Festival umjetnosti i tolerancije u Labinu imat će vrijedan cilj: Prikupljamo novac za mamograf

Izuzetno sam počašćena što sam zamoljena da budem domaćica ovog festivala koja se prigodno zove Labina. Ovaj 'facol' na mojoj glavi je znak podrške svim ženama, bakama, djevojčicama, majkama cijele Labinštine. Na samom početku pregovora zamolila sam da odigram „Sve što sam prešutjela“, svoju monodramu koja je nastala kao zahvala nakon jednog preventivnog pregleda dojke koji je srećom bio dobar. I moram vam reći da je ovo jedinstven festival na svijetu gdje će se od prihoda kupiti mamograf za sve žene Labinštine i mislim da se ovakav odaziv stvarno nikad nije dogodio, istaknula je domaćica Festivala, glumica Mia Begović.

Festival umjetnosti i tolerancije – LABINA, jedinstveni svjetski festival održat će se u starogradskoj jezgri Grada Labina od 19. do 21. svibnja.

Gradonačelnik grada Labin Valter Glavičić ponosan je da će upravo Labin biti domaćin ovakvog jedinstvenog festivala u predivnom ambijentu starogradske jezgre.

- Moram naglasiti kako će „nulti“ dan održavanja festivala biti rezerviran za otvaranje obnovljenog Circola uz održavanje predstave Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke naziva „Bonsai ima kratke grančice“. Moram naglasiti kako će osim vrhunske umjetnosti, festival imati i cijeli niz događanja u kojima će sudjelovati labinska djeca kroz nastupe dramske sekcije naše srednje škole Mate Blažina ali i kroz nastupe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Sve to, uz vrhunsku umjetnost, kulise grada ali i humanitarnu notu vjerujem kako ćemo ponuditi nešto što definitivno izlazi van okvira Labina, Istre i Hrvatske - rekao je gradonačelnik Glavičić

Radi se o festivalu visoke umjetničke kulture i festival kojeg je podržalo i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske što daje jedno posebno priznanje.

Na festivalu će nastupiti priznati i nagrađivani umjetnici koji će svakodnevno, za vrijeme održavanja Festivala, biti promotori kulture među mladima i u svakom medijskom nastupu promovirat će Labin i princip Tolerancije, a za vrijeme festivala održat će se i okrugli stol „Art is The Power of Tolerance“ s eminentnim sudionicima iz više zemalja.

Festival će začiniti nastupi eminentnih regionalnih umjetničkih imena poput Teatra Exit, Bitef teatra iz Beograda, Grupa teatra, Zijah A. Sokolovića i naravno Mie Begović. U narednim godinama namjera je povezati se s najboljim europskim festivalima radi razmjene programa.

- Ovaj festival definitivno je nešto što će dodatno poslužiti promociji Labina te ga postaviti na turističku kartu s nečim jedinstvenim, - dodala je Astrid Glavičić, direktorica TZ Labin Rabac