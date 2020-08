Fatalne ljubavi: Između ljubavi i ovisnosti uvijek je tanka linija

Fatalni ljubavni odnosi se poistovjećuju s mitom o srodnim dušama: Svađalice se žestoko svađaju, ali još žešće mire, seks je fantastičan, no više je drame od mira. No, može li takav odnos dugoročno opstati?

<p>Fatalne ljubavi su one koje nam oduzimaju dah na filmskom platnu, one koje pamtimo cijeli život, ali i one koje nam mogu zagorčati život. Prema istraživanja, više od 80 posto ljudi smatra kako su iskusili jednu fatalnu ljubav u životu, a taj se odnos najčešće opisuje na način - ljubav koja boli. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav Ivane i Dražena nema granica</strong></p><p>Već od samog početka odnosa vezom dominira fizička privlačnost, a zbog izuzetne strasti ljudi gube kontrolu nad svojim emocijama. Zbog toga će mnogi reći kako su u takvim odnosima "izgubili glavu" i radili ono što inače ne bi. Tada onaj romantični klišej "ne mogu bez njega/nje" osjećamo kao svemirsku istinu, a pomisao na prekid donosi fizičku bol.</p><h2>Korijeni su u djetinjstvu</h2><p>U ljudskoj je psihologiji da nam veći izazov donosi i intenzivnije osjećaje, što ne znači nužno da su oni stvarniji ili ispravniji. Tako se kod tzv. fatalnih ljubavi najčešće radi o dvoje partnera koji su zapravo nekompatibilni, no uvjereni su kako je ono što osjećaju vrijedno boli, upornosti i truda.</p><p>Psiholozi objašnjavaju kako se često radi o preuzimanju ljubavnih uloga naših roditelja iz njihovog braka, tako da ljudi podsvjesno misle kako oni mogu nešto ispraviti, dokazati kako je ljubav jača od svega ili naprosto udovoljiti svom egu i nesigurnosti kako bi si dokazali da su dovoljno vrijedni da se zbog njih netko promijeni. Naravno, to podrazumijeva da bi fatalni ljubavnik postao onaj idealan samo da se promijeni.</p><h2>Svaka svađa stvara kamen u želucu</h2><p>Psiholozi fatalne ljubavi opisuju kao nešto što je negativno za psihu, a uvijek sadržava elemente drame, napetosti, straha, uzbuđenja, boli i ekstatične sreće.</p><h2>"Guranje" nečeg što ne ide je čista ovisnost</h2><p>Nitko nije imun na pogreške, pa je tako održavanje loše veze nešto kroz što je većina ljudi prošla. Ipak, jedno je biti u lošoj vezi te je završiti, a drugo ne znati kako je prekinuti ili pak iznova ponavljati obrazac s partnerima koji su loši za nas, kaže psihologinja Linda Esposito.</p><p>Uzroci ostajanja u ovisničkim vezama, u kojima se najčešće osjećamo kao da smo na emocionalnom vrtuljku su razni, a upravo u njihovom otkrivanju leži rješenje problema. Najvažniji kriterij pomoću kojeg možete prepoznati ostajete li u lošoj vezi jest to da se zapitate jeste li u njoj više sretni ili nesretni, ističe Esposito.</p><h2>Treba znati reći dosta</h2><p>U ljubavnim vezama svađe mogu postati poprilično naporne, no ako se zaista volite, ne bi trebali odustati - poruka je filmova koji govore o "teškim ljubavima". U stvarnom životu, najčešće je riječ o konfliktnim odnosima u kojima ljudi ne osjećaju mir, stabilnost, ravnotežu i prijateljstvo s onim s kim bi trebali dijeliti život - što ne može završiti "happy endom".</p><h2>U škrinji sjećanja</h2><p>Ipak, nije sve tako crno - pa se fatalne ljubavi smatraju važnim dijelom emocionalnog sazrijevanja, ističu psiholozi. Prema njima, u takvim odnosima uče se one životne istine - da se strast često brka s ljubavlju, sami osjećaji nisu dovoljni da bi nešto uspjelo i da ono što nam stvara nemir nije dobro za nas.</p><p>Zbog toga je najbolje što možete napraviti, ako ste imali takvu fatalnu ljubav, spremiti je u škrinju sjećanja zajedno sa svim lijepim i lošim trenucima kao uspomenu na dane naivne zaljubljenosti.</p>