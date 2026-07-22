Evo zašto mladi sve češće prekidaju kontakt s roditeljima

Pripadnici generacije Z sve otvorenije govore o odnosima s roditeljima i o tome koliko su iskustva iz djetinjstva utjecala na njihov život. Dok neki smatraju da su im roditelji ostavili emocionalne rane koje i danas nose, drugi odlaze korak dalje i odlučuju potpuno prekinuti kontakt kako bi zaštitili vlastito mentalno zdravlje.

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Na društvenim mrežama sve je više ispovijesti mladih koji tvrde da su njihovi problemi s povjerenjem, odnosima, samopouzdanjem ili motivacijom povezani upravo s načinom na koji su odrastali.

- Moja najveća mana je što očekujem da će me svi iznevjeriti jer su me vlastiti roditelji prvi iznevjerili - napisala je jedna korisnica, dok je druga poručila: "Ako ikad poludim, znajte da je za to kriva moja majka."

Neki pripadnici generacije Z smatraju da su roditelji odgovorni za njihove poteškoće u ljubavnim odnosima, probleme s mentalnim zdravljem ili osjećaj da nisu ostvarili ono što su željeli.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Mnogo problema koje imate u životu povezano je s načinom na koji ste odrastali. Nisi mogao upisati željeni fakultet? Roditelji. Odrastao si u domu punom problema pa ti je to jedino poznato okruženje? Opet roditelji - objasnio je jedan korisnik svoje viđenje.

Kriviti roditelje može pomoći, ali ne smije postati jedina faza

Psiholozi ističu kako je važno razumjeti vlastite rane i priznati da neka iskustva iz djetinjstva mogu ostaviti posljedice. No, upozoravaju da stalno ostajanje u ulozi osobe koja krivi druge ne pomaže u dugoročnom oporavku.

- Krivnja vam može pokazati gdje je rana, ali je ne liječi - poručila je socijalna radnica i autorica Jessica Anne Pressler.

Prema njezinim riječima, prvi korak je osvijestiti što se dogodilo i prihvatiti da osoba nije odgovorna za ono što joj se događalo u djetinjstvu. Nakon toga može početi raditi na tome kako će ta iskustva oblikovati njezinu budućnost.

Psihologinja dr. Pam Manfredo Curtis smatra da nekima može pomoći i pokušaj razumijevanja roditelja – ne kako bi opravdali njihovo štetno ponašanje, nego kako bi bolje razumjeli obiteljske obrasce koje žele prekinuti.

Sve više mladih bira prekid kontakta

Uz sve veću otvorenost prema temama mentalnog zdravlja, dio mladih danas odlučuje ograničiti odnos s roditeljima ili ga potpuno prekinuti. Za neke je to način da se zaštite od odnosa koji im donosi više štete nego koristi.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Svrha prekida kontakta jest osigurati sigurnost osobe - rekla je Pressler, dodajući da takva odluka može biti opravdana u slučajevima ozbiljnog emocionalnog, fizičkog ili seksualnog zlostavljanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da prekid kontakta nije uvijek jedino rješenje. U nekim situacijama odnos se može pokušati popraviti kroz postavljanje jasnih granica, otvoren razgovor ili privremeni odmak.

No, ako roditelj odbija priznati vlastite pogreške, ne želi mijenjati ponašanje i stalno ponavlja iste štetne obrasce, udaljavanje može biti način očuvanja vlastitog emocionalnog zdravlja.

Stručnjaci zato naglašavaju da cilj nije ostati zarobljen u prošlosti, nego razumjeti kako je ona utjecala na nas i odlučiti koje obrasce želimo zadržati, a koje prekinuti.