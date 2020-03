Fiona (26), oboljela od korone: Nisam mogla doći do zraka...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pušenje oštećuje sluznicu koja nas štiti od korona virusa

- Imam 26 godina. Nemam nijednu autoimunu ili respiratornu bolest. Vježbam šest dana tjedno i suzdržavam se od cigareta. Mislila sam da je jedina moja uloga u ovoj krizi oko korona virusa to da pazim da ne prenesem zarazu starijim osobama i ljudima koji su već bolesni. A onda sam zbog Covid-19 završila u bolnici - piše Fiona Lowenstein, autorica i učiteljica joge te uemeljiteljica queer feminističkog wellness kolektiva Body Politic za The New York Times.

Naime, u petak, 13. ožujka, samo nekoliko sati nakon što je odlučila da će se povući u izolaciju, radi dobrobiti svih, pojavila se glavobolja i dobila je vrućicu. Iako se nadala da nije ono najgore, ona i partner odlučili su spavati u odvojenim sobama.

Sljedeće jutro je već kašljala, no dan kasnije počela se osjećati bolje. Već je počela osjećati zahvalnost za to što će, čak i ako je u pitanju korona virus, sve preboljeti relativno lako i kod kuće. Počela je planirati kako će nadoknaditi posao koji je propustila proteklih dana i pripremati se za nastavak normalnog života. Napokon se i otuširala.

- No, već iduću noć sam se probudila usred noći, s groznicom. Povraćala sam i otežano disala, uz kratke udahe. Do jutra sam jedva mogla izgovoriti više od nekoliko riječi, a da se nisam osjećala kao da se moram boriti za zrak. Nisam mogla otići do kupaonice bez da se zapušem, kao da sam prevalila kilometar. Taj dan na večer pokušala sam jesti, ali sam otkrila da ne mogu udahnuti dovoljno kisika dok žvačem. Svaki zadatak stvarao mi je anksioznost, čak i resetiranje lozinke na aplikaciji MyChart za komunikaciju s liječnikom - očajno mi je nedostajalo kisika - piše.

Dodaje kako je bio mnogo razloga zbog kojih nije htjela ići u bolnicu.

- Kad sam nazvala tijekom vikenda da se raspitam o testu, rečeno mi je da ljudi sa simptomima Covid-19 moraju ostati kod kuće. Pročitala sam već negdje taj savjet i željela učiniti sve što mogu da spriječim širenje virusa. Osim toga, nisam htjela opterećivati liječnike i medicinske sestre da troše vrijeme na mene, umjesto da se bave ranjivijom populacijom kojoj bi pomoć više mogla trebati. Konačno, bojala sam se da, ako ovo nije Covid-19, odlazak u bolnicu može povećati rizik da se doista zarazim. Na koncu, čak i uz ozbiljne probleme s disanjem, dio mene je vjerovao je da ću biti dobro, budući da sam mada i inače zdrava, piše Fiona.

- Bila sam šokirana razvojem svojih simptoma i time da sam na kraju ipak završila u bolnici. No, liječnici i medicinske sestre uopće nisu bili iznenađeni. Nakon što sam primljena, rečeno mi je da je u susjednoj sobi bio 30-godišnjak koji je inače bio zdrav, ali je također imao ozbiljnih problema s disanjem.

Bolničko osoblje reklo mi je da se sve više pacijenata mojih godina pojavljuje na hitnoj pomoći, pa sam zahvalna mom partneru što je nazva bolnicu kad mi se stanje pogoršalo te liječniku koji je inzistirao na tome da budem hospitalizirana - dodaje.

Čim je primila kisik, počela je osjećati olakšanje, kaže Fiona te dodaje kako je imala sreću da je stigla u bolnicu na samom početku krize i što je na vrijeme primila odgovarajuću pomoć.

- Postoji mnogo razloga zbog kojih bi milenijalci Covid 19 trebali shvatiti ozbiljno. Kao jedna od najbrojnijih generacija u SAD-u, možemo imati ogroman utjecaj na tijek ove pandemije. Budući da se pretpostavlja da mnogi zaraženi milenijalci neće pokazivati ​​simptome, naše socijalno distanciranje je presudno za zdravlje ranjivije populacije i može imati veliki utjecaj na krivulju širenja bolesti - upozorava Fiona u nastavku.

Dodaje kako, na žalost, veliki dio te generacije, kao i neki mlađi, ne shvaćaju situaciju dovoljno ozbiljno, pa poziva milenijalce da ostanu kod kuće da bi zaštitili sebe i ljude oko sebe.

- Zemlje u Europi i Aziji izvještavaju o mlađim i mlađim pacijentima. New York Times je ovaj tjedan izvijestio da je gotovo 40 posto hospitaliziranih pacijenata s Covid-19 u SAD-u mlađe od 54 godine. Kada medicinski radnici mogu biti primorani odlučivati o tome tko će preživjeti, a tko neće doći do aparata koji produljuju život, naša generacija je prva na redu za liječenje, pa neodgovornim ponašanjem ne samo da riskiramo svoje zdravlje, nego povećavamo pritisak na liječnike i bolnice, zbog čega život drugih može biti ugrožen - upozorava ta mlada žena koja se suočila s korona virusom.

Osim toga, mi smo generacija bez zdravstvenog osiguranja, jer većina smatra da je skupo, uključujući i mene osobno. Često živimo u prepunim stanovima, s cimerima, što znači da je teško paziti na to da smanjimo rizik od zaraze te da se moramo moći pouzdati jedni u druge. Osim toga, za našu generaciju vjerojatnije je da još živi s roditeljima, pa to znači da i njih dovodimo u opasnost - upozorava mlada žena.

