Evo zašto baš nikad ne biste trebali zaspati ispred televizora

Stručnjak za spavanje Trevor Cooke upozorava da umjetno svjetlo s TV ekrana može poremetiti prirodni ciklus spavanja i budnosti vašeg tijela. Svjetlost ekrana sprječava vaše tijelo u proizvodnji hormona koji doprinosu kvalitetnom snu. Zasloni pametnih telefona i druge elektronike emitiraju plavu svjetlost koja može suzbiti proizvodnju melatonina u vašem tijelu. Melatonin je hormon koji stvara epifiza i pomaže u regulaciji cirkadijanog ritma i ciklusa spavanja.

Smanjuje kvalitetu spavanja

Istraživanja su pokazala da gledanje televizije prije spavanja može pogoršati san. Jaka svjetla i uzbudljiv sadržaj TV emisija održavaju vaš mozak aktivnim zbog čega se ne možete opustiti u kvalitetno spavati. Vjerojatno ćete se buditi noću i ujutro osjećati umorno.

Loše utječe mozak

Loš san negativno utječe na rad vašeg mozga. Pamćenje je slabije, raspon pažnje i vještine donošenja odluka. S vremenom vam spavanje pred TV-om može otežati učenje, fokusiranje i razumijevanje informacija, kaže ovaj stručnjak.

Također, problemi sa spavanjem, osim što stvaraju poteškoće sa zdravljem i normalnim dnevnim funkcioniranjem, često narušavaju i međuljudske odnose. Kad je čovjek iscrpljen od nespavanja, teško može provoditi kvalitetno vrijeme u društvu drugih ljudi.

Uzrokuje bolove u leđima i vratu

Osim što vam kvari san, spavanje pred televizorom zna uzrokovati probleme u mišićima i kostima, kaže Trevor.

- Čudni položaji, posebno na sofi, mogu opteretiti mišiće vrata i leđa što dovodi do ukočenosti, bolova, pa čak i kronične boli tijekom vremena. Nedostatak odgovarajuće potpore i poravnanja vaše kralježnice može pogoršati postojeće probleme ili pridonijeti novim - pojasnio je.

Vodi do problema s cirkulacijom

Spavanje na način koji pritiska određene dijelove tijela zna remetiti pravilan protok krvi. To može uzrokovati utrnulost, trnce i osjećaj nelagode, osobito u rukama i nogama. Ako to potraje dulje vrijeme, može dovesti do ozbiljnih problema s cirkulacijom, pa čak i uzrokovati stanja poput duboke venske tromboze, upozorio je Trevor, a prenosi The Star.

Savjeti za bolji san, ako se noću često budite

Ako se mučite s ponovnim usnivanjem, pogledajte postoje li neka svjetla u sobi koja vam možda smetaju. LED svjetla od elektronike i svjetlost koja dolazi kroz prozor znaju otežavati spavanje. Ako svjetlost ili buka dolaze izvana pokušajte navući zavjese, zatvoriti prozor ili/i staviti čepiće u uši.

Ustanite iz kreveta i prošećite

Mnogi stručnjaci za spavanje preporučuju ustajanje iz kreveta i odlazak u drugu prostoriju kad se u san ne utone niti nakon 20-ak minuta. To je daleko bolji izbor od ostajanja u krevetu, jer što više vremena prođe u okretanju po krevetu, postat će sve teže zaspati.

Ukoliko se to i vama događa, ustanite iz kreveta, odite u drugu sobu i i napravite nešto što će vas opustiti i odvratiti vam misli, moguće je da ćete kasnije lakše zaspati.

Izbjegavajte gledati u sat

Gledanje zabrinuto u sat zbog nespavanja, posebno ako već postoje anksiozni poremećaji, nikako ne pomaže u opuštanju.

Istraživanje iz 2019. godine 'Trusted Source' otkrilo je da povezanost anksioznosti i spavanja može funkcionirati u oba smjera. Ljudi koji se nose s anksioznošću često brinu hoće li moći zaspati, pa zbog toga imaju problema sa spavanjem dok ljudi koji imaju problema sa spavanjem često zbog toga osjećaju tjeskobu.

Meditirajte ili isprobajte vježbe disanja

Vježbe disanja ili meditacija mogu vam pomoći smiriti um i tako potaknuti san. Ove tehnike odvraćaju misli od brige oko nemogućnosti spavanja. Jedna vježba koju možete koristiti naziva se tehnika disanja 4-7-8. Dr. Andrew Weil, liječnik školovan na Harvardu, veliki je zagovornik tehnike disanja 4-7-8 koja opušta mišiće i čisti misli, a temelji se na drevnoj indijskoj praksi.

Ovom tehnikom postiže se da više kisika uđe u pluća, a samim time i u cijelo tijelo, i tako ga opušta. Dr. Weil ovu tehniku preporučuje, ne samo pred spavanje, već i tijekom dana kada smo pod stresom.

Izdahnite u potpunosti zrak kroz usta uz glasno šištanje.

Zatvorite usta, udišite tiho zrak kroz nos i u mislima brojite do četiri.

Zadržite dah brojeći do sedam.

Ponovo izdahnite u potpunosti zrak kroz usta uz glasno šištanje i neka to traje osam sekundi.

Udahnite i ponovite ciklus tri puta za ukupno četiri udisaja.

Opustite mišiće

Ovo je još jedna tehnika, tzv. skeniranje cijelog tijela, koju mnogi smatraju korisnom za opuštanje i bolje spavanje.

Zatvorite oči i polako dišite.

Usredotočite se na svoje lice i razmislite o opuštanju svakog mišića.

Prijeđite potom mislima na vrat i ramena pa razmišljajte kako se i taj dio tijela opušta.

Nastavite opuštati mišiće u različitim dijelovima tijela dok ne dođete sve do stopala.

Slušajte opuštajuću glazbu

Opuštajuća glazba pomaže u smirivanju misli, a time i lakšem utonuću u san. Također, može blokirati neke zvukove koji vam znaju remetiti san.

Istraživanje iz 2018. godine 'Trusted Source' pokazalo je da osobne preferencije igraju veliku ulogu u određivanju vrste glazbe koja najbolje stimulira san svakog pojedinca. Možda ćete htjeti eksperimentirati s nekoliko različitih vrsta dok ne pronađete onu koja vam najbolje odgovara.