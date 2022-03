Iako ste mislili da su na kino blagajnama zadovoljno zbrajali utržak nakon što su oduševljeni gledatelji preplavili dvorane, varate se. Redatelj Frank Capra doživio je potpuni fijasko kad je film Divan život (It's a Wonderful Life) izašao, piše TheVintageNews.

Zašto je film podbacio?

Bailey kojeg u filmu glumi James Stewart započinje nevjerojatno putovanje od suicidalnosti do blagdanske euforije nakon što je upoznao svog anđela čuvara Clarencea Odbodyja. Očekivalo se da će ljudi pohrliti u kina gledati Stewarta i prigrliti njegovu interpretaciju Baileya. No kritike baš nisu bile pozitivne.

Stewart je mislio da je tome doprinijela glumica Donna Reeed koja ima ulogu Mary Hatch. U razgovoru za Closer Weekly njezina kći Mary Ann Owen potvrdila je tu informaciju prenoseći Stewartovo mišljenje da Reed nije bila poznata kao i on pa ih je publika zato ignorirala.

No je li zaista moguće da je publiku od filma odvratila činjenica da glumica nije poznata kao njezin filmski partner? Krajnji rezultat ove priče je Reed gotovo onemogućio da radi u drugim filmovima. Ipak, uspjela je othrvati se i nastavila je glumiti u vlastitom sitcomu, a pojavila se i u popularnoj sapunici Dallas.

Primajući nagradu AFI za životno djelo Franka Capre 1982., četiri godine prije smrti Reed je komentirala:

- Pretpostavljam da sam na nekoj dubokoj razini znala da nikada neću imati još jedno iskustvo u filmu koje bi mu bilo jednako, ustvrdila je.



Bedford Falls i Crvena prijetnja

Je li bauk komunizma pridonio komercijalnoj nesreći Georgea Baileya? Caprin opus privukao je pozornost Odbora za neameričke aktivnosti Predstavničkog doma. Smithsonian Magazine opisao je kako je FBI-jev djelatnik otišao u kino pogledati film budući da su se u to vrijeme bavili programom usmjerenom na otkrivanje i nutraliziranje komunističkog utjecaja u Hollywoodu. Činilo se da je Divan život prikazao Ameriku na način koji im nije odgovarao. Sa svojim navodno crveno obojanim temama depresije i egzistencijalne krize u odnosu na kapitalizam, film je izazivao podjele.

George Bailey je navikao na jezivu diktaturu koju predvode radnici? Nezamislivo! Konačno, na kraju su ipak presudili da je Stewartova snijegom prekrivena Odiseja prikladna za prikazivanje u SAD-u.

Film je bio kreativni trijumf, ali osobna katastrofa za redatelja Franka Capru

Divan život postao je Caprin omiljeni film, kako su pisali izvori iz tog vremena. Neuspjeh na kino blagajnama sigurno ga je teško pogodio, iako ni do tog trenutka nije bilo jednostavno. Filmski set bio je ambiciozan građevinski projekt. Osvrćući se na prošlost, The Independent je napisao da se Bedford Falls prostirao na četiri hektara, sa 75 lažnih trgovina i zgrada, glavnom ulicom od tri bloka i 20 stabala hrastova. Čak je i lažni snijeg dobio umjetničku obradu jer su ga kuhali kako bi izgledao bolje na ekranu.

Iako je bjelina na ekranu djelovala besprijekorno, iza kulisa situacija je bila drugačija. Bilo je dosta kreativnih napetosti između Capre i koscenarista, supružnika Frances Goodrich i Alberta Hacketta. Redatelj je također uspio iznervirati skladatelja Dimitrija Tiomkina odbacivši dijelove soundtracka.

Podrijetlo priče

Philip Van Doren Stern je pisac odgovoran za Baileyevu priču. Način na koji je to pretvorio u film je prava blagdanska čarolija. Stern je prijateljima i obitelji poslao verziju Divnog života ispisanu na 24 stranice kao božićnu čestitku. Priča je privukla pažnju i izvan kruga obitelji i prijatelja. Zainteresirao je producent David Hempstead koji je u ulozi Baileya vidio Caryja Granta.

Prekretnica za Jamesa Stewarta

Bailey je bila Stewartova prva uloga otkako se vratio iz Drugog svjetskog rata u kojem je sudjelovao kao pripadnik zrakoplovstva. U mnogim ratnim filmovima i vesternima pokazao se postojanim poput kamena, no The Independent piše kako je patio od posttraumatskog stresnog poremećaja, iako to tada nisu tako zvali. Capra je zvijezdu ranije angažirao u klasicima kao što je Mr. Smith Goes To Washington (1939.) i obojica su željeli ponovno raditi zajedno. U vrijeme kada je Stewart bio nezaposlen, kao i druge poslijeratne holivudske zvijezde, Capra mu je priskočio u pomoć.

George Bailey se neočekivano vratio

Kako je Divan život ipak postao klasik unatoč prvotnom promašaju? Autorska prava nad filmom istekla su. Digital Spy piše da je, nakon standardnih 28 godina, studio odlučio distancirati se od filma ili je na njega jednostavno zaboravio. Tada se film pojavio na TV ekranima kao jeftin dodatak rasporedu, a imao je i nominaciju za Oskara. Publika je shvatila što je propustila i rodila se božićna legenda. Ili, točnije, preporodila.