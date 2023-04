Evo zašto joj više nije do seksa, iako vam je veza puna ljubavi

'Ne večeras' ne znači nikad. Ako vaša žena više ne želi imati seks, to može biti iz više razloga. Prečesto se partneri u dugim vezama susreću s opadanjem seksualnog života. Stručnjaci često za prigušeni žar strasti krive žene kojima libido nestaje nakon udaje.

Njihova velika usredotočenost, kažu, hiperfokusirana je na odgoj djece, zbog čega ignoriraju muževe. Frazu 'Moja me žena voli, ali me ne želi', prečesto čuju mnogi terapeuti, savjetnici i prijatelji oženjenih muškaraca čiji su se seksualni životi promijenili na gore. I nažalost, većina tradicionalnih savjeta o tome kako vratiti neusklađeni libido je pogrešna.

Zašto moja žena ne želi imati seks sa mnom?

To je bolno pitanje jer izaziva toliko dubokih osjećaja odbačenosti. Ne samo seksualno nego i fizički. Jesu li poželjni, je li do njihovog izgleda, pitaju se mnogi dečki. Nesigurnost oko tijela događa se i muškarcima, ne samo ženama. Dublje, bolnije pitanje s kojim se muškarci suočavaju kada ih žene seksualno odbiju jest - voli li ih žena još...

Ali to vjerojatno nisu razlozi zašto žena ne želi biti intimna. Razmislite o dnevnim zadacima i obavezama supruge. Možda je pod stresom, iscrpljena od brige za djecu i preopterećena poslom. Uz sve to, kakvo je njezino fizičko i psihičko zdravlje... Mnoge žene pate u tišini jer su tako naučene.

Žene, kao i muškarci, se moraju osjećati sigurno u svojoj seksualnosti. Posljednje što im treba je da se osjećaju kritizirane jer su rekle 'ne večeras'.

Seks postaje češći u vezi punoj ljubavi. Njegovanje povjerenja i zajedništva dovodi do erotičnijeg i strastvenijeg vođenja ljubavi.

Prema istraživanju američkog psihologa Johna Gottmana, je u redu, čak i nagrađujuće, da oba partnera odbiju seks. Paradoksalno, to dovodi do više seksa. Mnoge ljude ovo zbunjuje - ali odnosi su komplicirani. To je ono što ih čini lijepima. Oni zahtijevaju razumijevanje i zajednički rad.

Evo 3 razloga zbog kojih ona ne želi seks iako vas još voli - i kako ih riješiti:

1. Njezino 'ne' shvaćate previše osobno

Shvatite da nedostatak seksualne želje za vama nema baš uvijek veze s vama, i ne znači nužno da žena više nije seksualno zainteresirana za vas. Stres na poslu, zdravstveni problemi i opća iscrpljenost lišavaju energiju za to.

Treba shvatiti da želja može biti različita među partnerima istovremeno, ali to ne znači da je veza manje strastvena. To samo znači da seks 'večeras nećete dobiti'.

2. Ne obraćate pozornost na to kako vaše ponašanje utječe na nju

Kako reagirate kada ona kaže 'ne' ili 'ne večeras'? Čak i ako mislite da dobro skrivate svoje razočaranje, ona to možda osjeti. Obraćate li pažnju na to kako se partnerica ponaša i što kaže - i ako jeste, kako reagirate... Možda je i ona povrijeđena, uplašena ili zbunjena, a vi to vjerojatno niste ni primijetili.

Ako postanete ljuti, frustrirani ili kivni na partnera, postanite znatiželjni zašto. Zašto je reći 'ne' seksu tako velika stvar - seks i ljubav puni su privatnih značenja. Nakon što dublje pogledate, razgovarajte s njom i primijetite kako se osjeća. Izađite iz svojih povrijeđenih osjećaja i uđite u njezin svijet.

3. Previše ste usredotočeni na seksualni aspekt vaše veze

Seks zahtijeva komunikaciju, razumijevanje i uvažavanje, čak i kada stvari nisu onakve kakve želite. Ljubav znači voljeti svog partnera bezuvjetno, sa ili bez česte seksualne interakcije.

Prisjetite se sretnih trenutaka u vašoj vezi kako biste se lakše nosili s odbijanjem. Shvatite da vas partner ne želi povrijediti i da vam samo govori kako se osjeća. Njihovo ponašanje ima malo veze s vama, a više s njima samima, baš kao što vaše ponašanje i osjećaji imaju više veze s vama nego s vašim partnerom. Razmislite, i bolje upoznajte sebe, prenosi YourTango.

