Evo što točno znači ako često sanjate nekoga tko je preminuo

Nakon gubitka voljene osobe, može biti zbunjujuće, ali i utješno kada se iznenada pojavi u vašim snovima. Iako mnogi to doživljavaju kao normalan dio procesa tugovanja, snovi o preminulim osobama mogu imati i specifična značenja. Vidovnjakinja Sara otkrila je značenje toga.

- Jeste li ikada sanjali nekoga tko je preminuo? Voljenu osobu, prijatelja, pretka... i pitali se je li to zaista bio on ili ona? Razgovarajmo o tome – je li stvarno i što se zapravo događa? - izjavila je Sara.

Objasnila je kako tijekom sna astralno tijelo prelazi u astralnu dimenziju, mjesto koje se smatra stazom najmanjeg otpora. Dok ste u astralnom tijelu, ograničenja fizičkog svijeta nestaju. Vidovnjakinja je naglasila kako upravo to omogućuje duhovima preminulih da komuniciraju s nama.

- Ako vam se ovo dogodilo, kratak odgovor je – da, to su stvarno oni. To je stvarno, i oni se povezuju s vama u astralnoj dimenziji. Također, moguće je prije spavanja zatražiti da vas voljena osoba posjeti – ako to mogu učiniti. No, imajte na umu da to nije uvijek moguće - tvrdi ona.

Ovo je svakako utješna misao – mogućnost susreta i komunikacije s osobom koja nam nedostaje.

Snovi se često smatraju mostom između naše podsvijesti i duhovnog svijeta. Ponovno povezivanje, makar samo kroz snove, podsjeća nas da voljeni koje smo izgubili nikada doista ne nestaju.

Prema istraživanju Pew Research Centra iz 2023. godine, 46 posto Amerikanaca izjavilo je da ih je u snu posjetio preminuli član obitelji, dok je 31 posto navelo da su ih preminuli rođaci posjetili u nekom drugom obliku. Čak 44 posto ispitanika doživjelo je barem jedan od tri susreta s pokojnicima u posljednjih godinu dana: osjećaj prisutnosti preminule osobe, razgovor s njima o svom životu ili primanje poruke od njih.

Govoreći za Verywell Mind, Michelle King, licencirana terapeutkinja iz Južne Kalifornije, objasnila je da su takvi snovi o preminulim osobama česti, ali i da mogu odražavati način na koji tugujemo.

- Važno je zapamtiti da tumačenje snova nije egzaktna znanost i uvelike ovisi o kulturološkim, osobnim i situacijskim čimbenicima. S psihološkog stajališta, sanjanje preminule osobe može biti način na koji osoba procesira tugu i prihvaća njihov izostanak - ističe.

Iako snovi o preminulim osobama mogu biti pozitivni, pružajući priliku za razgovor s njima, osjećaji nakon buđenja često su pomiješani i nostalgični. Ipak, treba se sjetiti da naši voljeni nastavljaju živjeti u našim srcima i snovima, piše Your Tango.