokreće mozak da poželi više kofeina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Mozak je složen i zamršen sustav. Što više kave pijete, formira se više adenozinskih receptora, što znači da sada možda trebate popiti više kave kako biste ostali budni nego kada ste je tek počeli piti u mladosti.</p><h2>Evo što se događa u tijelu prvih šest sati nakon ispijanja kave:</h2><p>U PRVIH 10 MINUTA</p><p>kofein ulazi u vaš krvotok i širi se po cijelom tijelu, uzrokujući porast krvnog tlaka i broja otkucaja srca.</p><p>DO 20 MINUTA</p><p>Kofein se veže na adenozinske receptore, neutralizirajući umor. Razina dopamina povećava se i zadržava, što stvara osjećaj da treba biti oprezan i usredotočen.</p><p>NAKON 30 MINUTA</p><p>Nadbubrežne žlijezde prebacuju se u veliku brzinu i počinju stvarati više hormona. Tijekom tog vremena, zbog proširivanja zjenica, vid može postati oštriji.</p><p>U ROKU OD 40 MINUTA</p><p>Tijelo počinje proizvoditi više serotonina, što poboljšava rad neurona unutar vaše leđne moždine - to dovodi do poboljšane koordinacije i snage mišića.</p><p>NAKON 4 SATA</p><p>Metabolizam se ubrzava, zbog čega energiju brže sagorijevate. Vaše tijelo tijekom tog perioda počinje razgrađivati pohranjene masti.</p><p>U ROKU OD 6 SATI</p><p>Tekuća kava je prošla kroz vaš sustav i vjerojatno ćete osjetiti potrebu za mokrenjem. Iz tijela će do tada izaći približno polovica količine kofeina koji ste unijeli u organizam, prenosi <a href="https://bigthink.com/mind-brain/morning-coffee-benefits?rebelltitem=1#rebelltitem1" target="_blank">BigThink</a>.</p>