Rak debelog crijeva je na prvom mjestu po broju novooboljelih

Rak debelog crijeva na prvom je mjestu po broju novooboljelih godišnje u Hrvatskoj, a samo 20 do 30 posto građana odaziva se na preventivni program ranog otkrivanja te maligne bolesti, istaknuto je u subotu na obilježavanju Mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva.

Zato je u Hrvatskoj od 2007. uveden nacionalni program ranog otkrivanja te bolesti.

- Karcinom debelog crijeva u stalnom je porastu i na prvom je mjestu po broju novooboljelih u Hrvatskoj. Godišnje imamo oko 3600 novooboljelih građana, a oko deset ljudi dnevno oboli od ove bolesti - izjavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak na obilježavanju javnozdravstvene akcije u središtu Zagreba.

Mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva ove se godine obilježava prvi put u Hrvatskoj odlukom Hrvatskog sabora, a s ciljem ukazivanja na važnost preventivnih pregleda jer se njima ta zloćudna bolest može otkriti znatno ranije prije pojave prvih simptoma.

To je u ovom trenutku najčešći rak u Hrvatskoj protiv kojega se trebamo svi skupa boriti prevencijom i zdravim načinom života, poručio je Capak.

S obzirom da je rak debelog crijeva izlječiv ako je otkriven u ranoj fazi, u Hrvatskoj je od 2007. uveden nacionalni program ranog otkrivanja u sklopu kojega se svi građani dobi između 50 i 74 godine, svake dvije godine pozivaju na testiranje na skriveno krvarenje u stolici.

Oruđe je to pomoću kojega se može u ranoj fazi otkriti bolest i spasiti život, naglasio je Capak.

Naime, u Hrvatskoj danas prosječno oko šest ljudi dnevno umre od te bolesti, a oko 2000 do 2100 ljudi godišnje.

No, odaziv na screening nije visok, iznosi svega 20 do 30 posto, ovisno o županiji. Ljudi moraju biti svjesni da otkrivanje ovog karcinoma u ranoj fazi daje veliku šansu za izlječenje, no u kasnijoj fazi on je prilično smrtonosan, poručio je ravnatelj HZJZ-a Capak.

Voditelj Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva prof. Neven Ljubičić istaknuo je da su podaci o pobolu i smrtnosti od ove bolesti u Hrvatskoj alarmantni.

- To su ljudi mahom između 50 i 70 godina života. Imamo način kako se boriti s tom pošasti, ali ga ne koristim dovoljno. Nemojmo biti lijeni, budimo odgovorni i odazovimo se na poziv na screening koji znači život - poručio je Ljubičić.

Javnozdravstvenom akcijom odaslana je poruka i da sami građani mogu jako puno učiniti na prevenciji - prestati pušiti, kloniti se alkohola, u prehranu uključiti voće i povrće te se baviti svakodnevno tjelesnom aktivnošću.