Egzotika u Puli

Fabio uzgaja čudne voćke koje vole svi: 'Hit su indijanske banane i peruanske jagode'

Piše Dijana Marić Odobašić,
Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Fabio (32) počeo se uzgojem egzotičnih plodova baviti prije desetak godina, još dok je bio student. Kad se na pulskoj tržnici pojavi s neobičnim plodovima svakojakog izgleda, okusa i mirisa

Četrun, feijoa, kineska murva, indijanske banane, peruanske jagode, indijske smokve, pistacije... Ovo je samo dio prave egzotike na OPG-u Puljanina Fabija Flege, koji čudnovato voće uzgaja na Marsovu polju u Puli.

Fabio (32) počeo se uzgojem egzotičnih plodova baviti prije desetak godina, još dok je bio student. Kad se na pulskoj tržnici pojavi s neobičnim plodovima svakojakog izgleda, okusa i mirisa, a koji nisu dio tradicije ovih krajeva, stvori se popriličan red na njegovu štandu. I svi pitaju isto: “A što je to i kako se jede?”.

- Kad sam tek počinjao, Puljani su na tržnici bili vrlo skeptički kad bi vidjeli te neobične plodove. Do sada sam donosio egzotične banane, kineske i pakistanske murve, nashi krušku... Već su se i naviknuli te imam stalne klijente koji kupuju omiljene plodove jer su zdravi. Mnogi pomažu u sniženju krvnog tlaka, indijanske banane, prema studijama, imaju antikancerogena svojstva, kineske murve pomažu radu crijeva, a pistacije su odlične za rad i funkciju mozga, kao i svaki orašasti plod - kaže Fabio.

Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Trenutno je zima, pa mu je ostalo samo nešto malo feijoe i četruna. Ostalo je sve prodao.

- Feijoa potječe iz Južne Amerike. Aromatičan je plod, mekan i sočan, a izuzetno je dobar za crijevnu floru. Bogat je i jodom, koji uravnotežuje rad štitnjače - objasnio je detaljno Fabio.

Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Predano radi na svojem obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu Istranea, a velika novost pored svih drugih plodova su pistacije, koje potječu iz Irana, Afganistana i Pakistana. No trebat će još neko vrijeme da urode plodovima.

Pistacijama smeta vlaga

- S pistacijama sam počeo prošlog proljeća, ali nisam jedini u Hrvatskoj. Trenutno imam šest stabala. Pistacijama ne smeta ni toplo ni hladno vrijeme, samo vlaga zbog koje mogu dobiti gljivično oboljenje. O tipologiji tla ovisi hoće li uspjeti ili ne. Posadio sam iransku sortu, a u Iranu je vlaga jednaka nuli. Tako da se trenutno ta vrsta još lagano bori - priča Puljanin.

Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Kaže da se odlučio za pistacije jer su u trendu, pa je i on htio probati kako će to ići pored svih drugih vrsta koje odlično uspijevaju u najvećem istarskom gradu. Fabio je po struci magistar marketinga, a odlučio se za drukčiji životni stil, prepun egzotičnih plodova, na parceli od oko pola hektara.

Foto: Saša Miljević/PIXSELL

- Fokusirao sam se na manju količinu egzotičnih vrsta u tolikoj mjeri koliko ih sam mogu proizvesti. Ne želim ništa preveliko jer onda bih izgubio na kvaliteti. Svaki dan obiđem svako svoje stablo, svaki plod, i to mi je bitno. Divno je vidjeti kako raste i uspijeva - kaže.

Ima Fabio i “običnog” voća, poput šipka, pomikakija, žižula, a tu su i razne vrste chili papričica. I sve mu ide od ruke. 

