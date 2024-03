Svako jutro se budite s mokrim jastukom? Ovo su razlozi zašto slinite u snu i kako si pomoći

Svakome se u ustima ponekad sakupi previše tekućine pa se događa da osoba slini. No pretjerano i prečesto slinjenje može biti pokazatelj razvoja neke bolesti ili poremećaja. Na portalu Brightside su ispitali zašto dolazi do pretjeranog lučenja sline i koji su načini da se to zaustavi.

1. Začepljen nos

Jedan od najčešćih razloga slinjenja je začepljen nos, zbog kojeg ljudi dišu na usta, a u ustima se sakuplja slina. Čišćenje i odčepljivanje začepljenog nosa i sinusa bi moglo pomoći u tome da vam ujutro jastuk ne bude mokar. A evo kako možete odčepiti sinuse:

vrući tuš će vam očistiti nos i omogućiti normalno disanje

aromatična ulja, pogotovo ona s eukaliptusom, će vam pomoći da spavate mirnije

proizvodi za nos i sinuse poput kapi ili spreja za nos će pomoći da slobodnije dišete

Pripazite da svaku moguću infekciju sanirate čim se pojavi, jer inače može doći do kroničnog začepljenja nosa.

2. Promijenite pozu spavanja

Možda zvuči očito, ali mnogi ne idu za tim da se, ako spavate na leđima, sva slina sakuplja u ustima i tamo ostaje. Ako spavate na boku ili na prsima, slina koja se sakuplja izlazi kroz usta.

3. Provjerite bolujete li od apneje

Apneja uvelike otežava disanje i remeti san, uzrokuje buđenje po noći, i osjećaj umora ujutro ili iscrpljenosti kroz dan. Slinjenje, kao i hrkanje, mogu biti pokazatelji apneje, a ako mislite da bi to mogao biti vaš problem, svakako posjetite liječnika. Upamtite da postoje i neki faktori koji povećavaju šanse da obolite od apneje, kao što je npr. pušenje koje općenito smanjuje mogućnosti da normalno dišete.

4. Ako je potrebno, pokušajte smršavjeti

Prevelika kilaža jako utječe na disanje, kao i na spavanje. Inače, mnogo ljudi koji pate od apneje ima i problem s kilogramima.

5. Koristite pomoćne naprave

Konzultirajte se s obiteljskim liječnikom ili stomatologom, ako je to potrebno oni će vam preporučiti uređaj koji bi vam trebao pomoći u spavanju, a koji reducira slinu. Postoji naprava koja pomaže da usta ostanu dobro sklopljena i koja pomaže u gutanju sline, pa s tim i kod spavanja općenito.

6. Pazite kakve lijekove uzimate

Ako koristite nešto od lijekova, provjerite da među nuspojavama ne piše da uzrokuju veću proizvodnju sline. Neki antibiotici rade upravo to.

7. Ruku držite na povišenom

Ruka na povišenom jastuku, u položaju poviše glave, može smanjiti slinjenje. Zato se pokušajte udobno smjestiti s rukom na jastuku i glavom ispod nje.

8. Razmislite o operaciji

Ponekad liječnici mogu preporučiti kirurški zahvat kojim se uklanjaju žlijezde iz usta odgovorne za proizvodnju sline. Obično se operacija radi kad postoje i neki neurološki problemi koji se kriju iza pretjeranog lučenja sline. No, svaki će liječnik prije nego predloži operaciju isprobati sve druge mogućnosti.