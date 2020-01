Fascinantni rezultati: Majka testirala kvalitetu svog mlijeka

Zahvaljujući modernoj tehnologiji, možete se testirati gotovo sve. Postoje kućni testovi na zdravlje crijeva, genetske osobine, pa čak i razine spavanja i stresa.

Naime, iako se zna da ne postoji bolja hrana od majčinog mlijeka za bebu, žene se često susreću s pitanjima 'kvalitete' mlijeka, zasitnosti, nedobivanja na kilaži bebe i sličnim dvojbama zbog kojih mogu posustati u dojenju.

Obiteljska liječnica Stephanie Canale imala je slično pitanje kad se vratila na posao nekoliko tjedana nakon što je dobila drugu kćer. Dok se neke žene muče s izdajanjem mlijeka, ona nije imala tih problema.

- Bila sam jedna od onih mama koje mogu izdojiti 2,5 dcl za 10 minuta - kaže Canale.

No, unatoč tome što je njena kćer redovito pila to mlijeko, nije dobivala na težini. Očajna, pitala se ima li u njenom mlijeku premalo hranjivih sastojaka. U to vrijeme nisu bila raspoloživa sredstva za testiranje majčinog mlijeka, ali kasnije je otkrila da ima anemiju i nasljedno nisku razinu vitamina B12. Zbog toga je i stvorila Lactation Lab - kako se druge majke ne bi trebale mučiti kao ona.

Test čija je osnovna cijena 99 dolara mjeri osnovni nutritivni sadržaj u majčinom majčinom mlijeku, uključujući kalorije i proteine, kao i vitamine, masne kiseline i toksine iz okoliša. Cilj? Kako bi se optimiziralo majčino mlijeko s nekoliko prehrambenih promjena, tako da se majke potiče na dulje dojenje.

Jedna je majka upravo od njih naručila test koji je stigao s uputama - dvije epruvete treba napuniti s po 30 ml mlijeka svaku u roku od 24 sata. Uzorak se potom zatvara i šalje u laboratorij u priloženoj vrećici. Nekoliko tjedana kasnije, dobila je rezultate, zajedno s prehrambenim preporukama za poboljšanje kvalitete mlijeka.

- Ovaj postupak nije potraga za nedostacima, već o učenju kako optimizirati svoje mlijeko - naglasila je dr. Canale.

Jedan od načina na koji je to mogla napraviti je bilo povećati unos kalorija za 300 do 500 na dan. Njeno mlijeko je prema analizi imalo 63 kcal po decilitru. Za referencu, prosječna formula za dojenčad ima 68 kcal/dl. Drugo područje koje je mogla poboljšati bio je njen unos kalcija, jer su razine kalcija u njenom mlijeku bile niske. To i nije osobito čudno jer sama ne konzumira mliječne proizvode.

Sa zadovoljstvom je otkrila kako u njenom mlijeku nema tragova teških metala (osobito olova, arsena i kadmija), a od ostalih savjeta je dobila preporuku za povećanje unosa vitamina A.

Ipak, svi koji se brinu da njihovo dijete ne dobiva dovoljno prehrane, trebaju se prvo obratiti pedijatru, naglašava Canale.

