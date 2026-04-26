Evo zašto ljudi u sretnim vezama gledaju pornografiju

Stručnjaci upozoravaju da su razlozi često kompleksniji nego što se misli i ne moraju nužno upućivati na nezadovoljstvo, već na individualne potrebe, znatiželju ili način nošenja sa stresom. Ključ problema, kako se pokazuje, rijetko leži u samom činu gledanja, već u tajnosti koja ga okružuje.

POGLEDAJ VIDEO: Naplaćuje vezu

Pokretanje videa... 00:48 Naplaćuje vezu | Video: 24sata Video

Bijeg od stresa ili znak nezadovoljstva?

Suprotno uvriježenom mišljenju, ljudi u sretnim i ispunjenim vezama često ne traže u pornografiji ono što im nedostaje s partnerom. Razlozi su uglavnom individualne prirode. Mnogi koriste pornografiju kao ispušni ventil za ublažavanje stresa, tjeskobe ili dosade, slično kao što se koriste drugi oblici digitalne zabave. Gledanje vizualno stimulativnog sadržaja oslobađa dopamin, neurotransmiter povezan s nagradom i zadovoljstvom, što može privremeno poboljšati raspoloženje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Drugi čest razlog je neusklađen libido. U vezama gdje partneri imaju različite seksualne nagone, pornografija može poslužiti kao način da osoba s jačim libidom zadovolji svoje potrebe bez vršenja pritiska na partnera. Također, ne treba zanemariti ni seksualnu znatiželju. Pornografija može biti izvor inspiracije za isprobavanje novih stvari ili siguran prostor za istraživanje vlastitih fantazija koje osoba ne mora nužno željeti ostvariti u stvarnosti.

Granica između zdrave navike i problema

Seksualni terapeuti naglašavaju da postoji jasna razlika između povremene, zdrave konzumacije i problematičnog ponašanja koje narušava kvalitetu života. Zdravu konzumaciju karakterizira umjerenost i činjenica da ona ne zamjenjuje stvarni seksualni život s partnerom, već ga može i nadopuniti.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

S druge strane, problem nastaje kada osoba počne preferirati pornografiju nad stvarnim seksom, kada konzumacija ometa svakodnevne obveze poput posla ili sna, ili kada dovodi do "emocionalnog otupljivanja" na stvarne podražaje.

Procjenjuje se da samo oko tri do pet posto odraslih razvije stvarnu ovisnost o seksu ili pornografiji. Kod većine se radi o navici ili lošem mehanizmu suočavanja s emocionalnim poteškoćama. Upravo zato je važno razumjeti motive, a ne odmah osuđivati samo ponašanje.

Kad tajna postane veći problem od sadržaja

Priča jedne žene po imenu Claire, koju je podijelila s terapeutom, savršeno oslikava srž problema. Slučajno je otkrila da njezin suprug godinama potajno gleda pornografiju, a osjećaj šoka bio je, kako kaže, gotovo fizički. Njezina prva reakcija bila je zbunjenost, a zatim duboka povrijeđenost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nije je mučio toliko sam sadržaj koliko tajnovitost i strah da mu više nije poželjna. Kad ga je suočila s otkrićem, odbacio je njezine osjećaje ležernom opaskom: - Svi dečki to rade -.

Ta rečenica, umjesto da je umiri, učinila je da se osjeća još usamljenije i odbačenije. Njezino iskustvo potvrđuje ono na što stručnjaci neprestano upozoravaju: izdaja se najčešće osjeća zbog tajnovitosti i nedostatka empatije, a ne zbog samog sadržaja. [Kanadsko istraživanje je pokazalo da žene čiji su partneri bili iskreni u vezi s gledanjem pornografije prijavljuju višu razinu zadovoljstva u vezi i manje stresa.

Kako započeti razgovor bez optužbi

Ako vas partnerovo gledanje pornografije muči, ključno je pristupiti razgovoru sa znatiželjom, a ne osudom. Cilj nije kontrola, već razumijevanje i očuvanje bliskosti. Stručnjaci savjetuju nekoliko koraka. Prvo, koristite "ja-poruke" umjesto optužbi. Rečenica poput: "Osjećam se nesigurno i odbačeno kad otkrijem nešto što nisi podijelio sa mnom" otvorit će vrata za dijalog, dok će optužba: "Ti si ovisnik" vjerojatno izazvati obrambeni stav.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Pokušajte razumjeti partnerove motive. Pitajte ga što mu taj sadržaj pruža – opuštanje, uzbuđenje, bijeg od briga. Pažljivo slušajte bez prekidanja. Kada obje strane osjete da su saslušane, lakše je postaviti zajedničke granice koje su prihvatljive za oboje. Možda se dogovorite da je solo gledanje u redu, ali ne ako utječe na vaš zajednički seksualni život, ili da ćete ponekad istraživati takav sadržaj zajedno.