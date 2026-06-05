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Film ‘Končarevci’ počeli snimati, ali ga nikad nisu dovršili...

Piše Marijana Matković,
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Film ‘Končarevci’ počeli snimati, ali ga nikad nisu dovršili...
Foto: Arhiva VL

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Snimanje je započelo okupljanjem nekih od najvećih glumaca onoga vremena 1980. poput Božidarke Frajt, Milana Štrljića, Ive Gregurevića, Ljubiše Samardžića...

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Nakon dvije godine priprema počelo je u Zagrebu snimanje novog igranog filma Veljka Bulajića "Končarevci", koji prati događanja u radnoj organizaciji Rade Končar i govori o izgradnji samoupravnog socijalizma i stasanju radničke klase od 1946. do današnjih dana - piše Večernji list na današnji dan 1980. godine u fotoreportaži s početka snimanja filma, uz fotografije koje je snimio B. Kelemenić.

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