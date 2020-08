Seks studija na muškarcima: Što to oni u krevetu najviše žele...

Najdraža poza za 35 posto muškaraca je tzv. "kaubojka", od velikih grudi važnije im je lice, noge i stražnjica, a 70 posto njih vjeruje da je monogamija u braku moguća

<p>Oko 34 posto muškaraca u ozbiljnoj vezi ili braku barem su jednom prevarili svoju partnericu, otkriva online anketa američke tvrtke Beta istraživanja na 522 muškarca u dobi od 21. do 59. godina. Anketa pokazuje da su oženjeni muškaraca zadovoljniji svojim seksualnim životom, a 70 posto njih smatra da je moguće biti vjeran u braku.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Oko 22 posto muškaraca od anketiranih imalo je 20 ili više seksualnih partnera tijekom života, 35 posto njih je imalo od dvije do osam partnerica, a 14 posto muškaraca imalo je neki oblik seksualnog susreta s drugim muškarcem.</p><h2>Najvažnije im je lice</h2><p>Samo 24 posto muškaraca izjavilo je da preferira velike grudi kod partnerice, a više od toga ih zanima izgled njenog lica, potom stražnjica i noge.</p><h2>Vole da je ona gore</h2><p>Više od polovice anketiranih obožava pružati oralni seks svojoj partnerici. Oko 25 posto njih to voli ali u malim dozama, dok oko 10 posto muškaraca ne voli takvu vrstu seksualne aktivnosti.</p><p>Najdraža poza za 35 posto muškaraca je tzv."kaubojka" u kojoj je žena gore i vodi igru, a potom slijede misionarska poza i "doggy style".</p><h2>Rado prepuštaju inicijativu</h2><p>Preko 70 posto muškaraca kaže da gubi interes za seks ako partnerica rijetko ili nikad ne preuzima inicijativu. Također, nevjerojatnih 90 posto njih bi željelo da one to čine češće, jer se time osjećaju poželjnijima i sigurnijima u svoje ljubavničke sposobnosti.</p><h2>Sigurnost u seksu</h2><p>Što se tiče prvog seksa s novom partnericom, muškarce se četiri puta više od žena opterećuju svojom izvedbom nego rizikom od spolne bolesti ili HIV-a. Tek 34 posto muškaraca redovito koristi kondom.</p>