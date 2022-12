Evo što zvukovi koje proizvodite tijekom seksa otkrivaju o vezi

Ako ljudi ikad ispuštaju čudne zvukove - to je tijekom seksa. Od stenjanja i dahtanja do 'uh' i 'aah', moglo bi se činiti nehotično, ali ti zvukovi mogu puno reći o vama i vašoj vezi.

Istraživanje Vivastreeta među gotovo 2000 ljudi pokazalo je da se najviše bojimo čuti da naš partner doziva tuđe ime.

U međuvremenu, najbučniji u krevetu obično su novi parovi, a istraživanje stranice za seksualne susrete Illicitencounters.com pokazalo je da je 73 posto žena i 68 posto muškaraca glasnije na početku seksualne veze.

Dakle, što signaliziraju vaši zvukovi, a koji bi mogli poboljšati vaš seksualni život?

Koji tip buke stvarate?

Teško disanje

Bit će vam drago čuti da se seks ubraja u laganu do umjerenu tjelovježbu - za prosječan seks iskoristiti ćete približno istu količinu energije kao prilikom igranja stolnog tenisa.

Zapravo, muškarci sagore 4,2 kalorije u minuti tijekom seksa, a žene 3,2, prema istraživačima sa Sveučilišta Quebec, Montreal - i to je jeftinije (i zabavnije) od teretane!

Foto: Dreamstime

Ali nemojte sve teško disanje koje se događa tijekom seksa svesti na to da ostanete bez daha.

Naša tijela moraju osloboditi adrenalin da bi se uzbudila.

Oslobađanje ove kemikalije (iz nadbubrežnih žlijezda na vrhu bubrega) obično je potrebno za aktiviranje ljudskog mehanizma za borbu ili bijeg, ali tijekom seksa se koristi za ubrzavanje otkucaja srca i slanje više krvi u muškarčev penis kako bi se mogao uzbuditi i na ženski klitoris, tako da se povećava i postaje osjetljiviji.

To je onaj nalet adrenalina koji nam ubrzava disanje i tjera nas da dahćemo.

Stenjanje

Dok je stenjanje zvuk užitka koji 33 posto muškaraca i 34 posto žena smatra najseksepilnijim, ponekad se događa nešto drugo.

Barbara Santini, psihologinja i seksualna savjetnica u online sex shopu Peachesandscreams.co.uk, kaže: 'Kad žena glumi da stenje, želi da partner brže doživi orgazam i prekine seks.'

Da, to bi nekim tipovima moglo doći kao udarac za ego, ali prema jednoj studiji, 66 posto žena priznalo je da pojačavaju svoje stenjanje kako bi namjerno ubrzale partnerov orgazam.

Foto: Dreamstime

Visoki tonovi

Čini vam se da vam je glas viši nego inače? Ovo bi mogao biti dobar znak ako pokušavate zatrudnjeti. Ovulacija može utjecati na vokalizaciju žene i kao rezultat toga učiniti nas glasnijima u spavaćoj sobi.

Utvrđeno je da žene imaju viši glas oko dva dana nakon što jajašce postane spremno za oplodnju. Stručnjaci koji stoje iza studije tvrde da je to možda nesvjestan način na koji ženke muškarcima signaliziraju plodnost i da se to događa u skladu s općim uvjerenjima da su viši glasovi privlačniji i ženstveniji.

Vika i vriska

Smatra se da su žene najglasnije u spavaćoj sobi, a stručnjaci to pripisuju intenzivnijim orgazmima. Istraživanje Illicitencounters.com pokazalo je da je 82 posto heteroseksualnih žena reklo da su glasnije tijekom vođenja ljubavi od svojih muških partnera.

Savjetnica za seks i veze Jessica Leoni kaže: 'Snop živaca u ženskom klitorisu puno je veći nego u penisu, što ženama pruža dodatno zadovoljstvo kada dožive vrhunac.'

To možda objašnjava zašto proizvode više zvukova.

Još jedan razlog zašto su žene možda glasnije među plahtama, kaže Jessica, zahvaljujući porastu hormona vezivanja oksitocina koji se oslobađa – to je ono što žene čini sklonijima čavrljanju nakon orgazma.

Muškarci, s druge strane, često više vole svoje postupke nego razgovor u krevetu.

Foto: Dreamstime

Testosteron može prigušiti zujanje od vlastitog udara oksitocina, što pomaže objasniti zašto, prema Jessici: 'Mnogi muškarci općenito manje oklijevaju razgovarati o intimnosti i vezi nakon seksa."

Usmjerite tu buku u bolji seks

Korištenje pluća može vam istinski produžiti vrijeme između plahti, stoga budite glasni i ponosni.

Muškarci i žene koji su glasniji u krevetu skloni su reći da su seksualno zadovoljniji od onih koji to ne čine, pokazalo je istraživanje u časopisu Journal of Social And Personal Relationships.

Evo kako iskoristiti te prednosti...

Za bolju komunikaciju

Definitivno ima istine u stihu: 'Najbolje to kažeš kada ne kažeš ništa.'

- Ljudima je ponekad lakše komunicirati kombinacijom zvukova i gesta, umjesto riječima, kako bi pokazali razinu zadovoljstva ili čak nježno usmjerili partnera prema onome što žele - objašnjava savjetnica za seks i veze Rhian Kivits.

- To može djelovati suptilnije i manje nametljivo od riječi i može podržati osjećaj protoka tijekom vođenja ljubavi - dodaje.

Foto: Dreamstime

Dakle, umjesto da kažete: 'Još malo udesno' ili 'Da, to je to mjesto', stenjanje koje ispuštate kad partner dotakne određeni dio vašeg tijela može biti kratak način da kažete svom partneru ono što je dobro, bez zaustavljanja radi razgovora, objašnjava.

Da se 'ufurate'

Gledajući snimke mozga, istraživači su otkrili da više od 30 različitih područja mozga svijetli tijekom seksa i orgazma, dok se drugi dijelovi zatvaraju, a neki istraživači vjeruju da nas to dovodi u stanje slično transu.

Stenjanje umjesto govora omogućuje vam da uživate u iskonskim fizičkim dijelovima seksa i znači da se nećete vratiti na korištenje sofisticiranijih dijelova vašeg mozga koji upravljaju jezikom.

Za osjećaj povezanosti

- Ako se vaš partner uzbudi kad čuje kako vičete tijekom seksa, onda to može biti koristan oblik komunikacije koja povezuje partnere i potiče ih da to ponovno učine - kaže profesor Barry Komisaruk, psiholog i autor knjige The Science Of Orgasm.

Utvrđeno je da dozivanje imena vašeg partnera pomaže u jačanju povezanosti među ljudima, dok su kod heteroseksualnih parova psiholozi Gayle Brewer i Colin Hendrie otkrili da žene koje prave buku u krevetu 'pozitivno utječu na muško samopouzdanje', što: 'Može pomoći u jačanju povezanosti i smanjenju rizika od emocionalne nevjere i napuštanja.'

Ako ste tihi...

Ipak, doista ne morate vrištati i vikati da biste uživali u seksu - neki od nas jednostavno radije šute dok se koncentriraju ili maštaju.

- Ključ užitka je činiti ono što je dobro za vas - kaže Rhian za britanski Sun.

- Oni koji ne proizvode buku možda se suzdržavaju, zabrinuti su da će ih drugi čuti ili čak zabrinuti da će ih njihovi partneri osuđivati - dodaje.

Ali definitivno se radi o osobnom stilu.

Ne možemo očekivati da se svi ponašaju na isti način - seksualne navike su tako individualne i raznolike.

