Evo zašto se većina ljudi budi u isto vrijeme skoro svake noći

Čak 67 posto odraslih kaže da se barem jednom u noći probude, pokazalo je globalno istraživanje spavanja koje je provela tvrtka Philips Healthcare. Kad se to događa povremeno, mnogi se s tim neće opterećivati, no ako se budite redovito svaku noć, to itekako može utjecati na produktivnost i raspoloženje - a jedno je istraživanje otkrilo čak i da je prekidanje sna povezano s bijesom i agresijom.

Problem je u tome što se većina budi u isto vrijeme, a to itekako može poremetiti spavanje i kvalitetu sna.

- Svi se usred noći budimo i to po više puta, između pet i sedam puta između čvrstog sna - rekla je dr. Shelby Harris, psihologinja i stručnjakinja za medicinu spavanja iz New Yorka i autorica knjige "Ženski vodič za prevladavanje nesanice: spavanje bez oslanjanja na lijekove".

Ona kaže da se budimo zbog nesanice (oko 80 posto ljudi s nesanicom budi se na početku i u sredini noći) ili zbog apneje koju karakteriziraju opetovani prekidi disanja tijekom sna.

- Poremećaji spavanja poput apneje mogu dovesti do brojnih zdravstvenih problema poput hipertenzije, srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa - kaže Harris i dodaje da apneja može povećati rizik od nepravilnog otkucaja srca, uzrokovati zatajenje srca i povećati rizik od automobilske nesreće.

- Kako starimo, san nam postaje sve laganiji, pa odrasli ljudi spavaju manje u najdubljoj fazi ne REM sna - a kao rezultat toga više se bude usred noći - kaže dr. Terry Cralle, stručnjakinja za spavanje u The Better Sleep Council.

Uz to, ometanja poput buke, svjetla i loše prehrane prije spavanja igraju važnu ulogu u tome koliko ćemo duboko i koliko dugo spavati tijekom noći.

- Alkohol npr. pomaže da zaspimo, ali on uvijek fragmentira tek u drugoj polovici noći - kaže dr. Cralle i dodaje da kod žena postoji još jedan potencijalni faktor buđenja po noći, a to je poremećaj u hormonima, koji često prate i učestalo mokrenje, tjeskoba i nelagoda, te navale vrućine i znojenje.

No, stručnjaci ističu kako buđenje u isto vrijeme noću može biti povezano i sa stresom. Iako trenutno ne postoji istraživanje koje objašnjava točno zašto se budimo u isto doba, vjeruju da je razlog najčešće - briga.

- Mnogo puta kada zaspimo misleći o problemima, mozak ih 'rješava' tijekom određenih faza spavanja - kaže dr. Calle, zbog čega se onima koji imaju problema sa spavanjem često preporučuje da kraj kreveta drže neki časopis za razbibrigu ili da napišu što im uzrokuje stres.

No, postoje i načini kako spriječiti buđenje usred noći, tvrde stručnjaci.

Prije svega, kažu da je važno uspostaviti zdravu rutinu spavanja. To uključuje izbjegavanje ekrana 30 minuta do sat vremena prije spavanja, održavanje dosljednog rasporeda spavanja - čak i vikendom - i održavanje ugodne temperature u sobi. Dr. Cralle ističe da postoji i nekoliko stvari koje možete učiniti da si pomognete da opet zaspite kad se probudite usred noći.

Prvo, nemojte gledati u sat.

- Sat ne bi trebao uopće biti u vidnom polju tijekom noći, a ne biste trebali provjeravati ni telefon ako se probudite - kaže dr. Cralle i objašnjava da kad provjerimo vrijeme tijekom noći, neminovno izračunavamo koliko smo dugo bili budni i koliko dugo možemo još spavati, što može dovesti do stresa i tjeskobe.

Također je, kaže, važno da ne forsiramo san.

- Ako ne zaspite u roku od 15 do 20 minuta, ustanite iz kreveta i napravite nešto opuštajuće, ali sa što manje svijetla - rekla je dr. Cralle za Huff Post. Sve od čitanja do slušanja audio knjige, bojanja ili pletenja može pomoći da se opet uspavate, a vrijeme potrebno za to postupno će se smanjivati.

